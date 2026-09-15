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त्योहारों पर घर जाना होगा आसान: रेलवे ने बढ़ाई कई स्पेशल ट्रेनों की अवधि

दिवाली, छठ पूजा और दशहरा पर रेलवे ने शुरू की विशेष ट्रेनों की सेवा.

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त्योहारों के दौरान रेल यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा, ट्रेनों का विस्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 4:09 PM IST

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प्रयागराज: त्योहारों के दिनों में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. दशहरा, दीपावली और छठपूजा जैसे बड़े पर्वों के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए, उत्तर मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन समय को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इन ट्रेनों के चलने की अवधि बढ़ जाने से दिल्ली, मुंबई, गुजरात और बिहार आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को सीटों के लिए ज्यादा विकल्प मिल सकेंगे. रेलवे प्रशासन के अनुसार, ये सभी विशेष गाड़ियां अपने पुराने समय, रास्ते और ठहराव के मुताबिक ही चलती रहेंगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि त्योहारों के मौसम में लोगों को सुगम और आरामदायक यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है. लंबी दूरी के कई प्रमुख रेल मार्गों पर चलने वाली इन स्पेशल ट्रेनों के संचालन दिनों और यात्राओं की संख्या में इजाफा किया गया है, जिससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी.

  • बिहार-मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (05557/05558) को 22 सितंबर से 26 नवंबर 2026 के बीच दोनों दिशाओं से 10-10 बार और चलाया जाएगा.
  • मुजफ्फरपुर-हडपसर (05589/05590) भी 22 सितंबर से 26 नवंबर तक दोनों तरफ से 10-10 बार चलाई जाएगी.
  • सहरसा से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) जाने वाली ट्रेन (05585/05586) 18 सितंबर से 29 नवंबर 2026 तक दोनों ओर से 11-11 बार संचालित होगी.
  • राजधानी दिल्ली और पटना (दानापुर) के बीच सफर करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है. दानापुर-आनंद विहार टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (03257/03258) को 13 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक विस्तार दिया गया है. ये दोनों तरफ से 12-12 बार चलेगी.
  • गुजरात से बिहार की ओर जाने वाली अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल (09465/09466) अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दोनों दिशाओं से 5-5 बार चलाई जाएगी.
  • इसके अलावा गुजरात के उधना स्टेशन से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. उधना से झंझारपुर (09047/09048), उधना से मधुबनी (09045/09046) और उधना से हसनपुर रोड (09031/09032) के बीच सितंबर महीने में ट्रेनों के 2-2 अतिरिक्त चक्कर लगाए जाएंगे. साथ ही उधना-मधुबनी (09151/09152) विशेष ट्रेन सितंबर माह में उधना से 5 बार और मधुबनी से 4 बार संचालित की जाएगी.

यात्रियों को ध्यान देना होगा कि संचालन से जुड़े कारणों के चलते उधना-हसनपुर रोड स्पेशल (09031/09032) का ठहराव प्रयागराज जंक्शन के बजाय सूबेदारगंज स्टेशन पर रहेगा. ये बदलाव 20 सितंबर से लागू होगा. ये ट्रेन सूबेदारगंज पर उधना से आते समय सुबह 10:30 बजे और हसनपुर से लौटते समय शाम 17:20 बजे रुकेगी. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर शुरू करने से पहले ट्रेनों के सही समय और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या एनटीईएस (NTES) ऐप पर जरूर जांच लें.

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