धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए रेलवे चला रहा 3 स्पेशल ट्रेन, 9 को अस्थाई स्टॉपेज, 28 का समय बढ़ाया

कोटा : मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा जिले के रामगंजमंडी में श्री गौ माता महोत्सव राम कथा करेंगे. वह गुरुवार को कोटा पहुंचेंगे. शुक्रवार से मोडक के नजदीक गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में यह धार्मिक आयोजन होने जा रहा है. इस राम कथा का आयोजन प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री दिलावर कर रहे हैं. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते पुलिस और प्रशासन भारी आयोजन कर रही है. रेलवे भी तीन विशेष अनरिजर्व्ड ट्रेनें चला रहा है. इसके अलावा 28 ट्रेनों का रामगंज मंडी स्टेशन पर रुकने का समय बढ़ा दिया गया है. वहीं, 9 ट्रेनों का अस्थाई स्टॉपेज भी दिया गया है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रामगंजमंडी क्षेत्र में आयोजित होने वाले गौ महोत्सव व श्रीराम कथा के अवसर पर 23 से 25 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं व यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं. इसको लेकर कोटा से झालावाड़ सिटी, रामगंज मंडी से नागदा व नागदा से कोटा के बीच अनरिजर्व्ड ट्रेन चलाई जा रही हैं. यह सभी ट्रेन 14 कोच की हैं.

झालावाड़ से रामगंजमंडी : ट्रेन नंबर 09802 कोटा-झालावाड़ सिटी विशेष ट्रेन सुबह 8:30 बजे कोटा से रवाना होगी. न्यू कोटा (डकनिया) 8:45, दाढ़ देवी 8:56, आलनिया 9:06, रावठा रोड 9:18, दरा 9:31, कंवलपुरा 9.43, मोड़क 9.58, रामगंजमंडी 10.15 होते 10.50 बजे झालावाड़ सिटी पहुंचेगी.

रामगंजमंडी से नागदा : ट्रेन नंबर 09804 रामगंजमंडी से रात 7:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद झालावाड़ रोड 9:41, दुआ खेड़ी 9:51, भवानी मंडी 8:08, कुर्लासी 8:16, गरोठ 8:28, शामगढ़ 8:40, सुवासरा 8:55, चौमहला 21:15, विक्रमगढ़ आलोट 21:40, महिदपुर 22:05 व नागदा 22:30 बजे पहुंचेगी.