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महज आपराधिक मामला लंबित होने पर अनुकंपा नियुक्ति से इंकार नहीं कर सकता रेलवे

कैट ने कहा-विभाग को मामले की गंभीरता और मेरिट देखे बिना यांत्रिक तरीके से नियुक्ति रोकने का अधिकार नहीं

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:32 PM IST

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​प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की इलाहाबाद पीठ ने एक फैसले में कहा है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ महज एक आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर उसे नौकरी देने से इंकार नहीं किया जा सकता. कैट ने कहा कि विभाग को मामले की गंभीरता और मेरिट को देखे बिना यांत्रिक तरीके से नियुक्ति रोकने का अधिकार नहीं है. ये टिप्पणी कैट की सदस्य प्रशासनिक मंजू पांडे ने हर्षित कुमार के मामले में उसके अधिवक्ता धर्मेन्द्र तिवारी व रेलवे के अधिवक्ता को सुनकर याचिका स्वीकार करते हुए की.

साथ ही उत्तर रेलवे द्वारा हर्षित कुमार की अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया और रेलवे को निर्देश दिया कि हर्षित को 10 जनवरी 2022 के पुराने आदेश के तहत स्टेशन मास्टर के पद पर अविलंब नियुक्ति प्रदान करे.

​मुरादाबाद निवासी हर्षित कुमार के पिता फकीर चंद उत्तर रेलवे में कार्यरत थे, जिनका कोविड-19 महामारी के दौरान निधन हो गया था. पिता की मृत्यु के बाद हर्षित की मां ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया. ​रेलवे की सलाह पर बीबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर्षित ने दोबारा आवेदन किया. उसने योग्यता परीक्षा पास की, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया और उसे स्टेशन मास्टर (लेवल-6, ग्रेड पे 4200 रुपये) के पद के लिए चुन लिया गया. फरवरी 2022 में उसे ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया गया. ​ट्रेनिंग के दौरान जब हर्षित का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि मुरादाबाद के पाकबड़ा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज परीक्षा अधिनियम और धोखाधड़ी से जुड़े केस में उसका नाम भी रोल नंबर के आधार पर जुड़ गया था. एफआईआर में हर्षित का नाम सीधे तौर पर दर्ज नहीं था और न ही वह परीक्षा हॉल में नकल करते हुए पकड़ा गया था. इस मामले में हर्षित को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत भी मिल चुकी थी.

​इसके बावजूद रेलवे ने पवन सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हर्षित की उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी कि जब तक अदालत से मामला तय नहीं हो जाता, उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती. रेलवे के इसी आदेश को हर्षित ने अधिवक्ता धर्मेन्द्र तिवारी के माध्यम से कैट में चुनौती दी थी.

​कैट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अवतार सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट व राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का अध्ययन करने के बाद पाया कि यह ​तथ्य छिपाने का मामला नहीं है. अभ्यर्थी ने विभाग से कोई जानकारी जानबूझकर नहीं छिपाई. एफआईआर में अभ्यर्थी का नाम नहीं था, सिर्फ रोल नंबर के आधार पर उसे लपेटा गया था और उसका परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ था. ​कानून का सिद्धांत है कि महज किसी मामले का लंबित होना दोषसिद्धि नहीं है. कानूनन हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है, जब तक अदालत उसे दोषी साबित न कर दे.

कैट ने कहा कि रेलवे ने बिना केस की बारीकियों और मेरिट को समझे, सिर्फ एफआईआर लंबित होने के कारण यांत्रिक रूप से यह आदेश जारी कर दिया जो गलत है. आरोप काफी हल्के प्रकृति के हैं. कैट ने हर्षित कुमार की याचिका को पूरी तरह स्वीकार करते हुए रेलवे को उसे तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है. रेलवे को यह छूट भी दी है कि यदि भविष्य में उस आपराधिक मामले का फैसला हर्षित के खिलाफ आता है तो रेलवे नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा.

यह भी पढ़ें: फरार घोषित आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : हाईकोर्ट

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