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Special: रेलवे बिछा रहा दो नई पटरियां, दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक को बनाया जा रहा फोर लाइन, 160 की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

हैंगिंग ब्रिज के पास चम्बल क्रॉस : उन्होंने बताया कि इसके साथ ही नए दो स्टेशन भी कोटा और बूंदी में बनने वाले हैं. इनमें बूंदी जिले में बड़गांव और कोटा जिले में रोजड़ी स्टेशन बनेगा. इसके अलावा गुडला, कोटा, न्यू कोटा, दाड़ देवी, दरा व कंवरपुरा स्टेशन भी बाईपास होंगे. यह चंबल नदी को हैंगिंग ब्रिज के नजदीक से क्रॉस करेगा. यहां पर नया ब्रिज भी बनाया जाएगा. रेलवे को तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए 1833.40 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है. रेलवे के पास 757.37 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है. रेलवे पहले अपने पास उपलब्ध जमीन पर काम शुरू करेगा. साथ में 1076.03 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का भी कार्य शुरू किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ एरिया फॉरेस्ट या टाइगर रिजर्व का भी आ रहा है. 254.32 हेक्टेयर पर निर्माण के लिए अनुमति ली जा रही है.

कार्य के लिए 16040.84 करोड़ का बजट भी जारी : कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यह देश के व्यस्ततम रेल मार्गों में शामिल है. वर्तमान में यहां दो पटरी (अप और डाउन) है. यह कार्य इसी साल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 16040.84 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है. वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का कंस्ट्रक्शन विभाग निर्माण का कार्य कर रहा है. अधिकांश जगहों पर पहले से डाली हुई दोनों रेलवे लाइन के साथ ही यह नया रेलवे ट्रैक चलेगा. हालांकि, कुछ जगह पर यह रेलवे ट्रैक नए रूट पर भी जाएगा. इसकी वजह से कुछ रेलवे स्टेशनों को बाईपास किया जा रहा है. कोटा के लिए भी इसमें बाईपास बनना तय किया गया है. तीसरी और चौथी रेल लाइन के लिए कोटा स्टेशन को भी बाईपास किया जाएगा.

कोटा रेल मंडल में तो यह कार्य पूरा भी हो गया है. यहां पर सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद ट्रेनें यह गति पकड़ भी लेंगी, लेकिन रेलवे यहीं नहीं रुक रहा है. कोटा होकर गुजर रहे इस रेल ट्रैक पर माल व यात्री ट्रेनों का ट्रैफिक काफी ज्यादा है. अब इसी को ध्यान में रखते हुए इस ट्रैक को फोर लाइन का किया जा रहा है. इसके तहत कोटा रेल मंडल में मथुरा से नागदा के बीच तीसरी व चौथी पटरी डाली जाएगी.

कोटा : देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच दूरी को कम करने की कवायद केंद्र सरकार लंबे समय से कर रही है. साल 2019 से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, जिसके साल 2027 में पूरा होने की उम्मीद है. वहीं, रेलवे भी इसमें पीछे नहीं है. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जहां 120 की स्पीड से वाहन चल रहे हैं तो रेलवे भी अपने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की स्पीड 160 कर रहा है.

83 लाख की आबादी को यह फायदा : यह लाइन उत्तर प्रदेश के एक, मध्य प्रदेश के तीन और राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजर रही है. इनमें मथुरा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, उज्जैन व रतलाम और मंदसौर शामिल हैं. इससे 4161 गांव जुड़ने वाले हैं और 83 लाख की आबादी को फायदा हो रहा है. लाइन कैपेसिटी और रेलवे ट्रेन की वर्किंग काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. ट्रैक के रखरखाव या ब्लॉक लिए जाने के दौरान भी रेलवे ट्रैक बंद नहीं किया जाएगा. दूसरी लाइन से ट्रेन चल सकेगी. यात्रियों की ट्रेन बढ़ाने की डिमांड भी पूरी करेंगे. ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी. इसके अलावा माल ढुलाई भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे रेलवे को काफी मुनाफा भी होगा.

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160 की स्पीड व पूरी तरह से कवच इंस्टॉलेशन वाला होगा : दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर बन रहा 160 की स्पीड का यह रेलवे ट्रैक कवच इंस्टॉलेशन वाला होगा. इसमें कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन किया जाएगा ताकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चल सके. इसके लिए इलेक्ट्रिक इंजन में ऑन बोर्ड कवच यूनिट व कवच टावर भी लगाए जाएंगे. रेलवे ट्रैक 160 की स्पीड से तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इसे पूरी तरह से सीधा और सपाट रखा गया है. इसके सर्वेक्षण का भी पूरा काम हो गया है और फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही टेंडर के कार्य हो रहे हैं.

दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन (ETV Bharat kota)

एआई और सेंसर सिस्टम वाला ट्रैक, पूरी तरह से फेंस : रेलवे की नवीन और आधुनिकतम तकनीक के आधार पर ही बनाया जाएगा. ट्रैक को पूरी तरह से फेंस करेगा. ट्रैक के दोनों तरफ बाउंड्री बना दी जाएगी. वन्यजीव या मवेशी के रेलवे ट्रैक पर आने की घटनाएं नहीं हों. कैटल रनओवर की घटना से ट्रैक बाधित नहीं हो. अत्याधुनिक व ऑटोमेशन वाले सिग्नलिंग सिस्टम को लगाया जाएगा. पूरा ट्रैक सेंसर और एआई सिस्टम वाला होगा, जिनसे ट्रैक या रेलवे के किसी भी सिस्टम की गलती को पकड़ा जा सकें.

चलती ट्रेन में ही पहिए, बेरिंग, एक्सेल, कोच, ओएचई और इंजन में खराबी का पता चल जाएगा. हॉट बॉक्स डिटेक्टर लगेंगे. ये इंजन या कोच में तकनीकी या अन्य किसी गड़बड़ी को पकड़ लेंगे. ट्रैक की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) अच्छी व ज्यादा क्षमता वाली होगी. नए ट्रांसमिशन सेंटर भी बनाए जाएंगे. ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम (OMRS) भी होगा. रेल पटरी टूटने और रेलवे ट्रैक से ट्रेनों के उतरने की संभावना कम हो जाएगी.

रेलवे ट्रैक से गुजरती हुई मालगाड़ी (ETV Bharat kota)

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5 साल में किया जाना है पूरा : इस कार्य के पूरे होने के लिए साल 2030-31 का समय तय किया गया है. इन पांच साल में 567.86 किलोमीटर लम्बे रेलमार्ग पर काम होगा. दोनों रेललाइन को मिलाकर 1265.41 किमी पटरी डाली जाएगी. इसमें 11 मेजर पुल, 131 मध्यम और 1118 छोटे पुल बनेंगे. साथ ही 9 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और 360 रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी) भी बनाए जाएंगे. इसमें प्रति किमी 26.01 करोड़ रेलवे खर्च करेगा.

ये रहेंगे तीसरी व चौथी लाइन के स्टेशन : मथुरा से नागदा के बीच अभी 65 स्टेशन हैं. नई तीसरी व चौथी लाइन बनने के बाद कोटा सहित 13 को बाईपास कर दिया जाएगा. बाईपास होने के बाद सिर्फ 52 स्टेशन रहेंगे. इसमें 3 स्टेशन नए जुड़ेंगे. बूंदी जिले में बड़गांव, कोटा जिले में रोजड़ी और मध्य प्रदेश में नागदा सैटेलाइट नया स्टेशन बन रहा है. इसमें मथुरा, मुड़ेसी रामपुर, जाजन पट्टी, धौरमुई जघीना, भरतपुर, सेवर, पिंगोरा, केला देवी, बयाना, डुमरिया, फतेह सिंहपुरा, हिंडौन सिटी, श्री महावीरजी, पिलौदा, छोटी उदेई, गंगापुर सिटी, लालपुर उमरी, नारायणपुर टटवाड़ा शामिल हैं.

दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक. (ETV Bharat kota)

इसके साथ ही निमोदा, मलारना, मखौली, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर, कुश्तला, रवांजना डूंगर, आमली, इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी, लाखेरी, लबान, घाट का बराना, कापरेन, अरनेठा, केशोरायपाटन, बड़गांव (नया स्टेशन), रोजड़ी (नया स्टेशन), आलनिया, रावठा रोड, मोड़क, रामगंज मंडी, झालावाड़ रोड, धुआंखेड़ी, भवानी मंडी, कुरलासी, गरौठ, शामगढ़, सुवासरा, नाथूखेडी, चौमहला, तलावली, थुरिया, विक्रमगढ़ आलोट, लूनी रीछा, महिदपुर रोड, रोहल खुर्द व नागदा सैटेलाइट (नया स्टेशन) भी शामिल हैं. मथुरा से नागदा के बीच 13 स्टेशन से बाईपास होगी. इनमें चूड़ामन, रानीकुंड रारह, जयचोली, सालाबाद, ढिंढोरा हुक्मी खेड़ा, सिकरौदा मीना, खण्दीप, गुडला, कोटा, न्यू कोटा, दाड़ देवी, दरा से कंवरपुरा बायपास होगी.