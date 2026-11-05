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त्योहारों में स्टेशन परिसर और ट्रेनों की फेक वीडियो वायरल करने वालों पर रेलवे का शिकंजा, दो इंस्टाग्राम हैंडलर्स पर FIR

भीड़ का फर्जी वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ रेलवे का एक्शन. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: त्योहारी सीजन में सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ उत्तर रेलवे ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. रेलवे परिसरों और ट्रेनों से फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में 4 नवंबर 2026 को दो इंस्टाग्राम हैंडलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रेलवे का कहना है कि त्योहारों में यात्रियों में भ्रम और अफरा- तफरी फैलाने वाली हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उत्तर रेलवे के मुताबिक, कुछ सामाजिक तत्व पुरानी घटनाओं की वीडियो को हाल के दिनों की बताकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ऐसे वीडियो देखकर यात्री घबरा जाते हैं और स्टेशन पर भीड़ बन जाती है. त्योहारों में जब लाखों यात्री घर जा रहे हैं, तब अफवाहें उनके सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं.इसलिए रेलवे ने ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है.