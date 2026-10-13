जानिए दशहरा-छठ पर रेलवे का क्या है मेगा प्लान, कैसे सफर कर रहे हैं रेल यात्री
पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाएं लेकिन कम नहीं हुई यात्रियों की परेशानी. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 13, 2026 at 10:09 AM IST
पटना: दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने-जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने व्यापक तैयारियां की है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षित सफर और स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए होल्डिंग एरिया, अतिरिक्त टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी तथा सुरक्षा बलों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है. हालांकि, ग्राउंड रिपोर्टिंग में ट्रेनों के अंदर यात्रियों की परेशानी का दूसरा पहलू भी सामने आया है.
पटना जंक्शन पर चार हजार यात्रियों वाला होल्डिंग एरिया
ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि त्योहारी सीजन में पटना जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ व्यवस्थित करने के लिए चार हजार यात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया बनाया गया है. इसका मकसद यात्रियों को ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने तक निर्धारित स्थान पर ठहराना है, ताकि प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वारों पर अनावश्यक भीड़ न बढ़े. इससे आवाजाही व्यवस्थित होने और भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है. लेकिन स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के साथ ट्रेनों के अंदर यात्रियों की संख्या और उपलब्ध सीटों के बीच संतुलन बनाना रेलवे के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.
"यात्रियों को लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े, इसके लिए होल्डिंग एरिया में अनारक्षित टिकट काउंटर और मोबाइल टिकटिंग की व्यवस्था की गई है. एटीवीएम और यूटीएस जैसी सुविधाओं से सामान्य श्रेणी के यात्रियों को सहूलियत मिल सकती है. इससे मुख्य टिकट काउंटरों पर भीड़ का दबाव कम होगा. फिर भी, आरक्षित श्रेणी में कन्फर्म सीट उपलब्ध कराना उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है."-सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ
सीसीटीवी से स्टेशनों की निगरानी
त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और होल्डिंग एरिया में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है. प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज तथा प्रवेश-निकास द्वारों पर आवाजाही पर नजर रखी जा रही है. भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाने से किसी भी अव्यवस्था की स्थिति में समय रहते कार्रवाई संभव होगी.
आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त तैनाती
पटना रेल एसपी अनंत कुमार राय ने बताया कि दशहरा और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है. आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. पुलिस मुख्यालय स्तर से जीआरपी को अतिरिक्त बल मिला है, जिसकी विभिन्न स्टेशनों पर तैनाती की जा रही है। सुरक्षा बलों को आवश्यक ब्रीफिंग दी जा रही है और चेकिंग अभियान तेज किया गया है.
"विभिन्न स्टेशनों पर लगभग 150 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है. पहले से उपलब्ध रेल पुलिस बल और अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जा रहा है. भीड़भाड़ वाले स्टेशनों के साथ-साथ ट्रेनों में भी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का माहौल मिले."-अनंत कुमार राय, पटना रेल एसपी
लगेज स्कैनर चालू कराने की पहल
पटना रेल एसपी ने स्टेशन के प्रवेश द्वारों पर लगे लगेज चेकिंग स्कैनर को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ये मशीनें अक्सर बंद रहती हैं. इस संबंध में रेलवे प्रबंधन से बात की गई है और इन्हें जल्द चालू कराने की उम्मीद है. त्योहारों के दौरान सामान की जांच व्यवस्था को प्रभावी बनाना सुरक्षा के लिहाज से अहम है.
बिना एस्कॉर्ट ट्रेनों पर विशेष नजर
रेल एसपी ने बताया कि जिन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अधिक रहने की आशंका है, उन्हें विशेष निगरानी में रखा जा रहा है. खासकर बिना एस्कॉर्ट चलने वाली ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.
दिल्ली-मुंबई ट्रेनों में सीट के लिए जद्दोजहद
रेलवे की तैयारियों के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिल्ली और मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की परेशानी सामने आई. कई यात्रियों ने बताया कि त्योहारों के लिए पहले से टिकट बुक कराने के बावजूद उनका टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह गया.
"करीब दो महीने पहले टिकट लिया था, लेकिन यात्रा के समय कन्फर्म सीट नहीं मिल सकी. आरएसी और वेटिंग टिकट के कारण सफर के दौरान सीट को लेकर परेशानी बढ़ रही है."-यात्री
एक सीट पर तीन-चार यात्री
यात्रियों ने आरोप लगाया कि स्लीपर क्लास में एक सीट पर एक यात्री की जगह तीन से चार लोगों को बैठकर सफर करना पड़ रहा है. इससे लंबी दूरी की यात्रा में असुविधा बढ़ जाती है. परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए स्थिति और मुश्किल हो जाती है. कुछ यात्रियों का टिकट कन्फर्म होने से उन्हें अपेक्षाकृत सहूलियत मिली, लेकिन वेटिंग टिकट और भीड़ की समस्या चिंता का विषय बनी हुई है.
"ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ के कारण दूसरे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती है. ऐसे में रेलवे को टिकटों की उपलब्धता, वास्तविक यात्री संख्या और कोच की क्षमता के बीच संतुलन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए."-यात्री
टिकट बुकिंग के बावजूद कन्फर्म सीट नहीं
यात्रियों की शिकायतों के बीच सवाल उठता है कि महीनों पहले टिकट बुक कराने के बावजूद कई लोगों को यात्रा के समय कन्फर्म सीट क्यों नहीं मिल पा रही है. वेटिंग और आरएसी टिकट की स्थिति में यात्रियों को कितनी सुविधा मिल रही है, इसकी पड़ताल जरूरी है. ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ से दूसरे यात्रियों की परेशानी भी बढ़ती है. रेलवे को टिकटों की उपलब्धता, वास्तविक यात्री संख्या और कोच क्षमता के बीच संतुलन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
स्पेशल ट्रेन और अतिरिक्त कोच कितने कारगर
त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे विभिन्न प्रमुख शहरों से बिहार के स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है और जरूरत के अनुसार नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगा रहा है. लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में यात्रियों की परेशानी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या ये इंतजाम मांग के अनुपात में पर्याप्त हैं. पहले से टिकट बुक कराने के बाद भी कन्फर्म सीट न मिलने और भीड़ भरे सफर की स्थिति में अतिरिक्त ट्रेनों तथा कोच की जरूरत का बेहतर आकलन आवश्यक है.
सुरक्षा के साथ आरामदायक सफर की चुनौती
दशहरा, दिवाली और छठ के दौरान बिहार आने वाले प्रवासियों तथा अन्य यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है. रेलवे ने सुरक्षा बलों की तैनाती, होल्डिंग एरिया और निगरानी जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है. लेकिन यात्रियों की परेशानी सिर्फ स्टेशन पर भीड़ तक सीमित नहीं है. ट्रेनों के अंदर सीटों की उपलब्धता, वेटिंग टिकट, आरएसी और क्षमता से अधिक भीड़ भी बड़ी चुनौती है. रेलवे के सामने सवाल है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजामों के साथ यात्रियों को सुविधाजनक सफर कैसे सुनिश्चित किया जाए, ताकि त्योहार मनाने घर लौट रहे लोगों को रास्ते में परेशानी न झेलनी पड़े.
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