ETV Bharat / state

छठ पर रेलवे ने संभाली भीड़, फेस्टिव सीजन में 950 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का संचालन, 96 फीसदी रही समयबद्धता

जयपुर : छठ महापर्व के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ के बीच रेलवे ने व्यापक इंतजामों के जरिए यात्री प्रबंधन किया. दिवाली से लेकर छठ पर्व तक चले फेस्टिव सीजन में रेलवे ने 950 से अधिक स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का संचालन किया, जबकि छठ पर्व के लिए 388 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स की घोषणा की गई थी. अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के साथ रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया. रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, इस दौरान ट्रेनों की समयबद्धता करीब 96 फीसदी रही.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर जंक्शन पर भी यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं. स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया बनाए गए, आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था लागू की गई और निकास के लिए अतिरिक्त रास्ते खोले गए. RPF और GRP के जवानों के साथ करीब 80 होमगार्ड की तैनाती कर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली गई.

जानकारी देते हुए अमित सुदर्शन ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर 24 घंटे CCTV कंट्रोल रूम के माध्यम से भी निगरानी रखी गई. प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज (FOB) पर अतिरिक्त RPF, TTE और रेलकर्मियों की तैनाती की गई. इन टीमों ने यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी और भीड़ बढ़ने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए. यात्रियों को ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान की जानकारी देने के लिए नियमित सार्वजनिक उद्घोषणाएं भी की गईं.

24 घंटे वॉर रूम से हुई निगरानी : त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे के मंडल और मुख्यालय स्तर पर 24×7 वॉर रूम संचालित किए गए. यहां वरिष्ठ अधिकारियों ने लगातार ट्रेनों के संचालन और प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति की निगरानी की. DRM और GM की मौजूदगी में महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्टेशनों की लाइव CCTV फीड मॉनिटर की गई, ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.

होल्डिंग एरिया से व्यवस्थित हुई यात्रियों की आवाजाही : जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले व्यवस्थित करने के लिए विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए. यहां यात्रियों के बैठने, ठहरने, पेयजल और रोशनी की व्यवस्था की गई. इससे यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म पर जमा होने से रोकने और स्टेशन परिसर में भीड़ को व्यवस्थित रखने में मदद मिली. आरक्षित और अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए. बिना टिकट स्टेशन में प्रवेश पर रोक लगाई गई और यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से लगभग एक घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी गई. इस व्यवस्था से प्लेटफॉर्म पर एक साथ यात्रियों की भीड़ जमा होने की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली.

पढ़ें : दिवाली-छठ पूजा को लेकर जयपुर रेलवे अलर्ट मोड पर, पटाखे ले जाने पर रोक, धूम्रपान करने पर भी होगी कार्रवाई

80 होमगार्ड ने संभाली सुरक्षा : जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए हसनपुरा साइड स्थित सेकंड बिल्डिंग से अतिरिक्त निकास की व्यवस्था की गई. इससे स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्रियों की भीड़ को अलग दिशा में व्यवस्थित करने में मदद मिली. सुरक्षा व्यवस्था के तहत RPF और GRP के जवानों के साथ करीब 80 होमगार्ड तैनात किए गए. इनकी ड्यूटी स्टेशन परिसर में 24 घंटे निगरानी और भीड़ प्रबंधन के लिए लगाई गई. इसके अलावा प्लेटफॉर्म और फुट ओवरब्रिज पर अतिरिक्त रेलकर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई, ताकि यात्रियों के ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान अव्यवस्था नहीं हो.

पढ़ें : दिवाली पर दौड़ रही अनारक्षित स्पेशल गाड़ियां, यूपी-बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत

96 फीसदी रही समयबद्धता : दिवाली और छठ सहित पूरे फेस्टिव सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 950 से अधिक स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स संचालित कीं. वहीं छठ पर्व के लिए 388 स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स की व्यवस्था की गई. यात्रियों की मांग के अनुसार अलग-अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई. इसके साथ ही कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सके. रेलवे के लिए इस दौरान ट्रेनों का समय पर संचालन भी महत्वपूर्ण रहा. अधिकारियों के अनुसार, स्पेशल ट्रेनों के संचालन और त्योहारी भीड़ के बावजूद ट्रेनों की समयबद्धता करीब 96 फीसदी रही. वरिष्ठ अधिकारियों, DRM और GM ने प्रमुख स्टेशनों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से फीडबैक भी लिया.

पढ़ें : दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, सूरत से हल्द्वानी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा में रुकेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई. इसके लिए स्टेशन से लेकर मंडल और मुख्यालय स्तर तक लगातार निगरानी रखी गई. यात्रियों की जरूरत के अनुसार ट्रेनों के संचालन और स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए.