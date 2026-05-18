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रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें: उधना से हसनपुर रोड और मडगांव से शकूर बस्ती के लिए विशेष सेवा, कोटा होकर गुजरेंगी

कोटा: गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और पेरेंट्स बच्चों के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहे हैं. इसी को देखते हुए रेलवे ने गुजरात के सूरत शहर के उधना स्टेशन से बिहार के हसनपुर रोड तक स्पेशल ट्रेन चलाई है. यह ट्रेन कोटा और आगरा होते हुए चलेगी. इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्री लाभान्वित होंगे. ट्रेन की बुकिंग उधना और हसनपुर दोनों तरफ से शुरू हो गई है. यात्री आईआरसीटीसी वेबसाइट और पीआरएस काउंटर से टिकट ले सकते हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09031 उधना-हसनपुर रोड वीकली स्पेशल ट्रेन 14 जून तक चलेगी. ट्रेन हर रविवार सुबह 11:25 बजे उधना स्टेशन से रवाना होगी. इसके बाद रात 9:15 बजे कोटा जंक्शन और 10:40 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी. मंगलवार सुबह 2:30 बजे यह हसनपुर रोड पहुंच जाएगी.

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वापसी में ट्रेन नंबर 09032 हसनपुर रोड-उधना वीकली स्पेशल 19 मई से 16 जून तक चलेगी. ट्रेन हसनपुर रोड से मंगलवार सुबह 5:30 बजे रवाना होगी. बुधवार सुबह 10:16 बजे सवाई माधोपुर और 11:33 बजे कोटा पहुंचेगी. उसके बाद रात 9:40 बजे उधना पहुंच जाएगी. ट्रेन दोनों दिशाओं में उधना, सूरत, सिन्हासन, वड़ोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह, टोडलपुर और हसनपुर रोड स्टेशनों पर रुकेगी.