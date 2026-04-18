रामदेवरा यात्रा अब एक दिन में : जोधपुर से स्पेशल ट्रेन का तोहफा, रविवार को चलेगी
यह ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी.
Published : April 18, 2026 at 1:36 PM IST
जैसलमेर: रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने 19 अप्रैल को जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन का एक विशेष फेरा संचालित करने का निर्णय लिया है. इस पहल से यात्रियों को एक ही दिन में रामदेवरा जाकर बाबा रामदेव के दर्शन कर वापस लौटने की सुविधा मिल सकेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी.
जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर-रामदेवरा स्पेशल रविवार सुबह 9:30 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और निर्धारित समयानुसार दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल दोपहर 2 बजे रामदेवरा से रवाना होकर शाम 5:30 बजे भगत की कोठी स्टेशन पहुंचेगी. इस विशेष ट्रेन में कुल 10 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 8 सामान्य श्रेणी के अनारक्षित डिब्बे और 2 एसएलआर (स्लीपर सह लगेज रेक) कोच शामिल होंगे.
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उन्होंने बताया कि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट और फलोदी सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे इन क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम व आरामदायक बनेगी. विशेष रूप से सप्ताहांत के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय काफी उपयोगी साबित होगा.