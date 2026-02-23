होली पर घर जाने वालों के लिए रेलवे ने दी राहत, दिल्ली से शेखपुरा के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन
उत्तर रेलवे होली पर यात्रियों के सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन का संचालन और कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय सीमा में कर रही विस्तार
Published : February 23, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्लीः आगामी होली पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली उत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है. उत्तर रेलवे द्वारा होली स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की समय सीमा में विस्तार करने का निर्णय लिया है, जिससे यात्री सुविधाजनक तरीके से होली पर अपने घर पहुंच सकेंगे. रेलवे की तरफ से अभी और होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी है.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 02397/02398 शेखपुरा – नई दिल्ली – शेखपुरा के बीच चलाई जाएगी. शेखपुरा से यह ट्रेन 01 मार्च और और नई दिल्ली से 02 मार्च को चलेगी. ट्रेन संख्या 02397 शेखपुरा से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:40 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 02398 नई दिल्ली से दोपहर 13:30 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 14:45 बजे शेखपुरा पहुंचेगी. इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच की सुविधा होगी.
ट्रेन संख्या 03697/03698 शेखपुरा – नई दिल्ली – शेखपुरा के बीच चलाई जाएगी. शेखपुरा से 27, 28 फरवरी और 02 मार्च को चलेगी. नई दिल्ली से यह 28 फरवरी, 01 और 03 मार्च को चलेगी. दोनों तरफ से यह विशेष ट्रेन तीन-तीन फेरे लगाएगी. इस ट्रेन में स्लीपर व जनरल कोच होंगे. दोनों ट्रेनों को वारिस अलीगंज, नवादा, तिलया, गया जंक्शन, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी और टूंडला जंक्शन पर ठहराव दिया गया है, जिससे इन इलाकों के यात्रियों को भी राहत मिल सके.
इन ट्रेनों की समय सीमा में किया गया विस्तारः
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने निम्नलिखित ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, जिससे होली पर यात्रियों को घर आने जाने में राहत मिल सके.
मुजफ्फरपुर – आनंद विहार टर्मिनल (05219/05220): मुजफ्फरपुर से 27 फरवरी और आनंद विहार से 28 फरवरी को एक-एक अतिरिक्त ट्रिप चलेगी.
दानापुर – आनंद विहार टर्मिनल (03257/03258): दानापुर से ये ट्रेन 01 मार्च को एक ट्रिप व आनंद विहार से 23 फरवरी एवं 02 मार्च को दो अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी.
धनबाद – दिल्ली जंक्शन (03309/03310): धनबाद से 24 फरवरी से 03 मार्च तक और दिल्ली जंक्शन से 25 फरवरी से 04 मार्च तक कुल 3-3 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी.
आन डिमांड ट्रेनें चलाने की तैयारीः
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि इन रूट पर यात्रियों में टिकट की डिमांड बढ़ रही थी. ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा की गई है. यात्रियों से अपील है कि समय से टिकट बुक कर लें, जिससे आरक्षित सीट पर सफर कर सकें और असुविधा से बच सकें. इसके साथ ही हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि होली पर जिस रूट पर यात्रियों की संख्या ज्यादा होगी उस रूट पर आन डिमांड ट्रेनें चलाई जाएंगी. हालांकि इन ट्रेनों में सिर्फ जनरल कोच होंगे. स्लीपर और आरक्षित कोच नहीं होंगे.
