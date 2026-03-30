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गर्मियों में यात्रियों को राहत: 14 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे

ट्रेनों में कोच संख्या बढ़ाई ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. अतिरिक्त भीड़ को संभालने और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से 14 जोड़ी रेलसेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है. इसमें जैसलमेर रूट को भी फायदा मिल रहा है. यह व्यवस्था अप्रैल और मई माह के दौरान लागू रहेगी, जिससे खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी. मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार रेलवे द्वारा जयपुर-जोधपुर, जोधपुर-इंदौर, इंदौर-भगत की कोठी, जोधपुर-वाराणसी सिटी सहित कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं. इनमें फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, द्वितीय शयनयान (स्लीपर) और साधारण श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. जोधपुर-दादर, भगत की कोठी-दादर, बांद्रा टर्मिनस, साबरमती, जैसलमेर, तिरुचिरापल्ली, पुरी और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर भी यह सुविधा दी जा रही है, जिससे पश्चिमी राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. पढ़ें: जैसलमेर-जयपुर लीलण एक्सप्रेस और अजमेर-दौंड स्पेशल ट्रेन अब इलेक्ट्रिक इंजन से दौड़ेंगी