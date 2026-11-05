त्योहारों में स्टेशन परिसर और ट्रेनों की फेक वीडियो वायरल करने वालों पर रेलवे का शिकंजा, दो इंस्टाग्राम हैंडलर्स पर FIR
उत्तर रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए भीड़ का फेक वीडियो वायरल करने वाले सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया.
Published : November 5, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: त्योहारी सीजन में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ उत्तर रेलवे ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. रेलवे परिसरों और ट्रेनों से फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में 4 नवंबर 2026 को दो इंस्टाग्राम हैंडलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रेलवे का कहना है कि त्योहारों में यात्रियों में भ्रम और अफरा- तफरी फैलाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उत्तर रेलवे के मुताबिक, कुछ सामाजिक तत्व पुरानी घटनाओं की वीडियो को हाल के दिनों की बताकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ऐसे वीडियो देखकर यात्री घबरा जाते हैं और स्टेशन पर भीड़ बन जाती है. त्योहारों में जब लाखों यात्री घर जा रहे हैं, तब अफवाहें उनके सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं.इसलिए रेलवे ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है.
सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात की गई है. टीमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो की जांच कर रही है. जैसे ही कोई वीडियो फर्जी पाया जाता है. उसके सोर्स पता लगाकर सोशल मीडिया अकाउंट हैंडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है.
भ्रामक और फर्जी सामग्री शेयर न करने की अपील
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक, आरोपियों ने पुराने वीडियो को हाल का वीडियो बात कर पोस्ट किया था. जिससे यात्रियों में डर फैल गया. उत्तर रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी भ्रामक या फर्जी सामग्री को शेयर ना करें. पहले वीडियो की सच्चाई जान ले फिर ही आगे फॉरवर्ड करें. अफवाह फैलाना केवल मजाक नहीं यह कानूनन अपराध है. यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेनों के समय और स्थिति की जानकारी के लिए अधिकारी सोर्स पर विश्वास करें. इसके लिए एनटीईएस एप्लीकेश और 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. किसी भी फर्जी वीडियो की जानकारी रेलवे पुलिस को जरूर दें.
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