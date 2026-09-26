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Railways का Fog अलर्ट; सफर से पहले देख लें लिस्ट, NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें, कुछ के फेरों में कटौती

कई ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण, उत्तर मध्य रेलवे का फैसला

NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें.
NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 2:20 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर भारत में आगामी शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे की आशंका और परिचालन संबंधी सुरक्षा कारणों के मद्देनजर उत्तर मध्य रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेल प्रशासन ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 के बीच चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द, कई के फेरों में कटौती और कुछ को आंशिक रूप से निरस्त करने की घोषणा की है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, संरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समय-सारिणी लागू की गई है.

NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें.
NCR ने निरस्त कीं कई प्रमुख ट्रेनें. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूर्ण रूप से निरस्त ट्रेनें

(रेलवे प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक निम्नलिखित गाड़ियां आगामी सर्दियों में पूरी तरह बंद रहेंगी)

  • गाड़ी संख्या 14112 / 14111 प्रयागराज–मुजफ्फरपुर–प्रयागराज (द्वि-साप्ताहिक): यह ट्रेन दोनों दिशाओं से 02 दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक पूरी तरह निरस्त रहेगी.
  • गाड़ी संख्या 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–कोलकाता (साप्ताहिक): 04 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक रद्द रहेगी.
  • गाड़ी संख्या 22197 कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (साप्ताहिक): 06 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित नहीं होगी.

फेरों में कटौती: सप्ताह में तय दिनों पर नहीं चलेंगी ये ट्रेनें

  • कानपुर–नई दिल्ली (12033/12034): छह दिन संचालित होने वाली यह प्रमुख ट्रेन 01 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 के मध्य मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निरस्त रहेगी.
  • ग्वालियर–बरौनी (11123/11124): गाड़ी संख्या 11123 (ग्वालियर से) 03 दिसंबर से 25 फरवरी तक सोमवार व गुरुवार को, जबकि गाड़ी संख्या 11124 (बरौनी से) 04 दिसंबर से 26 फरवरी तक मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त रहेगी.
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–लखनऊ (11109/11110): दोनों दिशाओं से 05 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार एवं रविवार को रद्द रहेगी.
  • आगरा फोर्ट–लखनऊ जंक्शन (12180/12179): दोनों दिशाओं से 05 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को संचालित नहीं होगी.
  • आगरा कैंट–होशियारपुर (11905/11906): गाड़ी संख्या 11905 सोमवार, बुधवार व शुक्रवार (02 दिसंबर से 26 फरवरी) को तथा वापसी में 11906 मंगलवार, गुरुवार व शनिवार (03 दिसंबर से 27 फरवरी) को निरस्त रहेगी.

आंशिक निरस्तीकरण

  • गाड़ी संख्या 12177 हावड़ा–मथुरा साप्ताहिक: 04 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक आगरा कैंट और मथुरा के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी.
  • गाड़ी संख्या 12178 मथुरा–हावड़ा साप्ताहिक: 07 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक मथुरा और आगरा कैंट के मध्य निरस्त रहेगी.

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 अथवा NTES (नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम) ऐप का उपयोग अवश्य करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: मुंबई-कानपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव, देखें प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट

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