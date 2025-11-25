ETV Bharat / state

कोटा जंक्शन पर अपनी रिस्क पर करें वाहनों की पार्किंग, रेलवे ने जारी किए निर्देश

कोटा : कोटा जंक्शन से आपको ट्रेन में यात्रा करनी है और आप कार को जंक्शन पर ही पार्क करना चाहते हैं तो कुछ दिन आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है या अपनी रिस्क पर ही गाड़ी को पार्क करना होगा. कोटा जंक्शन के पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि पूरी हो जाने के चलते रेलवे इस ठेके को मंगलवार रात को खत्म कर रही है. ऐसे में यात्री कोटा जंक्शन पर गाड़ी को पार्क तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कार की सुरक्षा मुहैया नहीं होगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 1 के बाहर के परिसर में स्थित चार पहिया वाहन पार्किंग का अनुबंध 25 नवंबर रात 12 बजे अपने निर्धारित अवधि को पूरी कर लेगा. रेलवे ने अभी नया अनुबंध किसी भी फर्म से नहीं किया है. इसको लेकर रेलवे जुटा हुआ है. ऐसे में नया पार्किंग का अनुबंध होने तक कोटा जंक्शन पर कोई भी व्यक्ति अपनी कार को नि:शुल्क पार्क कर सकता है.

पढ़ें. सोगरिया स्टेशन: यात्रियों की शिकायत पर पार्किंग ठेका निरस्त, रेलवे की सलाह - किसी को ना दें पैसा

इसके लिए अगर कोई व्यक्ति उस राशि मांगता है तो वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे के अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं. हालांकि, सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है यात्री अपने वाहन को स्वयं के जोखिम पर पार्क करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान या चोरी के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं रहेगा. रेलवे ने इस अवधि में सतर्कता व सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.