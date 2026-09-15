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त्योहारों पर घर जाना होगा आसान: रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि

प्रयागराज: त्योहारों के दिनों में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. दशहरा, दीपावली और छठपूजा जैसे बड़े पर्वों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए, उत्तर मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन समय को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के चलने की अवधि बढ़ जाने से दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को सीटों के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे. रेलवे प्रशासन के अनुसार, ये सभी विशेष गाड़ियां अपने पुराने समय, रास्ते और ठहराव के मुताबिक ही चलती रहेंगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि त्योहारों के मौसम में लोगों को सुगम और आरामदायक यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है. लंबी दूरी के कई प्रमुख रेल मार्गों पर चलने वाली इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन दिनों और यात्राओं की संख्या में इजाफा किया गया है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी.