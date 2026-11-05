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दीपावली पर घर जाना है? लखनऊ से चल रहीं 78 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 13 हजार बसें, जानें रूट

लखनऊ से चल रहीं 78 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, 13 हजार बसें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दीपावली और छठ पर्व पर रेलवे जहां लखनऊ 78 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. वहीं, UPSRTC भी दिवाली स्पेशल बसें चलाने जा रहा है. ताकि त्योहार में घर जाने वाले यात्रियों को बेहतर सहूलियत मिल सके.

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल दीपावली स्पेशल 43 जोड़ी ट्रेनों का संचालन करेगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से 35 जोड़ी ट्रेनें संचालित की जाएंगी. परिवहन निगम की 13000 से ज्यादा बसें प्रदेश भर में यात्रियों को दीपावली स्पेशल के रूप में उपलब्ध होंगी.

रेलवे की व्यवस्था: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की तरफ से 43 जोड़ी स्पेशल ट्रेन अप और डाउन को लखनऊ मंडल के क्षेत्राधिकार में निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. इन ट्रेनों का संचालन अक्टूबर से दिसंबर तक किया जा रहा है. अब यह दीपावली स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित हो रही हैं. लखनऊ से अखिलेश्वर पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) इन स्पेशल ट्रेनों को गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, मुंडेरवा, गोंडा, बुटवल, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग और सीतापुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉपेज दिए गए हैं. इसके अलावा मैलानी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, तुलसीपुर, बलरामपुर और अन्य स्टेशनों पर ट्रेनों के अनुसार ठहराव की व्यवस्था है. विशेष ट्रेनें लखनऊ मंडल से प्रारंभ और संचालित होने के साथ ही अन्य क्षेत्रीय रेलों की ऐसी ट्रेनें भी शामिल हैं, जो लखनऊ मंडल से होकर गुजरती हैं. यहां के विभिन्न स्टेशनों पर अपनी यात्रा समाप्त करती हैं. यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेनों का विकल्प उपलब्ध होगा. क्या कहते हैं पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ हिमांशु राव ने बताया कि दीपावली के अवसर पर कुल 43 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है. यात्रियों के लिए व्यापक प्रबंध हैं. पैसेंजर होल्डिंग एरिया, यात्रियों की सुरक्षा और अतिरिक्त टिकट काउंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं. लखनऊ और गोरखपुर में यात्रियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बार रूम बनाए गए हैं. हर 8 घंटे पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके सबोर्डिनेट स्टाफ भी रहेंगे, जो स्थिति पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे. लखनऊ से कहां के लिए चलेंगी बसें: लखनऊ-गोरखपुर रूट पर 44 बसें, लखनऊ-दिल्ली रूट पर 107 बसें, लखनऊ-बहराइच रूट पर 36 बसें, लखनऊ-गोंडा-बलरामपुर रूट पर 23 बसें, लखनऊ-कानपुर रूट पर 17 बसें, लखनऊ- आजमगढ़ रूट पर 37 बसें, लखनऊ-देहरादून रूट पर 11 बसें, लखनऊ-हरिद्वार रूट पर 10 बसें, लखनऊ-वाराणसी रूट पर 10 बसें, लखनऊ-प्रयागराज रूट पर 33 बसें संचालित की जाएंगी.