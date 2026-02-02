राष्ट्रीय मांग दिवस पर देशभर में रेल कर्मियों ने जमकर किया प्रदर्शन, फेडरेशन ने दी ये चेतावनी
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे भागीदारी आधारित आंदोलन को तेज करेंगे.
Published : February 2, 2026 at 5:35 PM IST
नई दिल्ली: ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (AIRF) की ओर से आज 2 फरवरी को पूरे देश में “राष्ट्रीय मांग दिवस” मनाया गया. इस दौरान विभिन्न रेलवे मंडलों, डिवीजनों व शाखाओं में रेल कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन, गेट मीटिंग व धरना कार्यक्रम आयोजित कर अपनी लंबित मांगों को लेकर रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार को चेतावनी दी. दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे के मुख्यालय बड़ौदा पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई.
AIRF के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि भारतीय रेल को चलाने में रेल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. हर वर्ष सैकड़ों कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मांगें रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बावजूद लागू नहीं की जा रही हैं, जबकि कुछ मामलों को जानबूझकर लंबित रखा है. उन्होंने बताया कि हाल ही में 22 जनवरी को लखनऊ में हुए फेडरेशन के अधिवेशन में कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी गई. सरकार को सीधा संदेश देने का निर्णय लिया गया.
देशभर में रेलकर्मियों का प्रदर्शन: शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार हार्ड ड्यूटी और रिस्क अलाउंस अब भी सीमित कैटेगरी तक ही लागू है, जबकि टीआरडी, सिग्नल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी अन्य जोखिम भरी श्रेणियों को भी यह लाभ देने पर सहमति बन चुकी है लेकिन मामला वित्त विभाग में लंबित है. कैडर रीस्ट्रक्चरिंग सितंबर 2023 तक हो जानी थी, इस पर कई बैठकें होने के बावजूद फैसला नहीं हुआ है. पे कमीशन में देरी के कारण कर्मचारियों ने अंतरिम राहत की मांग की है, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई.
हर वर्ष सैकड़ों कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाते हैं: उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे में करीब डेढ़ लाख पद खाली हैं, जबकि केवल 22 हजार पदों का विज्ञापन निकाला गया है. शेष कार्य के लिए फिक्स टर्म व कम वेतन पर कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है, जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है. इसे सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि हादसे की स्थिति में जिम्मेदारी नियमित कर्मचारियों पर डाल दी जाती है.
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन की चेतावनी: रेल कर्मचारी आलोक मिश्रा ने आउटसोर्सिंग को बड़ा मुद्दा बताते हुए ट्रैक मशीन और अन्य सेफ्टी कैटेगरी में आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल 15 दिन का प्रशिक्षण देकर लगाया जा रहा है, जो खतरनाक है. इसके अतिरिक्त माता-पिता को पास और मेडिकल सुविधा में शामिल करने तथा नए लेबर कोड में काम के घंटे 12–14 करने के प्रावधान का भी विरोध किया गया.
एआईआरएफ के डिवीजन सेक्रेटरी संजीव सैनी ने कहा कि कई मांगों पर समझौते के बावजूद अमल नहीं हो रहा है. उन्होंने वेतनमान संशोधन, आठवें वेतन आयोग से पहले कैडर स्ट्रक्चरिंग व भत्तों के समयबद्ध क्रियान्वयन की मांग दोहराई. महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव में कटौती का भी मुद्दा उठाया गया. AIRF ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे भागीदारी आधारित आंदोलन को तेज करेंगे. इसमें रेल संचालन प्रभावित करने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं. अब निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं.
ये भी पढ़ें: