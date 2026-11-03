RAILWAYS: दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए चलेंगी 2 Special Trains
प्रयागराज सीपीआरओ ने जारी किया टाइम-टेबल, दीपावली के मद्देनजर फैसला. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) ने जारी किया शेड्यूल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:33 AM IST
नई दिल्ली/प्रयागराज: आगामी त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को सुगम यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए रेल प्रशासन ने आनंद विहार टर्मिनल–सबौर तथा नई दिल्ली–हावड़ा के बीच दो जोड़ी आरक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि त्योहारों पर घर जाने वाले मुसाफिरों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह व्यवस्था की गई है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को सहूलियत मिलेगी.
डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि पहली विशेष रेलगाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से सबौर के बीच कुल चार फेरों में चलाई जाएगी. गाड़ी संख्या 04066 (आनंद विहार टर्मिनल–सबौर) 06, 07, 11 एवं 12 नवंबर 2026 को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:00 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, गोविंदपुरी (कानपुर), सूबेदारगंज (प्रयागराज), पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गया, किऊल, जमालपुर और भागलपुर होते हुए अगले दिन सुबह 07:00 बजे सबौर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04065 (सबौर–आनंद विहार टर्मिनल) 07, 08, 12 एवं 13 नवंबर 2026 को कुल 04 फेरों के लिए सबौर से सुबह 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और इन्हीं प्रमुख स्टेशनों से गुजरते हुए अगले दिन दोपहर 13:45 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. सीपीआरओ ने बताया कि इस ट्रेन में 03 एसी द्वितीय, 11 एसी तृतीय श्रेणी तथा 02 एसएलआर सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे.
दूसरी विशेष सेवा के संबंध में जानकारी देते हुए सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी को कोलकाता से जोड़ने वाली गाड़ी संख्या 04054/04053 नई दिल्ली–हावड़ा–नई दिल्ली आरक्षित विशेष एक्सप्रेस कुल 05-05 फेरों के लिए पटरी पर उतरेगी. गाड़ी संख्या 04054 (नई दिल्ली–हावड़ा) 04, 05, 07, 11 एवं 12 नवंबर 2026 को नई दिल्ली से शाम 18:15 बजे प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन गाजियाबाद, टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना, किऊल, झाझा, जसीडीह, आसनसोल और दुर्गापुर होते हुए अगले दिन रात 23:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
वहीं, गाड़ी संख्या 04053 (हावड़ा–नई दिल्ली) 06, 07, 09, 13 एवं 14 नवंबर 2026 को हावड़ा से देर रात 01:40 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 08:20 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. इस रैक में 02 एसी तृतीय श्रेणी, 08 स्लीपर, 04 सामान्य तथा 02 एसएलआर कोच शामिल रहेंगे. डॉ. शर्मा ने रेल यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों के समय और ठहराव की पुष्टि आधिकारिक रेलवे पूछताछ सेवा (139) अथवा रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अवश्य कर लें, ताकि सफर के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो.