उम्मीद की किरणः रांची से इरगांव तक दौड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन, रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू की फ्री बस सर्विस

लोहरदगा रेलवे स्टेशन से मेमू पैसेंजर इरगांव स्टेशन पहुंची. पहले ही दिन लगभग 300 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया.

MEMU passenger train reached Irgaon station
इरगांव स्टेशन पहुंची मेमू पैसेंजर ट्रेन (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 7, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
लोहरदगा: रांची-लोहरदगा रेल लाइन में जिले के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या चार और पांच में दरार आने के बाद विगत चार जनवरी से लोहरदगा स्टेशन तक रेल सेवा ठप थी, जिससे रेल यात्री निराश थे लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद की किरण नजर आई.

दरअसल, बुधवार को रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए न सिर्फ एक विशेष स्टेशन तक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की, बल्कि लोहरदगा से टोरी के बीच भी पैसेंजर ट्रेन शुरू की है. इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण पहल की है.

मेमू पैसेंजर ट्रेन इरगांव स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को खिले चेहरे (Etv bharat)

रेलवे ब्रिज के पिलर में दरार के बाद पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का ठप हो गया था परिचालन

लोहरदगा-रांची रेलखंड पर पिछले कई दिनों से असमंजस और निराशा के माहौल के बीच, बुधवार को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी. कोयल नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या चार और पांच में दरार आने के बाद 4 जनवरी से लोहरदगा स्टेशन तक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया था.

LOHARDAGA RAILWAY STATION
इरगांव स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (Etv bharat)

मेमू पैसेंजर ट्रेन के संचालन से यात्रियों को राहत

इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले सैकड़ों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई थीं. ऐसे में रेलवे की ओर से इरगांव तक मेमू पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू करना, क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी राहत की बात है. बुधवार सुबह 9:55 पर रांची रेलवे स्टेशन से मेमू पैसेंजर इरगांव स्टेशन पहुंची. यहां पहले ही दिन लगभग 300 यात्रियों ने इस ट्रेन से सफर किया. इससे पहले, ट्रेन बंद रहने की वजह से यात्रियों को बस और निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ गए थे.

रेलवे ने शुरू की फ्री बस सर्विस

मेमू पैसेंजर के परिचालन से यात्रियों को फिर से रेल यात्रा का भरोसा मिला है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोहरदगा से इरगांव स्टेशन और इरगांव से लोहरदगा तक फ्री बस सर्विस भी उपलब्ध कराई है. इससे ट्रेन और सड़क परिवहन के बीच बेहतर समन्वय बना है. दूर दराज से आने वाले यात्रियों को स्टेशन तक पहुंचने और वहां से अपने गंतव्य तक जाने में अब कोई परेशानी नहीं हो रही है. इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों के साथ-साथ व्यापारियों और विद्यार्थियों को भी राहत मिली है.

लोहरदगा के इरगांव स्टेशन में फ्री बस सर्विस और इरगांव तक मेमू पैसेंजर के आगमन को लेकर खुद रेलवे की सीनियर डीसीएम सूचि सिंह कमर्शियल स्टाफ के साथ मौजूद रहीं. यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई अहम चीज इरगांव स्टेशन में उपलब्ध कराई जाएगी और लोगों के लिए यह एक बड़ी खबर है.

