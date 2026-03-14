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गर्मी में सैर-सपाटा: इस ट्रेन से करें दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा; जानिए सुविधाएं और किराया

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगरों के दर्शन कराएगी, जानिए खास ट्रेन के बारे में.

भारत गौरव ट्रेन
भारत गौरव ट्रेन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 2:05 PM IST

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गोरखपुर: दक्षिण भारत के पर्यटन और धार्मिक स्थलों की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन से रेलवे एक विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है, जिससे आप इन स्थानों का पूरी सुगमता के साथ दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने इस संबंध में ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया है कि "भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन" के माध्यम से दक्षिण भारत की यात्रा करने का सुनहरा मौका है. भारतीय रेल पर थीम आधारित पर्यटक ट्रेनों का संचालन होगा.

पंकज कुमार सिंह ने बताया कि भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेल की टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर नगरों के दर्शन कराएगी.

उन्होंने बताया कि हमारे पर्यटन स्थलों और भारत गौरव ट्रेन को लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा 11 से 22 अप्रैल, 2026 तक 11 रात एवं 12 दिन हेतु श्रद्धालुओं और अन्य पर्यटकों के लिये, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा, तिरूपति बालाजी मन्दिर, रामनाथ स्वामी मन्दिर (रामेश्वरम्), मीनाक्षी मन्दिर (मदुरै), कन्याकुमारी दर्शन तथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा का संचालन किया जा रहा है.

उन्होंने इस यात्रा के मुख्य आर्कषण को बताते हुए कहा कि इस ट्रेन में कुल बर्थों की सं. 751 हैं, जिसमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में कुल 49 सीटें, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में कुल 210 सीटें एवं शयनयान श्रेणी में कुल 492 सीटें उपलब्ध हैं. यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिये गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एवं ललितपुर स्टेशन निर्धारित किये गये हैं.

यात्रा में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन

  • तिरुपति बालाजी
  • रामेश्वरम (रामनाथ स्वामी मंदिर)
  • मदुरै (मीनाक्षी मंदिर)
  • कन्याकुमारी
  • मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग

कीमत और सुविधाएं: इस यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने अलग-अलग श्रेणियों में पैकेज रेट तय की हैं. ट्रेन में स्लीपर (इकोनामी) श्रेणी के लिए प्रति यात्री 20,250 रुपये, जबकी थर्ड एसी (स्टैंडर्ड) श्रेणी के लिए 33500 रुपये और सेकंड एसी (कंफर्ट) श्रेणी के लिए 44100 रुपये तय किए गए हैं. वहीं, कम्फर्ट पैकेज में एसी होटल और घूमने के लिए भी एसी गाड़ी भी मिलेगी. सफर के दौरान फ्रेश होने के लिए एसी कमरा मिलेगा. जबकी इकोनॉमी क्लास के पैकेज में ठहरने के लिए वातानुकूलित होटल और सुबह नाश्ता, दोपहर और रात का खाना मिलेगा.

कैसे करें बुकिंग: इस यात्रा सेवा में एलटीसी और ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है. ईएमआई की सुविधा आईआरसीटीसी. पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक से ली जा सकती है. इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. इस यात्रा की बुकिंग www.irctctourism.com से ऑनलाइन के जिरिए किया जा सकता है. अधिक जानकारी लिये 9236391908, 8287930908, 8287930926, 9415042930, 8287930913 एवं 9236391925 मोबाइल नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं.

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