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कानपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध; पूर्व विधायक की पहल पर रोकी कार्रवाई

इलाके के लगभग 700 परिवारों और करीब 12 से 16 हजार निवासियों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है.

कानपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध.
कानपुर में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:52 AM IST

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कानपुर: कैंट क्षेत्र के संजय नगर क्षेत्र में रेलवे द्वारा शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया. ट्रैक विस्तार और नाला निर्माण के लिए पहुंची जेसीबी मशीनों को देखकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और कार्रवाई का विरोध करने लगे. पूर्व विधायक भी पहुंचे और रेल अधिकारियों से बात करने के बाद कार्रवाई एक महीने रोकने पर सहमति बनी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके के लगभग 700 परिवारों और करीब 12 से 16 हजार निवासियों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है. रेलवे की टीम पुलिस बल और जेसीबी के साथ संजय नगर की झुग्गी-झोपड़ियों व मकानों को हटाने पहुंची थी. रेलवे के मुताबिक, पटरियों पर जलभराव रोकने के लिए नाले का निर्माण और लाइन विस्तार जरूरी है.

बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया. (Video Credit: ETV Bharat)

जैसे हीं निर्माणों को ढहाने का कार्य शुरू हुआ, वैसे ही आशियाना उजड़ते देख स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. मौके पर स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया. मामले की जानकारी मिलने पर कानपुर कैंट से बीजेपी के पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया मौके पर पहुंचे.

उन्होंने स्थानीय सांसद से हुई बातचीत का हवाला देते हुए प्रशासनिक और रेलवे अधिकारियों से बात करके बुलडोजर रुकवाया. इसके बाद रेलवे के डीआरएम के साथ वार्ता की गई. रेलवे प्रशासन की ओर से शुरुआत में 15 दिन का समय दिया जा रहा था, लेकिन काफी देर चली बातचीत के बाद प्रभावित परिवारों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक महीने की मोहलत पर सहमति बनी है.

पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया ने बताया कि वह सरकार के विकास कार्यों और रेलवे की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन बिना पुनर्वास के गरीबों को हटाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि आगामी एक महीने की अवधि में सांसद और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कानपुर विकास प्राधिकरण से वार्ता की जाएगी. प्रभावित पात्र परिवारों को मकान दिलवाने की कोशिश की जाएगी.

पूर्व विधायक ने यह आरोप लगाया कि इस संकट के दौरान कुछ अराजकतत्व गरीब निवासियों से अवैध वसूली कर रहे थे. बुलडोजर की कार्रवाई रुकने से संजय नगर के निवासियों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, सैकड़ों परिवारों के सामने स्थाई आवास का संकट अभी भी बना हुआ है.

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