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बूंदी व केशोरायपाटन होकर चल रही असारवा-आगरा को किया नियमित, सप्ताह में 5 दिन चलेगी ट्रेन

आगरा कैंट से अहमदाबाद के उपनगरीय स्टेशन असारवा तक विशेष ट्रेन चला रहा है.

TRAIN BETWEEN ASARVA AND AGRA, RAILWAYS REGULARIZES SPECIAL TRAIN
मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय. (ETV Bharat kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 7:42 PM IST

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कोटाः यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे आगरा कैंट से अहमदाबाद के उपनगरीय स्टेशन असारवा तक विशेष ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन बूंदी व केशोरायपाटन, चितौड़गढ़ के स्टेशन चंदेरिया और उदयपुर होकर चलती है. इस ट्रेन को अब नियमित कर दिया है. इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी कर दिए हैं. सप्ताह में 5 दिन केशोरायपाटन बूंदी होते हुए आगरा कैंट से असारवा तक ट्रेन चलेगी.

आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही ट्रेन नंबर 01919 आगरा कैंट असारवा स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए उसका नया नंबर 20178 किया जाना प्रस्तावित है. इसी तरह से ट्रेन नंबर 01920 असारवा आगरा कैंट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 20177 किया जाएगा. ट्रेन में जनरल के 9, स्लीपर के 10, थर्ड एसी के 2, सेकंड एसी का 1 कोच, एसएलआर व दिव्यांग 2 मिलाकर कुल 24 कोच लगाए जाएंगे. यह ट्रेन गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, केशोरायपाटन, बूंदी, मांडलगढ़, चंदेरिया, मावली, राणा प्रताप नगर, उदयपुर सिटी, जावर, डूंगरपुर, शामलाजी रोड व हिम्मतनगर स्टेशनों पर स्टॉपेज करेगी.

पढ़ेंः जोधपुर साबरमती वंदे भारत सहित 4 ट्रेनें 29 मार्च से अस्थाई रूप से बदले रूट से चलेंगी

पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि वर्तमान में जिस समय सारणी से ट्रेन चल रही है. उसमें बदलाव किया जाएगा. यह आदेश रेलवे बोर्ड से आगरा रेल मंडल को मिल गया है, जल्द ही इस संबंध में आदेश भी जारी किए जाएंगे. नई समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन आगरा से शाम 6:45 पर रवाना होगी. इसके बाद असारवा अगले दिन सुबह 11 बजे पहुंच जाएगी. वहीं, असारवा से ही ट्रेन दोपहर 3 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन सुबह 7:15 बजे आगरा कैंट पहुंच जाएगी. सप्ताह में 5 दिन यह ट्रेन आगरा से रवाना होगी. इसमें बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी. इसी तरह से असारवा से यह ट्रेन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को यह ट्रेन चलेगी.

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