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दीवाली-छठ पर घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत; रेलवे ने चलाईं चार और स्पेशल ट्रेनें, जानिए क्या होगा शेड्यूल?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए चार और नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्री शनिवार से अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे. त्योहारी सीजन में ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलने से परदेश में रह रहे लोगों को काफी आसानी होगी.

जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. यात्री यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या अपडेट के लिए रेलवे के अधिकृत पूछताछ नंबर 139 या रेलवे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.