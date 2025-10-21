ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन: रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़, GM ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ के मद्देनजर रेलवे ने देशभर में 12000 स्पेशल ट्रेनें चलाई. जानिए बड़ा अपडेट...

Diwali Special Trains
निरीक्षण करते उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (Source : Indian Railway)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 21, 2025

जयपुर: दीपावली के त्योहार पर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसको देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. भारतीय रेलवे देश भर में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रही है. मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर जंक्शन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. NWR द्वारा 98 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 60 ट्रेनों में 175 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं. जयपुर जंक्शन पर अक्टूबर में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि दीपावली, छठ पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं. प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट पर प्रतिबंध लगाया गया है. यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. आरक्षित एवं अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. साधारण श्रेणी के यात्रियों को बेरिकेड्स के माध्यम से लाइन में लगाकर कोच तक पहुंचाया जा रहा है. स्टेशनों पर सहायता बूथ बनाए गए हैं और घोषणाओं के जरिए जानकारी दी जा रही है.

महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण: रेलवे सुरक्षा बल के जवानों द्वारा प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज पर लगातार गश्त की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों और स्कैनर मशीनों के माध्यम से स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. मुख्यालय और मंडल स्तर पर 24x7 वार रूम सक्रिय किए गए हैं. महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर स्टेशन पर आरक्षण काउंटर और आरपीएफ कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया. उन्होंने स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया. उन्होंने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए.

रेलवे ने जारी किए यात्रियों के आंकड़े: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 39 स्पेशल रेलसेवाओं के 96 फेरों का संचालन किया गया, जिसमें लगभग 1.17 लाख आरक्षित श्रेणी में यात्रियों ने यात्रा की. इसके साथ ही 174 नियमित रेलसेवाओं के 1840 फेरों में लगभग 21 लाख यात्रियों ने यात्रा की. इन रेल सेवाओं में करीब 91 लाख यात्रियों ने अनारक्षित श्रेणी में सफर किया. इसके अतिरिक्त यात्रियों को राहत प्रदान करने के क्रम में विभिन्न रेलसेवाओं में 175 डिब्बों की अस्थाई बढोतरी की गई है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से संचालित होने वाली स्पेशल रेल सेवाएं

  • 05024— खातीपुरा- गोमतीनगर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 05 नवंबर तक (07 ट्रिप) प्रत्येक बुधवार को
  • 09627— अजमेर-सोलापुर स्पेशल साप्ताहिक रेल सेवा 05 नवंबर तक (06 ट्रिप) बुधवार
  • 04813— भगत की कोठी-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 26 नवंबर तक (09 ट्रिप) बुधवार को
  • 09639— मदार-रोहतक स्पेशल (प्रतिदिन) रेलसेवा 30 नवंबर तक (61 ट्रिप) प्रतिदिन
  • 09733— जयपुर-भिवानी एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा 31 अक्टूबर तक (31 ट्रिप) प्रतिदिन
  • 09734— भिवानी-जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा 31 अक्टूबर तक (31) ट्रिप) प्रतिदिन
  • 04727— हिसार-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 05 नवंबर तक (04 ट्रिप) हिसार से प्रत्येक बुधवार को
  • 09725— जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 29 अक्टूबर तक (03 ट्रिप) बुधवार को
  • 04825— जोधपुर-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेलसेवा 22 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को (02 ट्रिप) जोधपुर से प्रत्येक बुधवार को
  • 04734— अजमेर-भिवानी अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा 22, 23, 24 और 25 अक्टूबर को (06 ट्रिप)

DIWALI 2025
DIWALI FESTIVAL SEASON
SPECIAL TRAINS IN INDIA
DIWALI SPECIAL TRAINS

