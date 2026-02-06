ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में रेलवे ने परखी हादसों के समय की तैयारी, आपात स्थिति में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला

रतलाम मंडल के 130 स्वयंसेवकों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार तथा राहत कार्य का डेमो दिया.

Mock drill at Chittorgarh station
चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर मॉक ड्रिल (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: पश्चिम रेलवे मंडल ने यहां स्टेशन पर शुक्रवार को आपात स्थितियों से निपटने की अपनी तैयारी परखी. साथ ही सिविल डिफेंस टीम ने आमजन को जागरूक करने की मंशा से मॉक ड्रिल की. प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने बम विस्फोट, आगजनी समेत विभिन्न आपात स्थितियों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार तथा राहत कार्य का डेमो दिया. इसके लिए 130 स्वयंसेवक चित्तौड़गढ़ पहुंचे.

पश्चिम रेलवे रतलाम के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) अक्षय कुमार ने बताया कि ऐसी गतिविधियां पूरे डिवीजन में की जा रही है ताकि इससे आपदा में आमजन घबराने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना सीख सकें. सिविल डिफेंस ने बम धमाके व आगजनी जैसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रभावी डेमो दिया. उन्होंने स्टेशनों पर सफाई रखने की मंशा से नुक्कड़ नाटक का भी जिक्र किया. उन्होंने यात्रियों से सफाई में सहयोग मांगा. सिंगल यूज प्लास्टिक व प्लास्टिक बोतलों को डस्टबिन में डालने की अपील की.

अक्षय कुमार, एडीआरएम रतलाम मंडल. (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें:Mock Drill : जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, डिब्बे के ऊपर चढ़े डिब्बे

सिविल डिफेंस प्रभारी निर्भय ठाकुर ने बताया कि बीते पांच दिन से पश्चिम रेलवे की सिविल डिफेंस टीम अलग-अलग स्टेशनों पर मॉक ड्रिल कर रही है. शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में 130 सदस्यीय टीम ने विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर अभ्यास किया. रतलाम मंडल सिविल डिफेंस प्रभारी चेतन मीणा ने कहा, चित्तौड़गढ़ में ड्रिल में मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

Firefighting practice during a mock drill
मॉक ड्रिल में आग बुझाने का अभ्यास (ETV Bharat Chittorgarh)

हर वर्ष रेल हादसे बढ़ रहे: एडीआरएम अक्षय कुमार ने चिंता जताई कि रतलाम डिवीजन में प्रतिवर्ष 500 से 600 लोग जल्दबाजी में पटरी पार करते समय जान गंवा देते हैं. यात्रियों को प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए उपलब्ध फुटओवर ब्रिज व अन्य सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए.

पढ़ें: SMS अस्पताल में एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का मॉक ड्रिल, दो आतंकियों को मारकर बंधकों को छुड़ाया

TAGGED:

MOCK DRILL AT CHITTORGARH STATION
RAILWAYS TESTED THEIR PREPAREDNESS
DEMONSTRATION OF RELIEF WORK
TRAPPED PEOPLE WERE RESCUED
MOCK DRILL IN CHITTORGARH RAILWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.