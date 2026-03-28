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बूंदी व केशोरायपाटन होकर चल रही असारवा-आगरा को किया नियमित, सप्ताह में 5 दिन चलेगी ट्रेन

कोटाः यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे आगरा कैंट से अहमदाबाद के उपनगरीय स्टेशन असारवा तक विशेष ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन बूंदी व केशोरायपाटन, चितौड़गढ़ के स्टेशन चंदेरिया और उदयपुर होकर चलती है. इस ट्रेन को अब नियमित कर दिया है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. सप्ताह में 5 दिन केशोरायपाटन बूंदी होते हुए आगरा कैंट से असारवा तक ट्रेन चलेगी.

आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही ट्रेन नंबर 01919 आगरा कैंट असारवा स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए उसका नया नंबर 20178 किया जाना प्रस्तावित है. इसी तरह से ट्रेन नंबर 01920 असारवा आगरा कैंट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 20177 किया जाएगा. ट्रेन में जनरल के 9, स्लीपर के 10, थर्ड एसी के 2, सेकंड एसी का 1 कोच, एसएलआर व दिव्यांग 2 मिलाकर कुल 24 कोच लगाए जाएंगे. यह ट्रेन गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ़, चंदेरिया, मावली, राणा प्रताप नगर, उदयपुर सिटी, जावर, डूंगरपुर, शामलाजी रोड व हिम्मतनगर स्टेशनों पर स्टॉपेज करेगी.