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तत्काल टिकट बुकिंग का बदला तरीका, 1 अगस्त से लागू होगी नई टोकन व्यवस्था

इटारसी जंक्शन में तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे लाया नया नियम, भोपाल रेलवे मंडल ने लागू की टोकन प्रणाली, ऐसे होगी बुकिंग.

TATKAL TICKET BOOKING NEW RULES
तत्काल टिकट बुकिंग का बदलेगा तरीका (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 12:57 PM IST

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नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने तत्काल बुकिंग की व्यवस्था में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो पहले ये खबर पढ़ लें. जिससे तत्काल टिकट बुकिंग में आपको परेशानी नहीं होगी. खबर है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और दलालों यानि ब्रोकरों पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे नया नियम लाया है. जहां भोपाल मंडल ने नई टोकन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से भोपाल मंडल के सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी.

टिकट बुकिंग के लिए दिए जाएंगे टोकन

नई व्यवस्था के तहत एसी तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे और नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए 9:00 से 9:30 बजे तक टोकन वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक काउंटर पर एसी के लिए अधिकतम 10 और नॉन-एसी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे. रेलवे ने टोकन वितरण के लिए दो श्रेणियां बनाई हैं. प्राथमिकता 'A' में वे यात्री शामिल होंगे, जो खुद या अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कराएंगे. वहीं प्राथमिकता 'B' में अन्य सभी आवेदक शामिल रहेंगे.

ITARSI JUNCTION TICKET BOOKING RULE
इटारसी जंक्शन में बदला टिकट बुकिंग का नियम (ETV Bharat)

पहले A फिर B श्रेणी के यात्रियों का होगा काम, टोकन नहीं होगा ट्रांसफर

पहले 'A' श्रेणी के यात्रियों का काम पूरा किया जाएगा. उसके बाद 'B' श्रेणी के यात्रियों को मौका मिलेगा. रेलवे के अनुसार टोकन ट्रांसफर नहीं होगा और केवल टोकन लेने वाला व्यक्ति ही संबंधित काउंटर से टिकट बुक करा सकेगा. सभी टोकनधारकों का काम पूरा होने के बाद उपलब्ध सीटों पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बुकिंग होगी. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि "नई व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और यात्री-केंद्रित बनाना है. जिससे वास्तविक यात्रियों को लाभ मिलेगा और दलालों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सकेगी.

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