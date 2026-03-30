गर्मियों में यात्रियों को राहत: 14 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे
गर्मियों में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की गई है.
Published : March 30, 2026 at 7:08 PM IST
जैसलमेर: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. अतिरिक्त भीड़ को संभालने और यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से 14 जोड़ी रेलसेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है. इसमें जैसलमेर रूट को भी फायदा मिल रहा है. यह व्यवस्था अप्रैल और मई माह के दौरान लागू रहेगी, जिससे खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.
मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार रेलवे द्वारा जयपुर-जोधपुर, जोधपुर-इंदौर, इंदौर-भगत की कोठी, जोधपुर-वाराणसी सिटी सहित कई प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं. इनमें फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, द्वितीय शयनयान (स्लीपर) और साधारण श्रेणी के डिब्बे शामिल हैं. जोधपुर-दादर, भगत की कोठी-दादर, बांद्रा टर्मिनस, साबरमती, जैसलमेर, तिरुचिरापल्ली, पुरी और कोलकाता जैसे महत्वपूर्ण रूटों पर भी यह सुविधा दी जा रही है, जिससे पश्चिमी राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.
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जैसलमेर रूट को भी मिला फायदा: साबरमती-जैसलमेर-साबरमती रेलसेवा में भी थर्ड एसी और स्लीपर श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाएंगे. इससे पर्यटन सीजन के दौरान जैसलमेर आने-जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह अस्थायी बढ़ोतरी विशेष रूप से उन ट्रेनों में की गई है, जहां गर्मियों में यात्रियों की संख्या अधिक रहती है. इससे प्रतीक्षा सूची कम होगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा.
पुरी- जोधपुर रेलसेवा रहेगी बाधित: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में छापी–जांजगीर नैला खंड के बीच चौथी रेल लाइन तथा बिलासपुर–छापी खंड में तीसरी व चौथी लाइन के निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य के कारण रेलवे प्रशासन की ओर से निर्धारित अवधि के दौरान ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे रेल संचालन प्रभावित रहेगा. मंडल रेल प्रबंधक त्रिपाठी ने बताया कि इस तकनीकी कार्य के चलते पुरी–जोधपुर रेलसेवा 3 जून 2026 को रद्द रहेगी और जोधपुर–पुरी रेलसेवा 6 जून 2026 को रद्द रहेगी.