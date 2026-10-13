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जानिए दशहरा-छठ पर रेलवे का क्या है मेगा प्लान, कैसे सफर कर रहे हैं रेल यात्री

दशहरा छठ स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

पटना: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने व्यापक तैयारियां की है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित सफर और स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी तथा सुरक्षा बलों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि, ग्राउंड रिपोर्टिंग में ट्रेनों के अंदर यात्रियों की परेशानी का दूसरा पहलू भी सामने आया है.

पटना जंक्शन पर चार हजार यात्रियों वाला होल्डिंग एरिया