खटीमा में ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

Khatima husband wife died
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 2:46 PM IST

3 Min Read
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पीलीभीत रोड मंडी समिति के पीछे पति पत्नी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. खटीमा कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा भेजा. हादसे के बाद रेलवे पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. घटना सुबह के समय की बताई जा रही है, दंपति घर से सतना रिश्तेदारी में जाने के लिए निकले थे.

ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत: खटीमा शिव कॉलोनी निवासी मृतक राम दत्त ग्रीफ में कार्यरत थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे. सुबह वो पत्नी के साथ अपने घर से सतना रिश्तेदारी में जा रहे थे. इस दौरान पीलीभीत से आ रही ट्रेन को चपेट में आने से दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक राम दत्त की पत्नी मृतक नंदा देवी ग्रहणी थी.

घर से रिश्तेदारी में जाने के लिए निकले थे दोनों: घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस द्वारा दोनों शवों को खटीमा उप जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की के लिए भेजा गया है. मंडी समिति के पीछे शॉट रास्ते से जाने के दौरान दोनों घटना में हताहत हो गए. मृतक रामदत्त के भतीजे किशोर जोशी ने बताया कि उनके चाचा रामदत्त (उम्र 58 वर्ष) जो वर्तमान में ग्रीफ में जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे, छुट्टी पर घर आए हुए थे.

घटना के बाद परिवार में छाया मातम: सुबह के समय वो पत्नी नंदा देवी (उम्र 53 वर्ष) के साथ घर शिव कॉलोनी खटीमा से सतना जा रहे थे. दोनों मंडी समिति खटीमा के पीछे पीलीभीत से टनकपुर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गए. घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. मृतक दंपत्ति का एक बेटा प्रकाश चंद्र जोशी (उम्र 35 वर्ष) है. वहीं दोनों अपने पीछे नाती पोते समेत भरा पूरा परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं.

शिव कॉलोनी में रहता है परिवार: वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है. मृतक रामदत्त जहां पांच दिन पहले ही 15 दिन की छुट्टी पर घर आए हुए थे. शॉट रास्ते से जाने के दौरान दोनों को जाने से हाथ धोना पड़ा. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना के बाद शिव कॉलोनी क्षेत्र में शोक का माहौल है. पुलिस के मुताबिक कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना 112 पर मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

