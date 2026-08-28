रेलवे कैप्टन सुनील मलिक को भारतीय टीम की कप्तानी; एशियन गेम्स कबड्डी टीम को करेंगे लीड
सुनील मलिक ने कहा कि एशियन गेम में कबड्डी टीम का नेतृत्व मिलना बड़ी उपलब्धि है. वह गोल्ड के लिए खेलेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 1:06 PM IST
गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के साथ ही भारतीय रेलवे कबड्डी टीम के कप्तान सुनील मलिक अब एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का नेतृत्व करेंगे. सुनील कुमार को उनकी उत्कृष्ट खेल क्षमता और कौशल नेतृत्व को देखते हुए आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान चुना गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, सुनील कुमार पूर्वोत्तर रेलवे में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में अवर लिपिक के पद पर कार्यरत हैं.
वह पूर्वोत्तर रेलवे और भारतीय रेलवे कबड्डी टीम के कप्तान की दोहरी जिम्मेदारियों के साथ-साथ, पूर्व में भी वर्ष 2022 में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं.
उनकी इस उपलब्धि पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर, अध्यक्ष नरसा अनुज मित्तल, सहायक क्रीड़ाधिकारी चंद्र विजय सिंह और कोच अरविंद पांडेय समेत नरसा (एनईरेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों ने बधाई दी है. साथ ही सुनील की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है.
सुनील मलिक को मिली इस उपलब्धि पर उनके कोच अरविंद पांडेय ने बताया कि सुनील मूलरुप से हरियाणा सोनीपत के भैंसवाल कला गांव के रहने वाले हैं. खेती किसानी के परिवार से निकलकर वह यहां तक पहुंचे हैं.
इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई को इस खेल का मार्गदर्शक मानते हैं. उनका नाम विजेंद्र मालिक है और वह कबड्डी के खिलाड़ी होने के बदौलत सीआईएसफ में वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं.
सुनील ने कहा कि एशियन गेम में कबड्डी टीम का नेतृत्व मिलना बड़ी उपलब्धि है. वह अपनी टीम के बेहतर प्रदर्शन से भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने पर पूरा जोर लगाएंगे.
सुनील के करियर पर उसके कोच अरविंद पांडेय कहते हैं कि वर्ष 2017 में जब पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मुख्यालय में सुनील ने ज्वाइन किया तो उनकी ही देखरेख में कबड्डी का प्रशिक्षण आगे बढ़ाया.
सुनील के खेल की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि वह प्रो-कबड्डी के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं. इसमें सवा करोड़ रुपए में अभिषेक बच्चन की टीम ने सुनील को खरीदा था. सुनील अभिषेक बच्चन की टीम के कप्तान रहते टीम को गोल्ड मेडल दिला चुके हैं.
वह इस खेल के विश्व में बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं. राइट कवर में इससे अच्छा कोई खिलाड़ी दुनिया में नहीं है. इस खेल में और बेहतरी के लिए शुरुआत में उनका सलेक्शन स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर में हुआ. यहीं से उसने अपने खेल को धार देना प्रारंभ किया.
शुरुआत में इसने जूनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता. ऑल इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में भी इसने गोल्ड मेडल हासिल किया. जूनियर नेशनल में कई गोल्ड हासिल किया. वर्ष 2017 से लेकर 2026 तक अब तक सुनील ने जितने भी चैंपियनशिप खेले हैं, उसमें सब में गोल्ड और दो में सिल्वर पर कब्जा जमाया है.
कोच पांडेय कहते हैं कि प्रो कबड्डी का सबसे सफलतम कप्तान सुनील मलिक है. इसने संघर्षों से न सिर्फ सफलता हासिल की है बल्कि अपने परिवार को भी एक नया मुकाम दिलाया है.
यह काठमांडू में आयोजित हुए सैफ गेम में भी भारतीय कबड्डी दल का सदस्य रहा है. बतौर कोच उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि सुनील मलिक को कॉमनवेल्थ गेम के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी कप्तानी का अवसर बहुत जल्द मिलेगा.
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