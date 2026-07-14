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महज आपराधिक मामला लंबित होने पर अनुकंपा नियुक्ति से इंकार नहीं कर सकता रेलवे

​प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने एक फैसले में कहा है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ महज एक आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर उसे नौकरी देने से इंकार नहीं किया जा सकता. कैट ने कहा कि विभाग को मामले की गंभीरता और मेरिट को देखे बिना यांत्रिक तरीके से नियुक्ति रोकने का अधिकार नहीं है. ये टिप्पणी कैट की सदस्य प्रशासनिक मंजू पांडे ने हर्षित कुमार के मामले में उसके अधिवक्ता धर्मेन्द्र तिवारी व रेलवे के अधिवक्ता को सुनकर याचिका स्वीकार करते हुए की.

साथ ही उत्तर रेलवे द्वारा हर्षित कुमार की अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया और रेलवे को निर्देश दिया कि हर्षित को 10 जनवरी 2022 के पुराने आदेश के तहत स्टेशन मास्टर के पद पर अविलंब नियुक्ति प्रदान करे.

​मुरादाबाद निवासी हर्षित कुमार के पिता फकीर चंद उत्तर रेलवे में कार्यरत थे, जिनका कोविड-19 महामारी के दौरान निधन हो गया था. पिता की मृत्यु के बाद हर्षित की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया. ​रेलवे की सलाह पर बीबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षित ने दोबारा आवेदन किया. उसने योग्यता परीक्षा पास की, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया और उसे स्टेशन मास्टर (लेवल-6, ग्रेड पे 4200 रुपये) के पद के लिए चुन लिया गया. फरवरी 2022 में उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया. ​ट्रेनिंग के दौरान जब हर्षित का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी से जुड़े केस में उसका नाम भी रोल नंबर के आधार पर जुड़ गया था. एफआईआर में हर्षित का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं था और न ही वह परीक्षा हॉल में नकल करते हुए पकड़ा गया था. इस मामले में हर्षित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल चुकी थी.

​इसके बावजूद रेलवे ने पवन सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हर्षित की उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी कि जब तक अदालत से मामला तय नहीं हो जाता, उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती. रेलवे के इसी आदेश को हर्षित ने अधिवक्ता धर्मेन्द्र तिवारी के माध्यम से कैट में चुनौती दी थी.