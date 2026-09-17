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इटावा के शेखपुर जखौली गांव को रेलवे से मिली गुड न्यूज, रेल मंत्री ने मानी ये मांग

सदर विधायक की मांग को रेलवे ने उचित माना, जल्द ही समस्या होगी दूर.

railways has approved underpass sheikhpur jakhauli village etawah
प्रतीकात्मक. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:57 AM IST

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इटावा: शेखपुर जखौली गांव में रेलवे लाइन के किनारे दीवार खड़ी होने से जलभराव और आवागमन की समस्या को लेकर चलाए गए आंदोलन के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. सदर विधायक सरिता भदौरिया के प्रयास से शेखपुर जखौली में अंडरपास निर्माण की स्वीकृति मिलने की बात सामने आई है.

दरअसल, ग्राम पंचायत शेखपुर जखौली में रेलवे लाइन के किनारे दीवार खड़ी किए जाने के बाद बारिश के पानी की निकासी प्रभावित हो गई थी. जलभराव और रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने 13 अगस्त से 22 अगस्त तक ‘रास्ता दो या मौत’ के नाम से सत्याग्रह किया था.


आंदोलन के दौरान सदर विधायक सरिता भदौरिया मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि वह खुद रेल मंत्री से मुलाकात कर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगी. विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने 22 अगस्त को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया था.
इसके बाद विधायक की ओर से जिला प्रशासन से प्रस्ताव तैयार कराया गया और वह दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मिलीं. बताया गया है कि मुलाकात के बाद शेखपुर जखौली में अंडरपास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है.


अंडरपास की स्वीकृति की जानकारी मिलने के बाद भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए सदर विधायक सरिता भदौरिया को धन्यवाद दिया.
इस मौके पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष संजू चौधरी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री सागर दुबे, मत्स्य प्रकोष्ठ जिला संयोजक ओमरतन कश्यप, व्यापार प्रकोष्ठ जिला सहसंयोजक अजय गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य सचिन यादव, मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, व्यापारी नेता विनीत कुमार पांडे, किसान मोर्चा जिला मंत्री अशोक सिंह चौहान टीटू समेत कई भाजपा नेताओं ने खुशी जताई.

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