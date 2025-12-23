ETV Bharat / state

लखनऊ-ऐशबाग स्टेशन नहीं आएंगी ये 5 ट्रेनें, कई के स्टॉपेज बदले, जानिए वजह

लखनऊ: लखनऊ और ऐशबाग जंक्शन आने वाली 5 ट्रेनें 5 जनवरी तक निरस्त रहेंगी. इन ट्रेनों के स्टेशन बदल दिए गए हैं. रेलवे की ओर से यह बदलाव लागू कर दिया गया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.



इस वजह से निरस्त रहेंगी ट्रेनें: लखनऊ जंक्शन पर कॉनकोर्स के निर्माण के लिए प्लेटफार्म संख्या-चार और पांच पर काम चल रहा है. इस वजह से 5 जनवरी तक यहां ब्लॉक रहेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ जंक्शन के विकास के लिए यह काम कराया जा रहा है. इसी के चलते यहां आने वाली 5 ट्रेनें निरस्त की गई हैं. इनके स्टेशन बदले गए हैं.











ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त