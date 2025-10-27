यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! रेलवे ने यूपी व बिहार के लिए सोगरिया से दानापुर विशेष ट्रेन का बढ़ाया एक फेरा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! रेलवे ने यूपी व बिहार के लिए सोगरिया से दानापुर विशेष ट्रेन का बढ़ाया एक फेरा
ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया-दानापुर का फेरा 8 नवंबर व वापसी में ट्रेन नंबर 09822 दानापुर-सोगरिया 10 नवंबर को भी चलेगी.
Published : October 27, 2025 at 9:33 AM IST
कोटा: उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाली रेलगाड़ियां में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है. इसके अलावा कोटा से यूपी बिहार जाने वाली विशेष ट्रेन दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर चलाई गई थी. इनमें भी रिग्रेट जैसी स्थिति है, इसीलिए रेलवे ने सोगरिया से बिहार के दानापुर के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन का एक फेरा बढ़ा दिया है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नंबर 09821 सोगरिया दानापुर का फेरा 8 नवम्बर व वापसी में ट्रेन नंबर 09822 दानापुर सोगरिया 10 नवंबर को भी चलेगी.
सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि ट्रेन नम्बर 09822 सोगरिया स्टेशन से शनिवार रात 11:10 बजे रवाना होगी. इसके बाद 11:53 बजे बारां, रात 12:28 बजे सालपुरा, 12:48 बजे छबड़ा गूगौर और 01:50 बजे रूठियाई स्टेशन रुकेगी. जिसके बाद रविवार की रात 11:45 बजे दानापुर पहुंचेगी. इसी प्रकार ट्रेन नम्बर 09822 दानापुर से रविवार को (सोमवार) 1:15 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन सोमवार रात को 09:48 बजे रूठियाई, 10:18 बजे छबड़ा गूगौर, 10:33 बजे सालपुरा व 11:13 बजे बारां स्टेशनों पर रुकेगी.
इसके बाद सोमवार मध्यरात्रि (मंगलवार) 1:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी. आते व जाते समय बारां, सालपुरा, छबड़ा गूगौर, रूठियाई, गुना, अशोक नगर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं.दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, व आरा स्टेशन पर स्टॉपेज करेगी. इस ट्रेन में 22 एलएचबी कोच होंगे. जिनमें 2 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 7 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 स्लीपर, 4 जनरल, 1 जनरेटर कार व 1 एसएलआरडी कोच शामिल है. सीनियर डीसीएम सौरभ जैन का कहना है कि ट्रेन में सोगरिया से दानापुर के बीच कंफर्म टिकट मिल रहा है और बुकिंग भी शुरू हो गई है, जबकि दानापुर से अभी बुकिंग खुलना शेष है. ट्रेन में यात्रा करने की इच्छुक यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन और पीआरएस काउंटर से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं.
शेष ट्रेनों में वोटिंग या रिग्रेट : कोटा से पटना के बीच 8 नवम्बर को चलने वाली ट्रेनों में वेटिंग या रिग्रेट जैसे हालात हैं. इनमें ट्रेन नंबर 13424 अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस व ट्रेन नंबर 15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस है. जबकि ट्रेन नंबर 09822 सोगरिया दानापुर स्पेशल ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल रहे हैं.