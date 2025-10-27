ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! रेलवे ने यूपी व बिहार के लिए सोगरिया से दानापुर विशेष ट्रेन का बढ़ाया एक फेरा

सोगरिया रेलवे स्टेशन ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा: उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली रेलगाड़ियां में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. इसके अलावा कोटा से यूपी बिहार जाने वाली विशेष ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर चलाई गई थी. इनमें भी रिग्रेट जैसी स्थिति है, इसीलिए रेलवे ने सोगरिया से बिहार के दानापुर के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन का एक फेरा बढ़ा दिया है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया दानापुर का फेरा 8 नवम्बर व वापसी में ट्रेन नंबर 09822 दानापुर सोगरिया 10 नवंबर को भी चलेगी. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09822 सोगरिया स्टेशन से शनिवार रात 11:10 बजे रवाना होगी. इसके बाद 11:53 बजे बारां, रात 12:28 बजे सालपुरा, 12:48 बजे छबड़ा गूगौर और 01:50 बजे रूठियाई स्टेशन रुकेगी. जिसके बाद रविवार की रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन नम्बर 09822 दानापुर से रविवार को (सोमवार) 1:15 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन सोमवार रात को 09:48 बजे रूठियाई, 10:18 बजे छबड़ा गूगौर, 10:33 बजे सालपुरा व 11:13 बजे बारां स्टेशनों पर रुकेगी. इसे भी पढ़ें: खुशखबरी ! सोगरिया-दानापुर वीकली स्पेशल ट्रेन के दो फेरे बढ़ाए, 23 और 30 अक्टूबर को भी चलेगी