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भिलाई में कबाड़ी गोदाम में फिर मिली रेल पटरियां, बीएसपी से लोहा चोरी की आशंका, पुलिस ने कहा- स्क्रैप के सोर्स की हो रही जांच

भिलाई में कबाड़ी गोदाम में फिर मिली रेल पटरियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी से कथित लोहा चोरी का मामला एक बार फिर सामने आया है. भिलाई के छावनी क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में पांडेय कबाड़ी के गोदाम पर पुलिस ने छापेमारी की. यहां खड़े एक ट्रेलर में बड़ी मात्रा में रेल पटरियां लोड मिलीं, जिन्हें बीएसपी का बताया जा रहा है.

सूचना मिलने पर वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को जानकारी दी. फिलहाल पुलिस रेल पटरियों के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और गोदाम में रखे लोहे की जांच कर रही है. खास बात यह है कि बीएसपी से कथित लोहा चोरी के मामले में सीबीआई जांच की स्वीकृति मिलने और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद ऐसी गतिविधियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.