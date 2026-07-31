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तत्काल टिकट बुकिंग का बदला तरीका, 1 अगस्त से लागू होगी नई टोकन व्यवस्था

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे ने तत्काल बुकिंग की व्यवस्था में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो पहले ये खबर पढ़ लें. जिससे तत्काल टिकट बुकिंग में आपको परेशानी नहीं होगी. खबर है कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी में तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने और दलालों यानि ब्रोकरों पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे नया नियम लाया है. जहां भोपाल मंडल ने नई टोकन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है. यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से भोपाल मंडल के सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर लागू होगी.

टिकट बुकिंग के लिए दिए जाएंगे टोकन

नई व्यवस्था के तहत एसी तत्काल टिकट के लिए सुबह 8:30 से 9:00 बजे और नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए 9:00 से 9:30 बजे तक टोकन वितरित किए जाएंगे. प्रत्येक काउंटर पर एसी के लिए अधिकतम 10 और नॉन-एसी के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे. रेलवे ने टोकन वितरण के लिए दो श्रेणियां बनाई हैं. प्राथमिकता 'A' में वे यात्री शामिल होंगे, जो खुद या अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कराएंगे. वहीं प्राथमिकता 'B' में अन्य सभी आवेदक शामिल रहेंगे.