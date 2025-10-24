ETV Bharat / state

छठ पूजा पर भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने बनाया 'मॉनिटरिंग' प्लान, सुरक्षा को लेकर जानिए क्या है खास

चारबाग रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया, छठ पर्व पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. पूरे लखनऊ डिवीजन में 57 ऑन डिमांड चल रही हैं और इसके अलावा रेगुलर ट्रेनें संचालित हो रही हैं. पैसेंजर को तुरंत टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. होल्डिंग एरिया में उन्हें रोका जा रहा है. कंट्रोल रूम से यात्रियों पर नजर रखी जा रही है.

66 कैमरे और 10 एलईडी से हो रही निगरानी : छठ पूजा को लेकर बिहार और पूर्वांचल की तरफ जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच रही है. इसे लेकर रेलवे प्रशासन भी एक्टिव हो गया है. किसी तरह की अनहोनी न होने पाए इसके लिए स्टेशन पर ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करता है. स्टेशन के 66 कैमरे हर पॉइंट्स पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं. इन्हीं कैमरों से कंट्रोल रूम में लगी 10 एलईडी स्क्रीन पर स्टेशन का पूरा नजारा देखा जा रहा है. कौन यात्री किसी स्थिति में स्टेशन के अंदर दाखिल हो रहा है इस पर आरपीएफ की नजर रहती है.

इसके अलावा स्टेशन पर भीड़ न उमड़ने पाए इसके लिए रेलवे स्टेशन के बाहर 5000 स्क्वायर फीट सर्कुलेटिंग एरिया में अस्थाई होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है. यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था और उनके ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर आने से पहले होल्डिंग एरिया में रुकने की व्यवस्था चारबाग रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर प्रशांत कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कमान संभाल रखी है.

लखनऊ/वाराणसी : छठ पूजा पर रेलवे स्टेशन पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है. चारबाग और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से यात्रियों पर निगरानी की जा रही है. चारबाग रेलवे स्टेशन पर 66 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जबकि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 200 कैमरे लगाए गए हैं. कंट्रोल रूम में लगी बड़ी स्क्रीनों पर हर यात्री पर आरपीएफ जवान नजर रख रहे हैं.

क्राउड कंट्रोल करने के लिए लगाई गई रस्सी : आरपीएफ इंस्पेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा, स्टेशन कैंपस में 66 कैमरे लगाए गए हैं. यात्री की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. कंट्रोल रूम में आरपीएफ के जवानों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है. यहीं से पूरी नजर रखी जाती है. स्टेशन पर ज्यादा यात्री आ भी जाएं तो इसके लिए प्लेटफार्म पर रस्सी लगाई गई है, जिससे भीड़ अचानक ट्रेन पर धावा न बोल सके.

ट्रेन के आसपास आरपीएफ और जीआरपी के जवान मौजूद रहते हैं जो क्राउड कंट्रोल करते हैं. स्टेशन परिसर के अंदर आने वाले जो भी एंट्री पॉइंट हैं उन्हें बंद किया गया है, जिससे अधिकृत गेट से ही लोग स्टेशन परिसर के अंदर प्रवेश कर सकें. इसके साथ ही क्यूआरटी की टीम भी हर समय एक्टिव है. किसी तरह की जरूरत पड़ने पर तत्काल आरपीएफ के जवान सहायता के लिए पहुंचते हैं.

वाराणसी में मॉडर्न कंट्रोल रूम से होगी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा : महाकुंभ के तहत वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसे अब परमानेंट रूप देने की तैयारी चल रही है. कैंट रेलवे स्टेशन पर एक मॉडर्न परमानेंट कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिससे पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी. इसके तहत 200 से ज्यादा कैमरे स्टेशन परिसर में लगाए जाएंगे.

कंट्रोल रूम में 24 घंटे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी. रेलवे स्टेशन के ब्लाइंड स्पॉट को भी सुरक्षा के घेरे में रखा जाएगा. कैंट स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके तहत महाकुंभ में शुरू हुई व्यवस्था को स्थाई रूप से लागू किया जाएगा. इसके तहत पूरा रेलवे स्टेशन परिसर कैमरे की जद में होगा.

बनेगा मॉडर्न कंट्रोल रूम : उन्होंने बताया, रेलवे स्टेशन पर पहले से 125 कैमरे लगाए गए थे, 70 नए कैमरे लगाए गए हैं. कुल 195 कैमरे हो गए हैं, जिसके तहत स्टेशन के ब्लाइंड स्पॉट पर भी नजर रखे जा रही है. कंट्रोल रूम में 55 इंच के 12 नए मॉनिटर लगाए जाएंगे, उसके साथ एक नया कंट्रोल रूम भी तैयार होगा. अभी जो कंट्रोल रूम है वह काफी छोटा है.

एक लाख यात्रियों का होता है आगमन : उन्होंने बताया, यह सारी व्यवस्था महाकुंभ के तर्ज पर की जा रही है. क्योंकि कैंट रेलवे स्टेशन पूर्वांचल का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है. यहां हर दिन 80 हजार से लेकर के एक लाख यात्रियों का आगमन होता है. त्योहारों में यह आंकड़ा लगभग डेढ़ लाख तक पहुंच जाता है. यहां 100 जोड़ी से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाता है. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर मॉडर्न कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जो नवंबर तक तैयार हो जाएगा.

यह भी पढ़ें : साइकोटिक डिसऑर्डर बीमारी कितनी खतरनाक; मरीज सभी पर करता है शक, पूर्व डीजीपी के बेटे को थी प्रॉब्लम, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट