खटीमा में ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम

खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा पीलीभीत रोड मंडी समिति के पीछे पति पत्नी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. खटीमा कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय खटीमा भेजा. हादसे के बाद रेलवे पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. घटना सुबह के समय की बताई जा रही है, दंपति घर से सतना रिश्तेदारी में जाने के लिए निकले थे.

ट्रेन की चपेट में आने से दंपति की मौत: खटीमा शिव कॉलोनी निवासी मृतक राम दत्त ग्रीफ में कार्यरत थे, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे. सुबह वो पत्नी के साथ अपने घर से सतना रिश्तेदारी में जा रहे थे. इस दौरान पीलीभीत से आ रही ट्रेन को चपेट में आने से दोनों पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक राम दत्त की पत्नी मृतक नंदा देवी ग्रहणी थी.

घर से रिश्तेदारी में जाने के लिए निकले थे दोनों: घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस द्वारा दोनों शवों को खटीमा उप जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की के लिए भेजा गया है. मंडी समिति के पीछे शॉट रास्ते से जाने के दौरान दोनों घटना में हताहत हो गए. मृतक रामदत्त के भतीजे किशोर जोशी ने बताया कि उनके चाचा रामदत्त (उम्र 58 वर्ष) जो वर्तमान में ग्रीफ में जम्मू कश्मीर में कार्यरत थे, छुट्टी पर घर आए हुए थे.