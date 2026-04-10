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झांसी में इस स्टेडियम को निखार रहा Railway, रणजी मैच खेल जा सकेंगे

मंडल रेल प्रबंधक ने फ्लड लाइट का शिलान्यास किया, स्टेडियम की सुविधाओं को परखा.

railways is constructing magnificent cricket stadium jhansi where ranji matches will be played
झांसी में रेलवे तैयार कर रहा बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:53 AM IST

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झांसी: जिले में डीएसए क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं में रेलवे की ओर से लगातार इजाफा किया जा रहा है. इसी कड़ी में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी लग गई है. ऐसे में अब रात में भी स्टेडियम में मैच खेले जा सकेंगे. गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार द्वारा डीएसए क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की शिलान्यास किया गया.

मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेडियममें लगाई जा रही राष्ट्रीय स्तर की नवीन फ्लड लाइट्स के निर्माण कार्य की जानकारी ली. साथ ही ले-आउट प्लान का अवलोकन किया. निर्माण कार्य की बारीकियों को जाना. इसके बाद उन्होंने शिलान्यास किया. ग्राउंड पर विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया. बता दें कि फरवरी में सभी सुविधाओं से युक्त राष्ट्रीय स्तर की नवीन पवेलियन बिल्डिंग का भी शिलान्यास मंडल रेल प्रबंधक ने किया था. इसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है.

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झांसी में रेलवे तैयार कर रहा बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम. (etv bharat)
मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद खिलाड़ियों को डीएसए. क्रिकेट स्टेडियम में आधुनिक सुविधाओं के साथ मैच खेलने व देखने का अवसर प्राप्त होगा. साथ ही क्षेत्र में खेल गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी. इसका निर्माण इस तरह किया जा रहा है ताकि भविष्य में यहाँ बीसीसीआई द्वारा संचालित विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं एवं रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट आयोजित कराए जा सकें.यह मैदान रेलवे स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को भी काफी सुविधा होगी.

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