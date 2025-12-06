ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इंजीनियरिंग कार्य के लिए रेलवे ब्लॉक, कई ट्रेनें निरस्त, कुछ का बदला रूट

सोमवार, बुधवार और शनिवार को गाड़ियों का शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और रिशेड्यूल किया जाएगा.

ट्रेन (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:36 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 8:56 AM IST

लखनऊ: रेलवे प्रशासन लखनऊ मण्डल के मोतीगंज-झिलाही-मनकापुर खण्ड में इंजीनियरिंग कार्य के लिए छह दिसंबर से पांच जनवरी तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को ब्लॉक लेगा. इसके चलते गाड़ियों का शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन और रिशेड्यूल/नियंत्रण किया जाएगा.

इन ट्रेनों का रिशेड्यूल

  • उधना से सात 14, 21, 28 दिसम्बर और चार जनवरी को चलने वाली 05560 उधना-रक्सौल एक्सप्रेस उधना से 120 मिनट रिशेड्यूल कर चलाई जाएगी.
  • आनन्द विहार टर्मिनस से 10, 17, 24 और 31 दिसम्बर को चलने वाली 05580 आनन्द विहार टर्मिनस-पुर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी आनन्द विहार से 90 मिनट रिशेड्यूल कर चलाई जाएगी.

    इन ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन
  • आसनसोल से 16, 23 व 30 दिसम्बर को चलने वाली 13509 आसनसोल-गोण्डा एक्सप्रेस तगोण्डा के स्थान पर मनकापुर में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी मनकापुर से गोण्डा के बीच निरस्त रहेगी.
  • गोण्डा से 10, 17, 24 व 31 दिसम्बर को चलने वाली 13510 गोण्डा-आसनसोल एक्सप्रेस गोण्डा के स्थान पर मनकापुर से चलाई जाएगी.

    ट्रेन का नियंत्रण
  • जम्मूतवी से छह, 13, 20, 27 दिसम्बर और तीन जनवरी को चलने वाली 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस मार्ग में 20 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी.


यात्रियों की सुविधा के लिये रेलवे का बड़ा फैसला: रेलवे प्रशासन यात्रियों की मांग पर 05587/05588 गोरखपुर- लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन का संचालन गोरखपुर से सात दिसम्बर को और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से नौ दिसम्बर को निम्नवत करेगा.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य संस्थापक अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05587 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस विशेष गाड़ी सात दिसम्बर को गोरखपुर से 23.25 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन बस्ती से 00.32 बजे, गोंडा से दो बजे, गोमती नगर से 04.35 बजे, बादशाहनगर से 05.10 बजे, ऐशबाग से 05.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 07.55 बजे, उरई 10.20 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) से 13.20 बजे, बीना से 16.40 बजे, रानी कमलापति से 19.25 बजे, इटारसी से 21.12 बजे, खंडवा से 23.42 बजे रवाना होगी. तीसरे दिन भुसावल से 01.45 बजे, नासिक रोड से 05.15 बजे, इगतपुरी से 06.35 बजे और कल्याण से 08.08 बजे छूटकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुबह नौ बजे पहुंचेगी.

बताया कि वापसी यात्रा में, 05588 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर विशेष गाड़ी नौ नवम्बर को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11 बजे प्रस्थान कर कल्याण से 11.45 बजे, ईगतपुरी से 14.10 बजे, नासिक रोड से 14.42 बजे, भुसावल से 18.50 बजे, खंडवा से 21.40 बजे रवाना होगी . दूसरे दिन इटारसी से 00.25 बजे, रानी कमलापति से 02.40 बजे, बीना से 04.50 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी ) से 06.55 बजे, उरई 08.07 बजे, कानपुर सेंट्रल से 12.05 बजे, ऐशबाग से 13.45 बजे, बादशाहनगर से 14.12 बजे, गोमती नगर से 14.55 बजे, गोंडा से 17.25 बजे और बस्ती से 19.02 बजे छूटकर गोरखपुर से 20.15 बजे पहुंचेगी.

इस ट्रेन में जनरेटर सह लगेज यान का एक, शयनयान श्रेणी के चार, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार और एल. एसएलआरडी के एक कोच सहित कुल 21 कोच लगाए जाएंगे.

कई ट्रेनों का बदलेगा रास्ता, कुछ निरस्त: रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक सुगमता के लिए वाराणसी मंडल के मऊ जं. पर प्वाइंट संख्या-205/बी पर डिस्मेंटलिंग कार्य के लिए ट्रेनों का शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन, निरस्तीकरण और मार्ग परिवर्तन करेगा.

शार्ट टर्मिनेशन/शार्ट ओरिजिनेशन

  • प्रयागराज रामबाग से छह दिसम्बर को चलने वाली 65132 प्रयागराज रामबाग-मऊ मेमू गाड़ी बनारस में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी बनारस से मऊ के मध्य निरस्त रहेगी.
  • मऊ जं. से सात दिसम्बर को चलने वाली 65131 मऊ जं-प्रयागराज रामबाग मेमू गाड़ी बनारस में यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी बनारस से मऊ के मध्य निरस्त रहेगी.

    इन ट्रेनों का निरस्तीकरण
  • दोहरीघाट एवं मऊ से छह दिसम्बर को चलने वाली 65133/65134 दोहरीघाट-मऊ-दोहरीघाट मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • भटनी से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 65107 भटनी-वाराणसी सिटी मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • वाराणसी सिटी से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 65106 वाराणसी सिटी-गाजीपुर सिटी मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • गाजीपुर सिटी से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 65105 गाजीपुर सिटी-वाराणसी सिटी मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • वाराणसी सिटी से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 65108 वाराणसी सिटी-भटनी जं. मेमू गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • बनारस से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 55138 बनारस-भटनी जं. सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • भटनी जं. से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 55137 भटनी-वाराणसी सिटी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.
  • भटनी जं. और बरहज बाजार से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 55129/55130 भटनी-बरहज बाजार-भटनी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी.

    इन ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन
  • गोरखपुर से छह दिसम्बर को चलने वाली 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग भटनी-इंदारा-बलिया के रास्ते चलाई जाएगी.
  • छपरा से छह और सात दिसम्बर को चलने वाली 15111 छपरा-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग बलिया-गाजीपुर सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जाएगी.

