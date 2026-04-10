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झांसी में इस स्टेडियम को निखार रहा Railway, रणजी मैच खेल जा सकेंगे

झांसी: जिले में डीएसए क्रिकेट स्टेडियम की सुविधाओं में रेलवे की ओर से लगातार इजाफा किया जा रहा है. इसी कड़ी में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी लग गई है. ऐसे में अब रात में भी स्टेडियम में मैच खेले जा सकेंगे. गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार द्वारा डीएसए क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की शिलान्यास किया गया.





मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेडियममें लगाई जा रही राष्ट्रीय स्तर की नवीन फ्लड लाइट्स के निर्माण कार्य की जानकारी ली. साथ ही ले-आउट प्लान का अवलोकन किया. निर्माण कार्य की बारीकियों को जाना. इसके बाद उन्होंने शिलान्यास किया. ग्राउंड पर विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया. बता दें कि फरवरी में सभी सुविधाओं से युक्त राष्ट्रीय स्तर की नवीन पवेलियन बिल्डिंग का भी शिलान्यास मंडल रेल प्रबंधक ने किया था. इसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है.