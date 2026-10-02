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कानपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध; पूर्व विधायक की पहल पर रोकी कार्रवाई

कानपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कैंट क्षेत्र के संजय नगर क्षेत्र में रेलवे द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया. ट्रैक विस्तार और नाला निर्माण के लिए पहुंची जेसीबी मशीनों को देखकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. पूर्व विधायक भी पहुंचे और रेल अधिकारियों से बात करने के बाद कार्रवाई एक महीने रोकने पर सहमति बनी है.