कोटा जंक्शन पर अपनी रिस्क पर करें वाहनों की पार्किंग, रेलवे ने जारी किए निर्देश

कोटा जंक्शन के पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि पूरी हो जाने के चलते रेलवे ने इस ठेके को खत्म कर रही है.

कोटा जंक्शन
कोटा जंक्शन
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 10:35 AM IST

कोटा : कोटा जंक्शन से आपको ट्रेन में यात्रा करनी है और आप कार को जंक्शन पर ही पार्क करना चाहते हैं तो कुछ दिन आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है या अपनी रिस्क पर ही गाड़ी को पार्क करना होगा. कोटा जंक्शन के पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि पूरी हो जाने के चलते रेलवे इस ठेके को मंगलवार रात को खत्म कर रही है. ऐसे में यात्री कोटा जंक्शन पर गाड़ी को पार्क तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कार की सुरक्षा मुहैया नहीं होगी.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 1 के बाहर के परिसर में स्थित चार पहिया वाहन पार्किंग का अनुबंध 25 नवंबर रात 12 बजे अपने निर्धारित अवधि को पूरी कर लेगा. रेलवे ने अभी नया अनुबंध किसी भी फर्म से नहीं किया है. इसको लेकर रेलवे जुटा हुआ है. ऐसे में नया पार्किंग का अनुबंध होने तक कोटा जंक्शन पर कोई भी व्यक्ति अपनी कार को नि:शुल्क पार्क कर सकता है.

सोगरिया स्टेशन: यात्रियों की शिकायत पर पार्किंग ठेका निरस्त, रेलवे की सलाह - किसी को ना दें पैसा

इसके लिए अगर कोई व्यक्ति उस राशि मांगता है तो वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे के अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं. हालांकि, सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है यात्री अपने वाहन को स्वयं के जोखिम पर पार्क करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्षति, नुकसान या चोरी के लिए रेलवे प्रशासन उत्तरदायी नहीं रहेगा. रेलवे ने इस अवधि में सतर्कता व सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं.

सोगरिया में शिकायत पर किया था ठेका रद्द : वर्तमान में कोटा के उपनगरीय स्टेशन सोगरिया में भी पार्किंग का शुल्क नहीं लग रहा है. रेलवे ने मई 2025 में इस रेलवे स्टेशन पर 'ड्रॉप एंड गो' सिस्टम लागू किया था. इसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड पर्ची के जरिए रेलवे ने शुरू की थी, जिसमें 10 मिनट तक कोई पार्किंग चार्ज नहीं लेना था, लेकिन पार्किंग संवेदक इसके पैसे ले रहा था. यात्रियों की काफी शिकायत मिलने पर रेलवे ने एक्शन लेते हुए पार्किंग ठेका रद्द किया था.

यात्री कृपया ध्यान दें...ये गाड़ी कोटा के बजाय सोगरिया से चलेगी...जानिए कौन सी गाड़ी होगी डाइवर्ट या शॉर्ट टर्मिनेट

सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि 6 नवंबर की रात 12 बजे ठेका रद्द कर दिया गया था. पार्किंग क्षेत्र में अभद्र व्यवहार, ओवर चार्जिंग और अवैध वसूली की शिकायतें थी. अब इस स्टेशन का भी पार्किंग का नया टेंडर देने की प्रक्रिया चल रही है. नए ठेके का वर्क आर्डर जारी होने तक यात्री वाहन भी नि:शुल्क वाहन पार्क कर सकते हैं।

