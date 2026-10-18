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त्योहारी सीजन में जोधपुर मंडल से 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें...कल से कोटा पर फिर रुकने लगेगी जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस

जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस का कोटा में ठहराव बहाल ( Photo: indian Railways )

जैसलमेर: त्योहारी सीजन में बढ़ते यात्री भार को देखते रेलवे ने अतिरिक्त रेल सेवाएं शुरू की. जोधपुर मंडल से सात जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो करीब डेढ़ माह की अवधि में कुल 76 फेरे करेंगी. इन ट्रेनों से गोरखपुर, हरिद्वार, सूबेदारगंज, बांद्रा टर्मिनस, चेन्नई बीच, दानापुर और मऊ आदि शहरों के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल रही है. कोटा स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते प्रभावित जोधपुर-भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव सोमवार से फिर बहाल हो जाएगा. अब इस गाड़ी के यात्रियों को कोटा स्टेशन से चढ़ने और उतरने की सुविधा पूर्ववत मिल सकेगी.

मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सूबेदारगंज-भगत की कोठी एक्सप्रेस (04193) का संचालन 30 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को होगा. वापसी में भगत की कोठी-सूबेदारगंज एक्सप्रेस (04194) 28 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. जोधपुर-गोरखपुर पूजा स्पेशल (04829/04830) का संचालन जोधपुर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को होगा. वापसी में गोरखपुर से ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी. इस प्रकार बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल (04811) 30 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को संचालित होगी. वापसी में हरिद्वार-बाड़मेर स्पेशल (04812) एक दिसंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी.