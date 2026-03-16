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रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि बढ़ाई, आनंद विहार से लौकहा-रांची के लिए अतिरिक्त फेरे

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि अतिरिक्त फेरे व परिचालन अवधि में विस्तार से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी.

स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि बढ़ाई गई
स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि बढ़ाई गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 3:53 PM IST

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नई दिल्ली: नवरात्र और ईद पर रेल यात्रियों की बढ़ती मांग व सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है. रेलवे की ओर से सूचना जारी कर कहा गया है कि आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार और रांची के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे यात्रियों को आवागमन में अतिरिक्त सहूलियत मिलेगी.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्पेशल ट्रेन संख्या 04014/04013 लौकहा बाजार – आनंद विहार टर्मिनल – लौकहा बाजार स्पेशल का परिचालन पहले से निर्धारित समय, ठहराव व मार्ग के अनुसार ही जारी रहेगा, लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई है. ट्रेन संख्या 04014 लौकहा बाजार से आनंद विहार टर्मिनल अब 16 से 23 मार्च तक प्रतिदिन संचालित होगी. इस दौरान इस ट्रेन के कुल 8 फेरे लगाए जाएंगे. वहीं, ट्रेन संख्या 04013 आनंद विहार टर्मिनल से लौकहा बाजार 17 से 24 मार्च तक प्रतिदिन चलेगी और यह भी कुल 8 फेरे लगाएगी.

इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 02877/02878 रांची जंक्शन – आनंद विहार टर्मिनल – रांची जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन की अवधि भी बढ़ा दी गई है. ट्रेन संख्या 02877 रांची जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल 14 से 28 मार्च तक साप्ताहिक आधार पर चलाई जाएगी. इस अवधि में ये ट्रेन कुल 3 फेरे लगाएगी. वहीं, ट्रेन संख्या 02878 आनंद विहार टर्मिनल से रांची जंक्शन 15 से 29 मार्च तक साप्ताहिक रूप से संचालित होगी. यह ट्रेन भी कुल 3 फेरे लगाएगी.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि इन ट्रेनों के परिचालन में विस्तार से विशेष रूप से बिहार, झारखंड व दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी. त्योहारों, परीक्षाओं व अन्य कारणों से इन रूटों पर यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. ऐसे में अतिरिक्त फेरे व परिचालन अवधि में विस्तार से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी. साथ ही भीड़ का दबाव भी कम होगा.

उत्तर रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेन की समय-सारणी व उपलब्धता की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें. यात्रियों को विस्तृत जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने या भारतीय रेलवे की आधिकारिक पूछताछ वेबसाइट देख सकते हैं. रेलवे का कहना है कि भविष्य में भी यात्रियों की मांग व आवश्यकता के अनुसार विशेष ट्रेनों के संचालन व उनके परिचालन अवधि में विस्तार किया जाता रहेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर व सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके.

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