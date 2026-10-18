त्योहारी सीजन में जोधपुर मंडल से 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें...कल से कोटा पर फिर रुकने लगेगी जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस
जोधपुर मंडल से सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनें करीब डेढ़ माह की अवधि में कुल 76 फेरे करेगी.
Published : October 18, 2026 at 8:19 PM IST
जैसलमेर: त्योहारी सीजन में बढ़ते यात्री भार को देखते रेलवे ने अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू की. जोधपुर मंडल से सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो करीब डेढ़ माह की अवधि में कुल 76 फेरे करेंगी. इन ट्रेनों से गोरखपुर, हरिद्वार, सूबेदारगंज, बांद्रा टर्मिनस, चेन्नई बीच, दानापुर और मऊ आदि शहरों के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल रही है. कोटा स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते प्रभावित जोधपुर-भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से फिर बहाल हो जाएगा. अब इस गाड़ी के यात्रियों को कोटा स्टेशन से चढ़ने और उतरने की सुविधा पूर्ववत मिल सकेगी.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सूबेदारगंज-भगत की कोठी एक्सप्रेस (04193) का संचालन 30 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को होगा. वापसी में भगत की कोठी-सूबेदारगंज एक्सप्रेस (04194) 28 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. जोधपुर-गोरखपुर पूजा स्पेशल (04829/04830) का संचालन जोधपुर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को होगा. वापसी में गोरखपुर से ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. इस प्रकार बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल (04811) 30 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को संचालित होगी. वापसी में हरिद्वार-बाड़मेर स्पेशल (04812) एक दिसंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी.
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ऐसे होगा संचालन: त्रिपाठी ने बताया कि भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (04827/04828) का संचालन 31 अक्टूबर तक निर्धारित है. यह ट्रेन भगत की कोठी से प्रत्येक शनिवार और वापसी में बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक रविवार को चलेगी. जोधपुर-चेन्नई बीच पूजा स्पेशल (04815/04816) का संचालन 28 नवंबर तक होगा. जोधपुर से यह हर शनिवार तथा वापसी में चेन्नई से हर मंगलवार को चलेगी. जोधपुर-मऊ स्पेशल (04823/04824) का संचालन चार अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को हो रहा है. वापसी में मऊ से ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को चलेगी. भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल (04813/04814) 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को संचालित होगी. वापसी में दानापुर से यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को चलेगी.
सोमवार से रुकेगी जोधपुर-भोपाल एक्स.: जोधपुर-भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस का कोटा स्टेशन पर ठहराव सोमवार से फिर बहाल हो जाएगा. इससे कोटा और आसपास के यात्रियों को राहत मिलेगी. वे पहले की तरह कोटा से ट्रेन में चढ़ और उतर सकेंगे. त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से कोटा स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर पुनर्विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया था. इसके चलते 29 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ट्रेन संख्या 14813/14814 जोधपुर-भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस की 20 ट्रिप परिवर्तित मार्ग से संचालित की जा रही थीं.
यात्रियों की सुविधा के लिए सोगरिया स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया था. परिवर्तित मार्ग से संचालन के दौरान भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस सोगरिया-कोटा सी केबिन-गुड़ला होकर तथा जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस गुड़ला-कोटा सी केबिन-सोगरिया होकर संचालित की जा रही थी. इस कारण दोनों ट्रेनों का कोटा स्टेशन पर ठहराव अस्थायी रूप से बंद था.
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