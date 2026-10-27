दिवाली-छठ पर रेलवे ने दी राहत! पुणे-दानापुर और खातीपुरा-कामाख्या के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल
इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के समय नियमित गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को यात्रा का विकल्प मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:53 PM IST
प्रयागराज : दीपावली और आस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय पुणे–दानापुर–हडपसर तथा खातीपुरा–कामाख्या–खातीपुरा रेलमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देगा.
रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के समय नियमित गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को कन्फर्म सीट और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा.
पुणे–दानापुर–हडपसर विशेष ट्रेन (01441) 1 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को कुल 09 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 01442 (दानापुर–हडपसर) 3 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एवं सोमवार को कुल 9 फेरे लगाएगी. दोनों ट्रेनों में कुल 18 डिब्बे होंगे. जिनमें स्लीपर के 6, सामान्य श्रेणी के 10 और एसएलआरडी के 2 कोच लगाए जाएंगे.
समय-सारणी व ठहराव: 01441: पुणे से शाम 19:40 बजे रवाना होकर हडपसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (00:30/00:35), पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. (04:25/04:35), बक्सर और आरा होते हुए सुबह 07:00 बजे दानापुर पहुंचेगी.
01442: दानापुर से सुबह 08:30 बजे प्रस्थान कर आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज छिवकी (14:25/14:30), मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए शाम 17:35 बजे हडपसर पहुंचेगी.
खातीपुरा–कामाख्या–खातीपुरा विशेष ट्रेन (09711) 29 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी और कुल 5 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 09712 (कामाख्या – खातीपुरा) 31 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी और कुल 5 फेरे लगाएगी. ट्रेन में कुल 20 डिब्बे लगाए जाएंगे. जिनमें एसी द्वितीय 1, एसी तृतीय 8, इकॉनमी 2, स्लीपर 3, सामान्य श्रेणी 4 और एसएलआर के 2 कोच होंगे.
समय-सारणी व ठहराव: 09711: खातीपुरा से सुबह 7:40 बजे प्रस्थान कर दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., बक्सर, आरा, दानापुर, पटना (03:40/03:50), बख्तियारपुर, मोकामा, न्यू बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी, नौगछिया, कटिहार, बारसोई, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू बोंगाईगांव, बरपेटा रोड और रंगिया होते हुए अगले दिन रात 23:45 बजे कामाख्या पहुंचेगी.
09712: कामाख्या से सुबह 05:00 बजे रवाना होकर रंगिया, बरपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, कोकराझार, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूचबिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, बारसोई, कटिहार, नौगछिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, न्यू बरौनी, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला, ईदगाह आगरा, अछनेरा, भरतपुर, बांदीकुई व दौसा होते हुए रात 22:40 बजे खातीपुरा पहुंचेगी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, त्योहारों के अवसर पर घर जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इन विशेष ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और असम जाने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.
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