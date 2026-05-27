हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की मंजूरी, जींद-सोनीपत के बीच दौड़ेगी, CM ने PM मोदी को कहा थैंक्यू
हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है.
Published : May 27, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 7:22 PM IST
जींद : रेलवे बोर्ड ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की हरी झंडी दे दी है. ये देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन डेमू ट्रेन होगी जिसे हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाया जाएगा. इसमें कुल 10 कोच होंगे.
जींद-सोनीपत के बीच दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन : रेलवे मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित 10 कोच वाली डीईएमयू ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी है. ये ट्रेन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के तहत जींद और सोनीपत के बीच चलेगी. इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. ट्रेन डीजल या बिजली के बजाय हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करेगी. इसका कुल बिजली उत्पादन 1,200 किलोवाट है और ये डिस्ट्रिब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक (डीपीआरएस) तकनीक पर काम करेगी, जिसमें बिजली पूरे ट्रेन में वितरित होती है. मंत्रालय की मंजूरी, रिसर्च डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) की तकनीकी स्वीकृति के बाद मिली है.
दिल्ली के शकूरबस्ती में रखरखाव होगा : रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) ने भी पिछले दिनों जींद जंक्शन पहुंच कर सुरक्षा परीक्षण किया था. अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी का मतलब तुरंत संचालन शुरू होना नही है. कई अनुपालन प्रक्रियाएं और सत्यापन चरण अभी पूरे होने बाकी हैं. उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को सभी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होंगी. ये रिपोर्ट आरडीएसओए, सीसीआरएस और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) जैसे अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से संबंधित होंगी. ट्रेन केवल जींद और सोनीपत खंड के बीच ही संचालित करने की अनुमति है. इसका रखरखाव दिल्ली के शकूरबस्ती में किया जाएगा. सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार रखरखाव के लिए ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव द्वारा शकूरबस्ती ले जाया जाएगा. प्रारंभिक तीन महीनों के लिए ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी रहेंगे. ये कर्मचारी रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे.
हरियाणा सीएम ने पीएम मोदी को कहा थैंक्यू : ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगर परिषद जींद की अध्यक्ष डा. अनुराधा सैनी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि ये जींद के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए हमारे जिले को चुना गया है. वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इससे भारत को एक नई पहचान मिलेगी. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा विकास, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये परियोजना राज्य के लिए अवसरों के नए रास्ते खोलेगी. ये भारत को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और भविष्य-उन्मुखी सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक नई पहचान देगी. सैनी ने कहा कि यह परियोजना हरियाणा के रेल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और तकनीकी नवाचार को और अधिक गति मिलेगी.
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