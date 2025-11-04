राजस्व बढ़ाने वाले 12 टिकट चेकिंग कर्मचारियों को रेलवे ने किया सम्मानित, जानिए कैसे रेलवन मोबाइल ऐप बना यात्रियों का स्मार्ट साथी
पुरस्कृत कर्मचारियों का चयन उनके प्रदर्शन और राजस्व बढ़ाने के आधार पर किया गया. कर्मियों को नकद पुरस्कार राशि दी गई.
लखनऊ : उत्तर रेलवे में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टिकट चेकिंग कर्मियों को मंगलवार को सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन कर्मचारियों को दिया गया जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बेटिकट और अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया. रेलवे की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की. पुरस्कृत कर्मचारियों का चयन उनके प्रदर्शन और राजस्व अर्जन के आधार पर किया गया. मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा नकद पुरस्कार राशि दी.
मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने कहा कि टिकट चेकिंग कर्मियों का समर्पण, निष्ठा और कड़ी मेहनत न सिर्फ रेलवे की आय में वृद्धि सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि रेल की सकारात्मक और सशक्त छवि के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने चयनित कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं दीं.
इन्हें मिला सम्मान : दिवाकर तिवारी (CTI /LKO), प्रमोद कुमार भसीन (CIT/LKO), सचिन कुमार (CCTS/LKO), अम्मार रिजवी (TTI/LKO), सुशील कुमार भगत (CCTC/BSB), अजय प्रताप यादव (TTI/SHG), विपिन पांडेय (CTI/RBL), आरके गुप्ता (TTI/MBDP), रविन्द्र यादव (TTI/PYGS), संजय कुमार वर्मा (TTI/AYC ), दुर्गेश सिंह (SR.CCTC/SLN) और सुमित सिंह (SR.CCTC/SLN).
कलम और ब्रश से डिजिटल इंडिया का किया जीवंत प्रदर्शन : आगामी आठ नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी विडियो कॉनफ्रेंसिंग से पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन-सहारनपुर स्टेशन के बीच चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ करेंगे. इसी परिप्रेक्ष्य में मंडल के सेवित जिलों के स्थानीय स्कूलों पर ’आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि लखनऊ के एमएलएम इंटर कॉलेज, बाल विद्या मंदिर, बीडी कॉन्वेंट, टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज और लखनऊ पब्लिक स्कूल व सीतापुर शहर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल, सैक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल और सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में चित्रकला, निबंध और कविता प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं.
रेलवन मोबाइल ऐप बना यात्रियों का स्मार्ट साथी : यात्रियों की सुविधा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से भारतीय रेल का आधिकारिक मोबाइल ऐप रेलवन (RailOne) लागू किया गया है. यह ऐप भारतीय रेल की अनेक सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है, जिससे यात्री आरक्षण से लेकर शिकायत निवारण तक की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं. इससे यात्रा में सुविधा, सहजता और सुगमता होगी.
उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया, One App for All Railway Needs की अवधारणा पर आधारित RailOne ऐप यात्रियों की यात्रा संबंधी सभी आवश्यकताओं का एक संपूर्ण समाधान प्रदान करता है.
यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
- आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं.
- पीएनआर स्थिति, ट्रेन की लाइव लोकेशन और कोच पोज़ीशन तुरंत देख सकते हैं.
- यात्रा के दौरान ई-कैटरिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
- शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रेल मदद (Rail Madad) के माध्यम से रिफंड का प्रबंधन कर सकते हैं.
- आर-वॉलेट (R-Wallet) के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर तीन फीसद की छूट प्राप्त कर सकते हैं.
तकनीक और यात्रा का संगम है रेलवन : सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया, यह पहल यात्री सेवा उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवा वितरण, पारदर्शिता और यात्री सुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यात्रियों में अधिकतम जागरूकता लाने के उद्देश्य से लखनऊ मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर रेलवन ऐप के प्रचार के लिए यात्री जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है. यात्री IRCTC Next Gen Application और UTS on Mobile में उपयोग किए जा रहे अपने मौजूदा लॉगिन विवरणों का उपयोग करते हुए RailOne ऐप से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं.
रेलवन ऐप कैसे करें इंस्टाल
- अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर Google Play Store खोलें.
- RailOne सर्च करें और ऐप इंस्टॉल करें.
- अपने मोबाइल नंबर से नया पंजीकरण करें.
- आवश्यक विवरण भरें, यूज़रनेम और पासवर्ड सेट करें.
- लॉग इन करें और Journey Planner, Live Train Tracking सहित सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं.
