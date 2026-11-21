रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामला : पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शाह को लोकेशन भेजने वाला आरोपी दबोचा
रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने पंजाब के गुरदासपुर से आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है.
Published : November 21, 2026 at 6:43 PM IST
श्रीगंगानगर : अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर गांव 50 जीबी के पास हुए विस्फोट मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में शामिल आरोपी हरप्रीत सिंह को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से ही जेल में बंद था, जिसे पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लेकर अनूपगढ़ रेलवे ब्लास्ट मामले की जांच में शामिल करेगी.
आईपीएस नितिन चौधरी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि रेलवे ब्लास्ट मामले में पुलिस टीम ने पंजाब के गुरदासपुर से हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से जेल में बंद था, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी. जांच में पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर शाह को रेलवे ट्रैक की लोकेशन भेजने की बात सामने आई है. पुलिस अब आरोपी से गहन पूछताछ कर विस्फोट की पूरी साजिश, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है.
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पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर शाह को रेलवे ट्रैक की लोकेशन भेजी थी. इसके अलावा गुरदासपुर में हुई फायरिंग की घटना में भी उसकी भूमिका सामने आई है. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की साजिश में उसकी क्या भूमिका थी और इस नेटवर्क से अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं.
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गौरतलब है कि गत 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक पर गांव 50 जीबी के पास विस्फोट की घटना हुई थी. इस धमाके में रेलवे ट्रैक के स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे. घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी. इससे पहले पुलिस इस मामले में महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है. दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान हरप्रीत सिंह का नाम सामने आया था.
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