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दिवाली-छठ पर रेलवे ने दी राहत! पुणे-दानापुर और खातीपुरा-कामाख्या के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानिए शेड्यूल

त्योहार पर चलेगी स्पेशल ट्रेन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : दीपावली और आस्था के महापर्व छठ के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. यह निर्णय पुणे–दानापुर–हडपसर तथा खातीपुरा–कामाख्या–खातीपुरा रेलमार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत देगा.

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के समय नियमित गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे यात्रियों को कन्फर्म सीट और सुगम यात्रा का विकल्प मिलेगा.

पुणे–दानापुर–हडपसर विशेष ट्रेन (01441) 1 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार को कुल 09 फेरे लगाएगी. गाड़ी संख्या 01442 (दानापुर–हडपसर) 3 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार एवं सोमवार को कुल 9 फेरे लगाएगी. दोनों ट्रेनों में कुल 18 डिब्बे होंगे. जिनमें स्लीपर के 6, सामान्य श्रेणी के 10 और एसएलआरडी के 2 कोच लगाए जाएंगे. समय-सारणी व ठहराव: 01441: पुणे से शाम 19:40 बजे रवाना होकर हडपसर, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी (00:30/00:35), पं. दीन दयाल उपाध्याय जं. (04:25/04:35), बक्सर और आरा होते हुए सुबह 07:00 बजे दानापुर पहुंचेगी. 01442: दानापुर से सुबह 08:30 बजे प्रस्थान कर आरा, बक्सर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज छिवकी (14:25/14:30), मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहिल्यानगर और दौंड कॉर्ड लाइन होते हुए शाम 17:35 बजे हडपसर पहुंचेगी.