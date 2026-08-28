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रेलवे कैप्टन सुनील मलिक को भारतीय टीम की कप्तानी; एशियन गेम्स कबड्डी टीम को करेंगे लीड

रेलवे कैप्टन सुनील मलिक को भारतीय टीम की कप्तानी मिली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के साथ ही भारतीय रेलवे कबड्डी टीम के कप्तान सुनील मलिक अब एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का नेतृत्व करेंगे. सुनील कुमार को उनकी उत्कृष्ट खेल क्षमता और कौशल नेतृत्व को देखते हुए आगामी एशियन गेम्स के लिए भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान चुना गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, सुनील कुमार पूर्वोत्तर रेलवे में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय में अवर लिपिक के पद पर कार्यरत हैं. वह पूर्वोत्तर रेलवे और भारतीय रेलवे कबड्डी टीम के कप्तान की दोहरी जिम्मेदारियों के साथ-साथ, पूर्व में भी वर्ष 2022 में एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उनकी इस उपलब्धि पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर, अध्यक्ष नरसा अनुज मित्तल, सहायक क्रीड़ाधिकारी चंद्र विजय सिंह और कोच अरविंद पांडेय समेत नरसा (एनईरेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों ने बधाई दी है. साथ ही सुनील की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है. सुनील मलिक को मिली इस उपलब्धि पर उनके कोच अरविंद पांडेय ने बताया कि सुनील मूलरुप से हरियाणा सोनीपत के भैंसवाल कला गांव के रहने वाले हैं. खेती किसानी के परिवार से निकलकर वह यहां तक पहुंचे हैं. इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वह अपने बड़े भाई को इस खेल का मार्गदर्शक मानते हैं. उनका नाम विजेंद्र मालिक है और वह कबड्डी के खिलाड़ी होने के बदौलत सीआईएसफ में वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं. सुनील ने कहा कि एशियन गेम में कबड्डी टीम का नेतृत्व मिलना बड़ी उपलब्धि है. वह अपनी टीम के बेहतर प्रदर्शन से भारत की झोली में गोल्ड मेडल डालने पर पूरा जोर लगाएंगे.