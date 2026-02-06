ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में रेलवे ने परखी हादसों के समय की तैयारी, आपात स्थिति में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला

चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर मॉक ड्रिल ( ETV Bharat Chittorgarh )