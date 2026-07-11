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RPSC सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2026: अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे चलाएगा 28 स्पेशल ट्रेनें, देखें शेड्यूल

कोटा रेल मंडल ने आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के लिए 7 दिनों तक 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.

सोगरिया और कोटा से चलेंगी मेमू परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
सोगरिया और कोटा से चलेंगी मेमू परीक्षा स्पेशल ट्रेनें (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 11:52 AM IST

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कोटा : राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आरपीएससी) की सीनियर टीचर कॉम्पिटेटिव एक्जाम 2026 का आयोजन 12 से 18 जुलाई के बीच आयोजित होना है. इसी को देखते हुए बड़ी संख्या में कैंडीडेट्स हाड़ौती के चारों जिलों में परीक्षा देंगे. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन का कहना है कि वर्तमान में चल रही ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ होने की उम्मीद है. इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से रेलवे ने विशेष रेल गाड़ियों की घोषणा की है, ताकि परीक्षा देने जा रहे हैं कैंडिडेट्स को कोई परेशानी नहीं हो व अन्य यात्रियों को भी समस्या नहीं रहे.

अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए रेलवे परीक्षा स्पेशल रेल गाड़ियां चलाने वाला है. जिनमें लगातार सात दिनों तक चार स्पेशल ट्रेन चलेगी. यानी की 28 विशेष रेल गाड़ियां संचालित होगी. इन ट्रेन में कोटा से झालावाड़ जिले के अकलेरा और बारां जिले की छबड़ा तक जाने और आने वाली है. यह चारों ट्रेन में मेमू कोच से संचालित की जाएगी. छबड़ा वाली ट्रेन कोटा के सोगरिया से चलेगी.

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अकलेरा-कोटा एग्जाम स्पेशल मेमू की समय सारणी :-

अकलेरा तड़के 3:05 बजे रवाना

अमेठा 3:15 पर

जूना खेड़ा 3:36

झालरापाटन 3:48

झालावाड़ सिटी 3:56

जुल्मी 4:12

रामगंज मंडी 4:25

मोड़क 4:36

कंवलपुरा 4:44

दरा 4:59

रावठा रोड 5:11

आलनिया 5:22

दाढ़ देवी 5:34

न्यू कोटा 5:43

कोटा 6:25

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कोटा से अकलेरा एग्जाम स्पेशल मेमू की समय सारणी :-

कोटा से रात 8:30 बजे रवाना

न्यू कोटा 8:45

दाढ़ देवी 8:57

आलनिया 9:06

रावठा रोड 9:17

दरा 9:27

कंवलपुरा 9:40

मोड़क 9:50

रामगंज मंडी 10:00

जुल्मी 10:15

झालावाड़ सिटी 10:30

झालरापाटन 10:43

जूना खेड़ा 11:08

अमेठा 11:23

अकलेरा 12:25

छबड़ा से सोगरिया एग्जाम स्पेशल मेमू की समय सारणी :-

छबड़ा से तड़के 4:30 बजे रवाना होगी

कैशोली 4:38

सालपुरा 4:46

अटरू 5:00

पिपलोद रोड 5:09

छजावा 5:19

बारां 5:30

सुंदलक 5:42

बिजोरा 5:50

अंता 6:03

भौरा 6:19

श्री कल्याणपुरा 6:30

दीगोद 6:44

चन्द्रेसल 6:55

सोगरिया 7:30

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यह रहेगी सोगरिया से छबड़ा एग्जाम स्पेशल मेमू की समय सारणी :-

सोगरिया से रात 7:15 बजे पर रवाना

चन्द्रेसल 7:21

दीगोद 7:30

श्री कल्याणपुरा 7:38

भौंरा 7:46

अंता 7:59

बिजोरा 8:10

सुंदलक 8:18

बारां 8:26

छजावा 8:41

पिपलोद रोड 8:51

अटरू 9:00

सालपुरा 9:15

कैशोली 9:30

छबड़ा 10 बजे

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