त्योहारी सीजन: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़, GM ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

निरीक्षण करते उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ( Source : Indian Railway )

जयपुर: दीपावली के त्योहार पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसको देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. भारतीय रेलवे देश भर में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रही है. मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर जंक्शन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. NWR द्वारा 98 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 60 ट्रेनों में 175 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं. जयपुर जंक्शन पर अक्टूबर में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर प्रतिबंध लगाया गया है. यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. आरक्षित एवं अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. साधारण श्रेणी के यात्रियों को बेरिकेड्स के माध्यम से लाइन में लगाकर कोच तक पहुंचाया जा रहा है. स्टेशनों पर सहायता बूथ बनाए गए हैं और घोषणाओं के जरिए जानकारी दी जा रही है. पढ़ें: हिसार से कोटा के सोगरिया के बीच जयपुर व सीकर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, आज से शुरू हो रही है बुकिंग