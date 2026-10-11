भिलाई में कबाड़ी गोदाम में फिर मिली रेल पटरियां, बीएसपी से लोहा चोरी की आशंका, पुलिस ने कहा- स्क्रैप के सोर्स की हो रही जांच
ट्रांसपोर्ट नगर में पांडेय कबाड़ी के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की, परिसर में खड़े ट्रेलर में बड़ी मात्रा में रेल पटरियां लोड मिलीं
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 5:53 PM IST
दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी से कथित लोहा चोरी का मामला एक बार फिर सामने आया है. भिलाई के छावनी क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में पांडेय कबाड़ी के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की. यहां खड़े एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में रेल पटरियां लोड मिलीं, जिन्हें बीएसपी का बताया जा रहा है.
सूचना मिलने पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को जानकारी दी. फिलहाल पुलिस रेल पटरियों के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और गोदाम में रखे लोहे की जांच कर रही है. खास बात यह है कि बीएसपी से कथित लोहा चोरी के मामले में सीबीआई जांच की स्वीकृति मिलने और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद ऐसी गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
छापेमारी में क्या क्या मिला?
जानकारी के मुताबिक, जनप्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पांडेय कबाड़ी के गोदाम में दबिश दी. कार्रवाई के दौरान गोदाम परिसर में खड़े ट्रेलर में बड़ी मात्रा में रेल पटरियां लोड मिलीं. बताया जा रहा है कि इन पटरियों को बीएसपी से लाकर गोदाम में काटने की तैयारी थी. हालांकि, रेल पटरियां वास्तव में बीएसपी की हैं या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
विधायक ने की कार्रवाई की मांग
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सीआईएसएफ के डीआईजी और दुर्ग एसपी से चर्चा कर बीएसपी से कथित लोहा चोरी पर रोक लगाने की मांग की है. विधायक का आरोप है कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला संगठित नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है. उन्होंने पूरे मामले की गहराई से जांच कर चोरी के माल की खरीद फरोख्त में शामिल लोगों और संभावित सहयोगियों की पहचान करने की मांग की है.
40 साल से लोहा चोरी हो रहा है. मेरी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी. मुझे फिर शक था तो हमने पता किया ये कबाड़ी वाला हर दिन 25-50 लाख का लोहा निकालता था. धर्मकांटा होने के बाद कैसे चोरी हो रही वो जांच होनी चाहिए- राकेश सेन, विधायक
दबिश देने पर वहां काफी मात्रा में स्क्रैप मिला है. छड़ है, पटरी है इसे बरामद किया जा रहा है. इसके मालिक सुरेश अभी फरार हैं इनकी पतासाजी की जा रही है. स्क्रैप का सोर्स क्या है, दस्तावेज क्या है इसकी जांच कर रहे हैं- यदुमणि सिद्धार्थ, क्राइम DSP
इससे पहले भी आ चुका है बड़ा केस, CBI जांच की भी स्वीकृति
गौरतलब है कि इससे पहले भी बीएसपी से कथित लोहा चोरी का मामला सामने आ चुका है. इसे लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की भी स्वीकृति दी है. इसके बावजूद ताजा कार्रवाई ने संयंत्र की संपत्ति की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है. अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि ट्रेलर में मिली रेल पटरियां कहां से लाई गईं, उन्हें काटने की तैयारी किस उद्देश्य से थी और इस पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका है.