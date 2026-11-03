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RAILWAYS: दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए चलेंगी 2 Special Trains

दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें. ( etv bharat )

नई दिल्ली/प्रयागराज: आगामी त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुगम यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रशासन ने आनंद विहार टर्मिनल–सबौर तथा नई दिल्ली–हावड़ा के बीच दो जोड़ी आरक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि त्योहारों पर घर जाने वाले मुसाफिरों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था की गई है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी.





डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि पहली विशेष रेलगाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से सबौर के बीच कुल चार फेरों में चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 04066 (आनंद विहार टर्मिनल–सबौर) 06, 07, 11 एवं 12 नवंबर 2026 को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:00 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, गोविंदपुरी (कानपुर), सूबेदारगंज (प्रयागराज), पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, किऊल, जमालपुर और भागलपुर होते हुए अगले दिन सुबह 07:00 बजे सबौर पहुंचेगी.



वापसी में गाड़ी संख्या 04065 (सबौर–आनंद विहार टर्मिनल) 07, 08, 12 एवं 13 नवंबर 2026 को कुल 04 फेरों के लिए सबौर से सुबह 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और इन्हीं प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन दोपहर 13:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. सीपीआरओ ने बताया कि इस ट्रेन में 03 एसी द्वितीय, 11 एसी तृतीय श्रेणी तथा 02 एसएलआर सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे.