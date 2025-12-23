लखनऊ-ऐशबाग स्टेशन नहीं आएंगी ये 5 ट्रेनें, कई के स्टॉपेज बदले, जानिए वजह
गोमतीनगर स्टेशन से ही संचालित होंगी, रेलवे की ओर से लागू किया गया बदलाव.
लखनऊ: लखनऊ और ऐशबाग जंक्शन आने वाली 5 ट्रेनें 5 जनवरी तक निरस्त रहेंगी. इन ट्रेनों के स्टेशन बदल दिए गए हैं. रेलवे की ओर से यह बदलाव लागू कर दिया गया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
इस वजह से निरस्त रहेंगी ट्रेनें: लखनऊ जंक्शन पर कॉनकोर्स के निर्माण के लिए प्लेटफार्म संख्या-चार और पांच पर काम चल रहा है. इस वजह से 5 जनवरी तक यहां ब्लॉक रहेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ जंक्शन के विकास के लिए यह काम कराया जा रहा है. इसी के चलते यहां आने वाली 5 ट्रेनें निरस्त की गई हैं. इनके स्टेशन बदले गए हैं.
ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त
- गोरखपुर से 5 जनवरी तक (मंगलवार को छोड़कर) चलने वाली 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से संचालित होगी. यह ट्रेन लखनऊ जंक्शन से ऐशबाग के बीच निरस्त रहेगी.
- छपरा से चार जनवरी तक चलने वाली 15053 छपरा-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर स्टेशन पर 07:40 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह ट्रेन गोमतीनगर से लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- लखनऊ जंक्शन से पांच जनवरी तक चलने वाली 15054 लखनऊ जंक्शन-छपरा एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर से 21.48 बजे चलाई जाएगी. यह गाड़ी गोमतीनगर से लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी.
- गोरखपुर से पांच जनवरी तक चलने वाली 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर 09.46 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी गोमतीनगर से ऐशबाग के मध्य निरस्त रहेगी.
- ऐशबाग से पांच जनवरी तक चलने वाली 15070 ऐशबाग-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर से 17.02 बजे से प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन ऐशबाग से गोमतीनगर के बीच निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों के स्टेशन में परिवर्तन
- आगरा फोर्ट से पांच जनवरी तक चलने वाली 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जं. इण्टरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग 12.25 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी और लखनऊ जंक्शन से पांच जनवरी तक चलने वाली 12179 लखनऊ जंक्शन.-आगरा फोर्ट इण्टरसिटी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से 15.55 बजे चलाई जाएगी.
- बांद्रा टर्मिनस से 27 दिसम्बर और तीन जनवरी को चलने वाली 20921 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग स्टेशन पर 14:20 बजे यात्रा समाप्त करेगी और लखनऊ जंक्शनसे 28 दिसम्बर और चार फरवरी को चलने वाली 20922 लखनऊ जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से 17:50 बजे चलाई जाएगी.
- पुणे से 23 और 30 दिसम्बर को चलने वाली 12103 पुणे-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर स्टेशन पर 14:20 बजे यात्रा समाप्त करेगी. लखनऊ जंक्शन से 24 और 31 दिसम्बर को चलने वाली 12104 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर गोमतीनगर से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी. 12103/12104 पुणे-लखनऊ-पुणे एक्सप्रेस का दो मिनट का अस्थाई ठहराव बादशाहनगर और ऐशबाग स्टेशनों पर दिया जाएगा.
- पुणे से 23 और 30 दिसम्बर को चलने वाली 11407 पुणे-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग स्टेशन पर 00:50 बजे यात्रा समाप्त करेगी. लखनऊ जंक्शन से 25 दिसम्बर और एक जनवरी को चलने वाली 11408 लखनऊ जंक्शन-पुणे एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग से 06:30 बजे प्रस्थान करेगी.
