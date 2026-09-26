ETV Bharat / state

Railways का Fog अलर्ट; सफर से पहले देख लें लिस्ट, NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें, कुछ के फेरों में कटौती

NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर भारत में आगामी शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे की आशंका और परिचालन संबंधी सुरक्षा कारणों के मद्देनजर उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेल प्रशासन ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द, कई के फेरों में कटौती और कुछ को आंशिक रूप से निरस्त करने की घोषणा की है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समय-सारिणी लागू की गई है. NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें. (Photo Credit; ETV Bharat) पूर्ण रूप से निरस्त ट्रेनें (रेलवे प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक निम्नलिखित गाड़ियां आगामी सर्दियों में पूरी तरह बंद रहेंगी)