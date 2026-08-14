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रामदेवरा मेले के लिए रेलवे चलाएगा चार स्पेशल ट्रेनें, यहां जानिये डिटेल

इन ट्रेनों के संचालन से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी.

SPECIAL TRAINS FOR THE RAMDEVRA , TRAINS FOR THE RAMDEVRA FAIR
रामदेवरा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन. (ETV Bharat jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 7:21 PM IST

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जैसलमेरः रामदेवरा मेले के दौरान बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चार जोड़ी मेला स्पेशल रेलसेवाओं के संचालन की घोषणा की है. इनमें तीन जोड़ी ट्रेनें भगत की कोठी और रामदेवरा के बीच तथा एक जोड़ी ट्रेन श्रीगंगानगर और पोकरण के बीच संचालित होगी. इन ट्रेनों के संचालन से मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी.

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, गाड़ी संख्या 04861 भगत की कोठी-रामदेवरा मेला स्पेशल 28 अगस्त से 25 सितंबर तक 29 ट्रिप चलेगी. यह भगत की कोठी से सुबह 9.10 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04862 रामदेवरा से दोपहर 2 बजे रवाना होकर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. ट्रेन का ठहराव जोधपुर, राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर रहेगा.

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गाड़ी संख्या 04863 भगत की कोठी-रामदेवरा 11 से 25 सितंबर तक 15 ट्रिप चलेगी. यह सुबह 6.15 बजे रवाना होकर 10.30 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04864 रामदेवरा से सुबह 11 बजे रवाना होकर दोपहर 3 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. इसका ठहराव जोधपुर, राईका बाग, महामंदिर, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी में होगा.

गाड़ी संख्या 04865 भगत की कोठी-रामदेवरा 11 से 25 सितंबर तक 15 ट्रिप चलेगी. यह शाम 4 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर रात 9.20 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04866 रात 10 बजे रामदेवरा से रवाना होकर रात 2 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी. यह ट्रेन भी जोधपुर, राईका बाग, महामंदिर, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी स्टेशनों पर रुकेगी.

वहीं, गाड़ी संख्या 04741 श्रीगंगानगर-पोकरण मेला स्पेशल 12 से 26 सितंबर तक 15 ट्रिप संचालित होगी. यह श्रीगंगानगर से सुबह 10.15 बजे रवाना होकर शाम 7.50 बजे पोकरण पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04742 पोकरण से रात 8.45 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7.50 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव केसरीसिंहपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, जैतसर, सूरतगढ़, राजियासर, अरजनसर, महाजन, लूणकरनसर, धीरेरा, लालगढ़, कोलायत, फलोदी और रामदेवरा स्टेशनों पर होगा.

भगत की कोठी-रामदेवरा के बीच संचालित तीनों स्पेशल ट्रेनों में 12 साधारण श्रेणी और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे होंगे. वहीं, श्रीगंगानगर-पोकरण स्पेशल ट्रेन में 15 साधारण श्रेणी और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 17 डिब्बे रहेंगे.

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SPECIAL TRAINS FOR THE RAMDEVRA
TRAINS FOR THE RAMDEVRA FAIR
उत्तर पश्चिम रेलवे
रामदेवरा के लिए विशेष ट्रेन
RAILWAYS TO RUN FOUR SPECIAL TRAINS

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