होली के मद्देनज़र रेलवे ने दी राहत: आनंद विहार–लौकाहा बाजार स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाने से बढ़ी सुविधा

नई दिल्ली: होली का पर्व मनाने के लिए घर गए लोग सुगम तरीके से यात्रा कर वापस आ सकें इसके लिए रेलवे ने पहल की है. त्योहार के दौरान बढ़ी हुई यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के लौकाहा बाजार के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा व अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए आनंद विहार–लौकाहा बाजार स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 04014/04013 आनंद विहार टर्मिनल–लौकाहा बाजार–आनंद विहार टर्मिनल आरक्षित स्पेशल एक्सप्रेस पहले निर्धारित अवधि तक ही चलनी थी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.

ट्रेन संख्या 04014 के फेरे को 10 मार्च से 15 मार्च तक बढ़ाया गया

ट्रेन संख्या 04014 आनंद विहार टर्मिनल से लौकाहा बाजार के लिए पहले 6 मार्च तक चलने की सूचना थी, जिसे अब 10 मार्च से 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. इस अवधि में यह ट्रेन कुल 6 अतिरिक्त फेरे लगाएगी. वहीं, वापसी दिशा में चलने वाली ट्रेन संख्या 04013 लौकाहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल पहले 7 मार्च तक अधिसूचित थी, अब इसे 11 मार्च से 16 मार्च तक बढ़ा दिया गया है ये भी 6 अतिरिक्त ट्रिप संचालित करेगी.

कुछ स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बढ़ाई गई अवधि के दौरान इस ट्रेन के कुछ स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक बदलाव किया गया है. नई समय-सारणी के अनुसार ट्रेन संख्या 04014 मुरादाबाद स्टेशन पर शाम 7:00 बजे पहुंचेगी और 7:05 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि बरेली स्टेशन पर यह ट्रेन रात 8:20 बजे पहुंचेगी 8:22 बजे रवाना होगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04013 मुरादाबाद स्टेशन पर रात 11:58 बजे पहुंचेगी. 12:05 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि बरेली स्टेशन पर इसका आगमन रात 10:10 बजे व प्रस्थान 10:12 बजे होगा.