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हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की मंजूरी, जींद-सोनीपत के बीच दौड़ेगी, CM ने PM मोदी को कहा थैंक्यू

जींद : रेलवे बोर्ड ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की हरी झंडी दे दी है. ये देश की पहली पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन डेमू ट्रेन होगी जिसे हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलाया जाएगा. इसमें कुल 10 कोच होंगे.

जींद-सोनीपत के बीच दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन : रेलवे मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन संचालित 10 कोच वाली डीईएमयू ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी है. ये ट्रेन उत्तरी रेलवे क्षेत्र के तहत जींद और सोनीपत के बीच चलेगी. इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. ट्रेन डीजल या बिजली के बजाय हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करेगी. इसका कुल बिजली उत्पादन 1,200 किलोवाट है और ये डिस्ट्रिब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक (डीपीआरएस) तकनीक पर काम करेगी, जिसमें बिजली पूरे ट्रेन में वितरित होती है. मंत्रालय की मंजूरी, रिसर्च डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) की तकनीकी स्वीकृति के बाद मिली है.

हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की मंजूरी (ETV Bharat)

दिल्ली के शकूरबस्ती में रखरखाव होगा : रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीसीआरएस) ने भी पिछले दिनों जींद जंक्शन पहुंच कर सुरक्षा परीक्षण किया था. अधिकारियों ने बताया कि मंजूरी का मतलब तुरंत संचालन शुरू होना नही है. कई अनुपालन प्रक्रियाएं और सत्यापन चरण अभी पूरे होने बाकी हैं. उत्तरी रेलवे के महाप्रबंधक को सभी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होंगी. ये रिपोर्ट आरडीएसओए, सीसीआरएस और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) जैसे अन्य वैधानिक प्राधिकरणों से संबंधित होंगी. ट्रेन केवल जींद और सोनीपत खंड के बीच ही संचालित करने की अनुमति है. इसका रखरखाव दिल्ली के शकूरबस्ती में किया जाएगा. सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार रखरखाव के लिए ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव द्वारा शकूरबस्ती ले जाया जाएगा. प्रारंभिक तीन महीनों के लिए ट्रेन के साथ प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी रहेंगे. ये कर्मचारी रास्ते में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान करेंगे.