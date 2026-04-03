रेलवे का सुरक्षा-विस्तार पर फोकस; GM बोले- वंदे भारत ट्रेन देश की शान, न पहुंचाएं नुकसान
महाप्रबंधक उदय वोरवणकर ने कहा कि सुरक्षा के लिए ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग का कार्य चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि इज्जत नगर मंडल में 08 ऐसे खंड चिन्हित किए गए हैं, जहां हाथियों की ज्यादा आवाजाही रहती है. वहां ट्रैक पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है.
इसका फायदा यह होगा कि ट्रैक के आसपास अगर हाथी आते हैं, तो लोको पायलट को चलती हुई ट्रेन में इसकी जानकारी मिल जाएगी. इससे पायलट ट्रेन की गति धीमी कर लेंगे.
महाप्रबंधक उदय वोरवणकर ने कहा कि सुरक्षा के लिए ट्रैक के दोनों तरफ फेंसिंग का कार्य चल रहा है. अब तक 250 किलोमीटर फेंसिंग का कार्य किया जा चुका है. पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वालों से कहा है कि वंदे भारत देश की शान है. इसे क्षति न पहुंचाएं. यह देश का गर्व है.
उन्होंने बताया कि 48 समपार फाटक को बंद किया गया है. 12 रोड ओवर ब्रिज बनाया गया है. इसके साथ ही आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए निरंतर लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है.
इसमें दोहरीकरण, तेहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है. हमारे पास चौथी लाइन के लिए भी परियोजना स्वीकृत होकर आ चुकी है. इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर और गाड़ियां चलाने का विकल्प मौजूद होगा.
उन्होंने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के बारे में कहा कि सबसे पहले हमारा प्रयास फुटओवर ब्रिज बनाने का है. हम आगामी दीपावली के पहले इस कार्य को संपन्न कर लेंगे. यह कार्य थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस कार्य को पूरा करने के लिए गाड़ियों के आवागमन को बगैर बंद किए संपन्न करना है
रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा. मल्टीलेवल पार्किंग का काम कंप्लीट हो गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का पूरा फोकस रेलवे के विस्तार और संरक्षा पर रहा. आने वाले दिनों में इसका असर रेलवे की तरक्की में दिखेगा.
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