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कांवड़ मेले का इफेक्ट, रेलवे ने कमाए 10 करोड़, उत्तराखंड रोडवेज ने गंवाए 40 लाख

हरिद्वार कांवड़ मेले के दौरान जहां रेलवे का मालामाल हो गया. वहीं उत्तराखंड रोडवेज को इस दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा.

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कांवड़ मेले का इफेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2026 at 6:14 PM IST

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हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चले कांवड़ मेले में रेलवे को छोड़कर अन्य कई विभागों को आर्थिक नुकसान हुआ है. इस बार रेलवे ने करीब 10 करोड़ का कारोबार किया. वहीं परिवहन निगम को कांवड़ मेले के दौरान आखरी पांच दिनों में करीब 40 लाख का नुकसान रहा. मेले के दौरान हाईवे पर डाक कांवड़ियों का कब्जा होने के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन प्रभावित हो गया. इस वजह से परिवहन निगम की कमाई घट गई.

कांवड़ मेले अवधि के दौरान ट्रेन से सफर कर करीब चार लाख यात्री हरिद्वार पहुंचे. वही करीब दो लाख यात्री हरिद्वार से ट्रेन में सफर कर अपने गंतव्यों को रवाना हुए. कांवड़ मेले में तीन अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के बाद रेलवे ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 13 दिनों में करीब दस करोड़ रुपए की कमाई की.

वहीं हाईवे बंद होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बंद रही. कच्चा माल न मिलने और तैयार माल की डिलीवरी न होने के कारण हरिद्वार के सिडकुल, बहादराबाद, भगवानपुर और ओल्ड इंडस्ट्री एरिया क्षेत्र में करीब 800 करोड़ का टर्न ओवर प्रभावित हो गया.

कांवड़ मेले में हरिद्वार के सभी इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 800 करोड़ का टर्न ओवर प्रभावित रहा. भारी वाहन चल नहीं सके और ट्रांसपोर्ट भी बंद रहीं. वर्कर मूवमेंट भी नहीं हुआ. यदि ग्रीन कॉरिडोर और सिडकुल से बिहारीगढ़ वाली सड़क दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से जुड़ जाए तो, उद्यमियों को कांवड़ और कुंभ जैसे आयोजनों में नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा.
-हरेंद्र गर्ग, अध्यक्ष, सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हरिद्वार-

अंतिम पांच दिन में रोडवेज को रोजाना आठ लाख का नुकसान: कांवड़ियों का दबाव बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने हाईवे पर भारी वाहनों का संचालन बंद कर दिया. हाईवे बंद होने का सीधा असर बसों के संचालन पर पड़ा. हाईवे बंद होने के बाद बसों के पहिए थम गए. मेले में बसें न तो शहर में आ सकी और न ही बसें शहर से बाहर जा सकी. आखिरी दिन तो मुख्य बस स्टैंड को बंद ही करना पड़ा. इसके अलावा बारिश से हुए जलभराव और कीचड़ में भी बसें नहीं चल सकीं. इसी वजह से कांवड़ मेले के आखिर पांच दिनों में उत्तराखंड रोडवेज का रोजाना करीब आठ लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा.

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कांवड़ मले में उत्तराखंड परिवहन निगम को काफी नुकसान उठाना पड़ा. (ETV Bharat)

हरिद्वार रोडवेज डिपो से अस्सी बसों का संचालन होता है. कांवड़ मेले के दौरान बसों के संचालन नहीं होने की वजह से निगम की आय कम हो गई. हालांकि तीन अस्थाई बस स्टैंड बनाए गए थे. मेले के अंतिम पांच दिन में प्रतिदिन करीब आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है. सामान्य दिनों में निगम की आय 25 लाख तक होती है. साथ ही रोड जाम होने के साथ ही बारिश के कारण भी बसो का संचालन प्रभावित रहा. कांवड़ मेले से सीख लेते हुए आगामी कुंभ मेले की तैयारी की जाएगी.
- विशाल चंद्रा, महाप्रबंधक रोडवेज-

रेलवे को हुआ दस करोड़ का फायदा: कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में कांवड़िए ट्रेन के जरिए हरिद्वार पहुंचते हैं. इसलिए उच्च अधिकारियों ने पहले ही प्लानिंग की थी. रेलवे द्वारा कांवड़ मेले के दौरान अलग से तीन टिकट काउंटर भी यात्रियों की सुविधा के लिए खोले गए. तीन अतिरिक कांवड़ मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई गईं. करीब छह लाख लोगों ने ट्रेनों के जरिए आवाजाही की. इस कारण साधारण रेलवे टिकट और रिजर्व टिकट की खूब बिक्री हुई.

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कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार के लिए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेन चलाई थी. (ETV Bharat)

कांवड़ मेले की पूर्व में मंडल स्तर से तैयारियां की गईं थी. मेला अवधि में ट्रेन से चार लाख यात्री हरिद्वार पहुंचे और दो लाख यात्री ट्रेनों से रवाना हुए. कांवड़ मेले के दौरान 13 दिनों में रेलवे ने करीब 10 करोड़ का अतिरिक्त कारोबार, हरिद्वार स्टेशन से किया है.
-दिनेश झा, स्टेशन अधीक्षक, हरिद्वार-

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RAILWAYS EARNED RS10 CRORE
UTTARAKHAND ROADWAYS LOSS
कांवड़ मेले से रेलवे की कमाई
उत्तराखंड रोडवेज का नुकसान
HARIDWAR KANWAR MELA

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