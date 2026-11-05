दीपावली पर घर जाना है? लखनऊ से चल रहीं 78 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 13 हजार बसें, जानें रूट
दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के लिए रेलवे प्रशासन और परिवहन निगम ने खास तैयारियां की हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:16 AM IST
लखनऊ: दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे जहां लखनऊ 78 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. वहीं, UPSRTC भी दिवाली स्पेशल बसें चलाने जा रहा है. ताकि त्योहार में घर जाने वाले यात्रियों को बेहतर सहूलियत मिल सके.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल दीपावली स्पेशल 43 जोड़ी ट्रेनों का संचालन करेगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से 35 जोड़ी ट्रेनें संचालित की जाएंगी. परिवहन निगम की 13000 से ज्यादा बसें प्रदेश भर में यात्रियों को दीपावली स्पेशल के रूप में उपलब्ध होंगी.
रेलवे की व्यवस्था: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से 43 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अप और डाउन को लखनऊ मंडल के क्षेत्राधिकार में निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. इन ट्रेनों का संचालन अक्टूबर से दिसंबर तक किया जा रहा है. अब यह दीपावली स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित हो रही हैं.
इन स्पेशल ट्रेनों को गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मुंडेरवा, गोंडा, बुटवल, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग और सीतापुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए गए हैं. इसके अलावा मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, तुलसीपुर, बलरामपुर और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के अनुसार ठहराव की व्यवस्था है.
विशेष ट्रेनें लखनऊ मंडल से प्रारंभ और संचालित होने के साथ ही अन्य क्षेत्रीय रेलों की ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं, जो लखनऊ मंडल से होकर गुजरती हैं. यहां के विभिन्न स्टेशनों पर अपनी यात्रा समाप्त करती हैं. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का विकल्प उपलब्ध होगा.
क्या कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ हिमांशु राव ने बताया कि दीपावली के अवसर पर कुल 43 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है. यात्रियों के लिए व्यापक प्रबंध हैं. पैसेंजर होल्डिंग एरिया, यात्रियों की सुरक्षा और अतिरिक्त टिकट काउंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं.
लखनऊ और गोरखपुर में यात्रियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बार रूम बनाए गए हैं. हर 8 घंटे पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके सबोर्डिनेट स्टाफ भी रहेंगे, जो स्थिति पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे.
लखनऊ से कहां के लिए चलेंगी बसें: लखनऊ-गोरखपुर रूट पर 44 बसें, लखनऊ-दिल्ली रूट पर 107 बसें, लखनऊ-बहराइच रूट पर 36 बसें, लखनऊ-गोंडा-बलरामपुर रूट पर 23 बसें, लखनऊ-कानपुर रूट पर 17 बसें, लखनऊ- आजमगढ़ रूट पर 37 बसें, लखनऊ-देहरादून रूट पर 11 बसें, लखनऊ-हरिद्वार रूट पर 10 बसें, लखनऊ-वाराणसी रूट पर 10 बसें, लखनऊ-प्रयागराज रूट पर 33 बसें संचालित की जाएंगी.
लखनऊ-आगरा-मथुरा वाया एक्सप्रेस-वे से 20 बसों का संचालन किया जाएगा. लखनऊ- रायबरेली, रायबरेली-कानपुर-दिल्ली रूट से 30 बसो का संचालन होगा. कुल 378 दीपावली स्पेशल बसें लखनऊ रीजन की तरफ से संचालित की जाएंगी.
क्या कहते हैं अधिकारी: लखनऊ रीजन के रीजनल मैनेजर विमल राजन ने बताया कि इस दीपावली पर हमने करीब 400 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है. मुख्य मार्गों पर बसों की कमी महसूस नहीं होगी. ऐसे समय में अधिकतर यात्री दिल्ली की तरफ से अपने घरों के लिए वापसी कर रहे होते हैं. हमारा कंसर्न है कि दिल्ली से जो यात्री आ रहे हैं, उनको परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएं.
दिल्ली वाले रूट पर करीब 100 बसें लगा रहे हैं. इसके अलावा हरिद्वार, देहरादून के लिए और पूर्वांचल की तरह बनारस, गोरखपुर और आजमगढ़ व प्रयागराज के लिए बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की है.
यात्रियों को बसों की इंक्वारी के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया गया है. कंट्रोल रूम का नंबर 8 726 005808 पर बात करके अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं. हम लोग उसका समय पर निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे.
इसके साथ ही बसों की जानकारी के लिए भी हम लोगों के बस अड्डे पर भी नंबर हैं. आलमबाग बस स्टेशन पर 8726005891 है. कैसरबाग पर 8726005893 है. कमता बस अड्डे पर 8726005858 नंबर है.
बस स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुलिस से भी बात की गई है. पुलिस की पैनी नजर लगातार रहेगी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बस स्टेशन पर सुनिश्चित्र हो. यात्री निश्चिंत होकर आएं. बस स्टेशनों पर उनके लिए साफ-सफाई और पेयजल की पूरी व्यवस्था है.
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