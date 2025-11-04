ETV Bharat / state

राजस्व बढ़ाने वाले 12 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को रेलवे ने किया सम्मानित, जानिए कैसे रेलवन मोबाइल ऐप बना यात्रियों का स्मार्ट साथी

लखनऊ : उत्तर रेलवे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टिकट चेकिंग कर्मियों को मंगलवार को सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बेटिकट और अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया. रेलवे की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की. पुरस्कृत कर्मचारियों का चयन उनके प्रदर्शन और राजस्व अर्जन के आधार पर किया गया. मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा नकद पुरस्कार राशि दी.

मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि टिकट चेकिंग कर्मियों का समर्पण, निष्ठा और कड़ी मेहनत न सिर्फ रेलवे की आय में वृद्धि सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि रेल की सकारात्मक और सशक्त छवि के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने चयनित कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं.

इन्हें मिला सम्मान : दिवाकर तिवारी (CTI /LKO), प्रमोद कुमार भसीन (CIT/LKO), सचिन कुमार (CCTS/LKO), अम्मार रिजवी (TTI/LKO), सुशील कुमार भगत (CCTC/BSB), अजय प्रताप यादव (TTI/SHG), विपिन पांडेय (CTI/RBL), आरके गुप्ता (TTI/MBDP), रविन्द्र यादव (TTI/PYGS), संजय कुमार वर्मा (TTI/AYC ), दुर्गेश सिंह (SR.CCTC/SLN) और सुमित सिंह (SR.CCTC/SLN).

रेलवे ने स्कूलों में आयोजित की प्रतियोगिता. (Photo Credit; Railway Pro)

कलम और ब्रश से डिजिटल इंडिया का किया जीवंत प्रदर्शन : आगामी आठ नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी विडियो कॉनफ्रेंसिंग से पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन-सहारनपुर स्टेशन के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ करेंगे. इसी परिप्रेक्ष्य में मंडल के सेवित जिलों के स्थानीय स्कूलों पर ’आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि लखनऊ के एमएलएम इंटर कॉलेज, बाल विद्या मंदिर, बीडी कॉन्वेंट, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज और लखनऊ पब्लिक स्कूल व सीतापुर शहर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल, सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल और सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में चित्रकला, निबंध और कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.