पूर्व रेलवे ने RRB अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, 16 दिनों चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन.. देखें पूरा शेड्यूल
पूर्व रेलवे आरआरबी लेवल-1 सीबीटी के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अगस्त चुनिंदा तारीखों पर भागलपुर-किऊल के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा. पढ़ें-
Published : August 2, 2026 at 12:20 PM IST
मुंगेर: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की लेवल-1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. परीक्षा अवधि के दौरान यात्रियों और परीक्षार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भागलपुर और किऊल के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.
यहां के अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत: इस ट्रेन के संचालन से बिहार के भागलपुर, जमालपुर, धरहरा, अभयपुर, कजरा, उरैन और किऊल रेलखंड के हजारों अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी.
इन तिथियों में चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन: सीपीआरओ शिबराम मांझी ने बताया कि गाड़ी संख्या 03409 भागलपुर-किऊल परीक्षा स्पेशल (अनारक्षित) ट्रेन 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 और 25 अगस्त 2026 को संचालित होगी। ट्रेन शाम 7:30 बजे (19:30 बजे) भागलपुर से रवाना होगी और रात 10:30 बजे (22:30 बजे) किऊल पहुंचेगी.
"वापसी में गाड़ी संख्या 03410 किऊल-भागलपुर परीक्षा स्पेशल (अनारक्षित) ट्रेन इन्हीं निर्धारित तिथियों में रात 11:30 बजे (23:30 बजे) किऊल से खुलेगी और अगली सुबह 3:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी."- शिबराम मांझी, सीपीआरओ
सभी स्टेशनों पर होगा ठहराव: सीपीआरओ ने जानकारी दी है कि यह परीक्षा स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में मार्ग के सभी स्टेशनों पर रुकेगी।इससे केवल भागलपुर और किऊल ही नहीं, बल्कि बीच के सभी छोटे-बड़े स्टेशनों से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को भी सीधा लाभ मिलेगा. जिन छात्रों को देर रात या तड़के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना होता है, उनके लिए यह ट्रेन काफी उपयोगी साबित होगी.
हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ: सीपीआरओ ने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल-1 परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं।परीक्षा के दिनों में सामान्य ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण छात्रों को यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. कई बार सीट नहीं मिलने और भीड़ के कारण समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना भी चुनौती बन जाता है. ऐसे में पूर्व रेलवे द्वारा चलाई जा रही यह विशेष अनारक्षित ट्रेन हजारों परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे की विशेष तैयारी: उन्होंने बताया कि परीक्षा अवधि में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए आवश्यक परिचालन व्यवस्था की गई है. रेलवे अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन के निर्देश दिए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
समय से पहले पहुंचे स्टेशन: रेलवे ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचे, वैध टिकट लेकर यात्रा करें तथा अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ रखें. रेलवे प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस विशेष ट्रेन के संचालन से परीक्षा अवधि में यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम होगी और अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे.
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