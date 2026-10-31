दीवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत; रेलवे ने चलाईं चार और स्पेशल ट्रेनें, जानिए क्या होगा शेड्यूल?
जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्री पूछताछ नंबर 139 से संपर्क कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 6:16 PM IST
कानपुर : दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए चार और नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्री शनिवार से अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे. त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलने से परदेश में रह रहे लोगों को काफी आसानी होगी.
जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. यात्री यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या अपडेट के लिए रेलवे के अधिकृत पूछताछ नंबर 139 या रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
आनंद विहार-छपरा स्पेशल ट्रेन (04058/04057) : रेलवे के शेड्यूल के मुताबिक, गाड़ी संख्या 04058 आनंद विहार टर्मिनल से शुक्रवार और मंगलवार को (3 से 17 नवंबर तक) संचालित होगी. यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 12:20 बजे (00:20 बजे) रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:25 बजे गोविंदपुरी और उसी दिन शाम 7:20 बजे छपरा पहुंचेगी.
वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 04057 छपरा से शुक्रवार और मंगलवार को (3 से 17 नवंबर तक) चलेगी. यह छपरा से रात 10:10 बजे (22:10 बजे) चलकर सुबह 8:50 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी और फिर वहां से आगे रवाना होकर शाम 5:20 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.
मऊ-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन (05087/05088) : दूसरी जोड़ी ट्रेन मऊ और आनंद विहार के बीच चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 05087 मऊ-आनंद विहार स्पेशल 3 और 10 नवंबर को मऊ से रात 10:30 बजे (22:30 बजे) प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अगले दिन सुबह 8:40 बजे गोविंदपुरी और दोपहर 3:00 बजे (15:00 बजे) आनंद विहार पहुंचेगी.
इसी तरह, वापसी के लिए गाड़ी संख्या 05088 आनंद विहार टर्मिनल-मऊ स्पेशल ट्रेन 4 और 11 नवंबर को चलाई जाएगी. यह आनंद विहार से शाम 7:15 बजे (19:15 बजे) चलकर अगले दिन रात 2:30 बजे गोविंदपुरी और दोपहर 2:00 बजे (14:00 बजे) मऊ पहुंचेगी.
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