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त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, न्यू गिरिडीह होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन

पर्व त्योहार को देखते हुए ट्रेन की सुविधा बढ़ायी गई है. गिरिडीह के रास्ते भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा.

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ट्रेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 7:00 AM IST

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गिरिडीह: त्योहारों का सीजन चल रहा है. अभी लोग पितरों का स्मरण श्रद्धापूर्वक कर रहें हैं. इसके बाद दुर्गा पूजा है. फिर दीपावली एवं महापर्व छठ है. इन पर्व को देखते हुए हावड़ा से खातीपुरा (जयपुर) के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन संख्या 03007/03008 का परिचालन शुरू किया जा रहा है. गिरिडीह के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रेन का ठहराव न्यू गिरिडीह स्टेशन पर भी होगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, गाड़ी संख्या 03007, हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 11.10.2026 से 29.11.2026 तक (08 ट्रिप) हावड़ा से प्रत्येक रविवार को 23.55 बजे रवाना होकर मंगलवार को 11.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03008, खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 13.10.2026 से 01.12.2026 तक (08 ट्रिप) खातीपुरा से प्रत्येक मंगलवार को 18.30 बजे रवाना होकर गुरुवार को 05.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी.

यह रेलसेवा मार्ग में बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, न्यू गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, आगरा कैंट, भरतपुर, बांदीकुई एवं दौसा स्टेशनों पर ठहराव करेगी. इस रेलसेवा में 04 थर्ड एसी, 10 द्वितीय शयनयान, 06 साधारण श्रेणी एवं 02 गार्ड डिब्बों सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.

पीएम से सांसद तक को साधुवाद

कोडरमा सांसद प्रतिनिधि सह पूर्वी रेलवे के जेडआरयूसीसी ( ZRUCC ) सदस्य मुकेश जालान ने बताया कि ट्रेन संख्या 03007 हावड़ा–खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल प्रत्येक रविवार रात 11:55 बजे हावड़ा से रवाना होकर सोमवार सुबह 5:53 बजे न्यू गिरिडीह पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 03008 खातीपुरा (जयपुर)–हावड़ा स्पेशल प्रत्येक मंगलवार रात 10:20 बजे न्यू गिरिडीह से रवाना होगी. त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह विशेष रेल सेवा लोगों के लिए काफी सुविधाजनक होगी.

मुकेश जालान ने कहा कि इस महत्वपूर्ण रेल सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी आभार की पात्र है. उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व के दौरान इस विशेष ट्रेन के परिचालन एवं न्यू गिरिडीह में ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को अपने घर आने-जाने में काफी सुविधा और राहत मिलेगी.

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