छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी, रायपुर स्टेशन में बनाया गया होल्डिंग एरिया

रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल ने दुर्ग से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरु किया है.

CHHATH PUJA
रायपुर स्टेशन में बनाया गया होल्डिंग एरिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 21, 2025 at 8:47 PM IST

4 Min Read
रायपुर: रेलवे स्टेशन में छठ पूजा को देखते हुए विशेष पहल की गई है. इस विशेष पहल के तहत होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए है. कई बार ट्रेन की लेटलतीफी या रेल यात्रियों का प्लेटफार्म पर पहले पहुंच जाने से उन्हें प्लेटफार्म पर वेट करना पड़ता है. जिसकी वजह से प्लेटफार्म में काफी भीड़ हो जाती है. इसको देखते हुए रेलवे ने एक होल्डिंग एरिया बनाया है, जो सर्व सुविधा युक्त है जिसमें बिजली पानी खाने पीने की व्यवस्था कूलर पंखा जैसी चीजें भी लगाई गई है.

छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी: यह व्यवस्था रेलवे के द्वारा फिलहाल भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 28 अक्टूबर तक की गई है. अगर आगे जरूरत पड़ती है तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है. होल्डिंग एरिया बनाए जाने से मुसाफिरों को भी स्टेशन पर राहत मिल रही है. रायपुर रेल मंडल DRM दयानंद ने बताया कि छठ पूजा को देखते हुए रेल यात्रियों को जो परेशानी होती है या फिर भीड़भाड़ हो जाती है. इसको नियंत्रित करने के लिए रेल मंडल के द्वारा होल्डिंग एरिया बनाया गया है.

रायपुर स्टेशन में बनाया गया होल्डिंग एरिया (ETV Bharat)

होल्डिंग एरिया में लगभग 1000 यात्री बैठ सकते हैं: होल्डिंग एरिया में लगभग 1000 यात्री आराम से बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं. ट्रेन आने के आधे घंटे पहले इन यात्रियों को प्लेटफार्म तक जाने की अनुमति दी जाती है. ताकि भीड़भाड़ से बच सकें. इस होल्डिंग एरिया में कम दाम पर यात्रियों की सुविधा के लिए पीने का पानी खाने का सामान भी रखा गया है. इसके साथ ही सुरक्षा के नजरिए से सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं. कूलर और पंखे भी यात्रियों को आराम देने के लिए लगाया गया है. ट्रेन का इंतजार करते यात्री यहीं पर बैठते हैं. ट्रेन आने के आधे घंटे पहले यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति दी जाती है.

3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन: दिवाली के बाद छठ पूजा में भीड़भाड़ को देखते हुए रायपुर रेल मंडल के द्वारा दुर्ग से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही 8 ट्रेन दूसरी रेलवे से चलाई गई है, जो रायपुर रेल मंडल से होकर बिहार और उत्तर प्रदेश जा रही है. इसके साथ ही रेलवे ने स्क्रैच रैक भी बनाकर रखा हुआ है. इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है. भीड़ अधिक होती है तो स्क्रैच रैक को स्पेशल ट्रेन में उपयोग किया जाएगा. पर्व को देखते हुए दुर्ग से तीन ट्रेन चलाई जा रही है. जिसमें दुर्ग सुल्तानपुर, दुर्ग से पटना और दुर्ग से दिल्ली होते हुए बिहार जा रही है. फिलहाल यह व्यवस्था 28 अक्टूबर तक छठ पर्व को देखते हुए की गई है. भीड़भाड़ के हिसाब से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है.

RPF के जवान तैनात किए गए: होल्डिंग एरिया में तीन शिफ्ट मे RPF के जवान तैनात किए गए हैं. इसके साथ ही रेलवे स्टाफ में टीटीई को भी तैनात किया गया है. DRM ने बताया कि खासतौर पर ट्रेन के रिजर्व कोच में जो भीड़ होती है उसकी चेकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था बड़े स्टेशन रायपुर और दुर्ग में की गई है. रिजर्व कोच के भीड़ को दूसरे कोच में भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी. फिलहाल रायपुर रेल मंडल से 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है जरूरत पड़ने पर और भी ट्रेन चलाई जा सकती है. इसकी पूरी तैयारी रायपुर रेल मंडल ने कर रखी है.

