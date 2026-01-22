ETV Bharat / state

धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए रेलवे चला रहा 3 स्पेशल ट्रेन, 9 को अस्थाई स्टॉपेज, 28 का समय बढ़ाया

गौ महोत्सव व श्रीराम कथा के अवसर पर 23 से 25 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं व यात्रियों की भीड़ के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं.

धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए विशेष ट्रेन
धीरेंद्र शास्त्री की कथा के लिए विशेष ट्रेन (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 22, 2026 at 9:03 AM IST

कोटा : मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कोटा जिले के रामगंजमंडी में श्री गौ माता महोत्सव राम कथा करेंगे. वह गुरुवार को कोटा पहुंचेंगे. शुक्रवार से मोडक के नजदीक गूंदी फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में यह धार्मिक आयोजन होने जा रहा है. इस राम कथा का आयोजन प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज मंत्री दिलावर कर रहे हैं. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते पुलिस और प्रशासन भारी आयोजन कर रही है. रेलवे भी तीन विशेष अनरिजर्व्ड ट्रेनें चला रहा है. इसके अलावा 28 ट्रेनों का रामगंज मंडी स्टेशन पर रुकने का समय बढ़ा दिया गया है. वहीं, 9 ट्रेनों का अस्थाई स्टॉपेज भी दिया गया है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रामगंजमंडी क्षेत्र में आयोजित होने वाले गौ महोत्सव व श्रीराम कथा के अवसर पर 23 से 25 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं व यात्रियों की संभावित अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं. इसको लेकर कोटा से झालावाड़ सिटी, रामगंज मंडी से नागदा व नागदा से कोटा के बीच अनरिजर्व्ड ट्रेन चलाई जा रही हैं. यह सभी ट्रेन 14 कोच की हैं.

झालावाड़ से रामगंजमंडी : ट्रेन नंबर 09802 कोटा-झालावाड़ सिटी विशेष ट्रेन सुबह 8:30 बजे कोटा से रवाना होगी. न्यू कोटा (डकनिया) 8:45, दाढ़ देवी 8:56, आलनिया 9:06, रावठा रोड 9:18, दरा 9:31, कंवलपुरा 9.43, मोड़क 9.58, रामगंजमंडी 10.15 होते 10.50 बजे झालावाड़ सिटी पहुंचेगी.

रामगंजमंडी से नागदा : ट्रेन नंबर 09804 रामगंजमंडी से रात 7:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद झालावाड़ रोड 9:41, दुआ खेड़ी 9:51, भवानी मंडी 8:08, कुर्लासी 8:16, गरोठ 8:28, शामगढ़ 8:40, सुवासरा 8:55, चौमहला 21:15, विक्रमगढ़ आलोट 21:40, महिदपुर 22:05 व नागदा 22:30 बजे पहुंचेगी.

नागदा से कोटा : ट्रेन नंबर 09801 नागदा से रात को 11:35 बजे रवाना होगी. इसके बाद देर रात 12:45 पर शामगढ़ 1:35 पर रामगंज मंडी और सुबह 3 बजे कोटा पहुंचेगी.

इन ट्रेनों का रामगंजमंडी स्टेशन पर दो से बढ़ाकर 5 मिनट किया गया है स्टॉपेज

  1. 04712 मुंबई सेंट्रल : बीकानेर स्पेशल
  2. 12415 इंदौर : नई दिल्ली एक्सप्रेस
  3. 12466 जोधपुर : इंदौर एक्सप्रेस
  4. 12904 अमृतसर : मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
  5. 12940 जयपुर : पुणे एक्सप्रेस
  6. 12942 आसनसोल : भावनगर एक्सप्रेस
  7. 12956 जयपुर : मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस
  8. 19019 बांद्रा टर्मिनस : हरिद्वार एक्सप्रेस
  9. 19020 हरिद्वार : बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  10. 19037 बांद्रा टर्मिनस : बरौनी एक्सप्रेस
  11. 19103 रतलाम : कोटा मेमू एक्सप्रेस
  12. 19104 कोटा : रतलाम मेमू एक्सप्रेस
  13. 19819 वडोदरा : कोटा एक्सप्रेस
  14. 19820 कोटा : वडोदरा एक्सप्रेस
  15. 20155 डॉ. अंबेडकर नगर : नई दिल्ली एक्सप्रेस
  16. 20156 नई दिल्ली : इंदौर एक्सप्रेस
  17. 20957 इंदौर : नई दिल्ली एक्सप्रेस
  18. 22976 रामनगर : बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
  19. 22997 झालावाड़ सिटी : श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
  20. 22998 श्री गंगानगर : झालावाड़ सिटी एक्सप्रेस
  21. 59837 अकलेरा : कोटा पैसेंजर
  22. 59838 कोटा : अकलेरा पैसेंजर
  23. 59839 अकलेरा : कोटा पैसेंजर
  24. 59840 कोटा : अकलेरा पैसेंजर
  25. 61613 घाटोली : कोटा मेमू
  26. 61614 कोटा : घाटोली
  27. 61615 नागदा : कोटा मेमू
  28. 61623 चौमहला : कोटा मेमू

इन ट्रेनों को रामगंजमंडी में 2 मिनट दिया गया है अतिरिक्त अस्थाई ठहराव

  1. 04725 हिसार : खड़की स्पेशल
  2. 09448 पटना : अहमदाबाद स्पेशल
  3. 12450 चंडीगढ़ : मडगांव एक्सप्रेस
  4. 12948 राजगीर : अहमदाबाद एक्सप्रेस
  5. 20845 बिलासपुर : बीकानेर एक्सप्रेस
  6. 22444 बांद्रा टर्मिनस : कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस
  7. 22653 तिरुवनंतपुरम : हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस
  8. 22921 मुंबई सेंट्रल : गोरखपुर एक्सप्रेस
  9. 22970 वाराणसी : ओखा एक्सप्रेस

