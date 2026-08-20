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देश के 100 साल से ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशनों का मनेगा 'हैप्पी बर्थ डे'; लखनऊ, गोरखपुर के साथ ये नाम शामिल

पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे स्टेशनों की संख्या करीब 103, अगले 4 माह के अंदर मनाया जाएगा जन्मदिन

सौ साल से ज्यादा पुराने स्टेशनों का मनेगा जन्मदिवस
सौ साल से ज्यादा पुराने स्टेशनों का मनेगा जन्मदिवस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:23 PM IST

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गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो या फिर इसके प्रमुख स्टेशनों में भोजीपुरा, काठगोदाम, मैलानी, लखनऊ. इन सभी पुराने स्टेशनों की स्थापना कब और क्यों हुई थी, रेलवे अब इसे लोगों को बताएगा. रेलवे इन स्टेशनों के स्थापना दिवस को जन्मदिवस के रूप में मनाएगा. देश के ऐसे सभी प्रमुख स्टेशनों पर ऐसे आयोजन होंगे, जिनकी उम्र सौ साल से अधिक हो गई है. पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे स्टेशनों की संख्या करीब 103 हैं, जिनका जन्मदिवस 4 माह के भीतर मनाया जाएगा. इसे स्टेशन महोत्सव नाम दिया गया है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार (Video Credit; ETV Bharat)

देश के प्रमुख हेरिटेज स्टेशनों को स्थापना/ जन्मदिन के दिन न सिर्फ सजाया जाएगा, बल्कि विस्तृत आयोजनों के जरिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए इसके महत्व और उपयोगिता की चर्चा की जाएगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि, हाल ही में रेलवे बोर्ड से स्टेशनों की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उसके जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने का आदेश जारी हुआ है. गोरखपुर और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन 100 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर चुके हैं, लेकिन इस योजना के तहत इसे फिर से सजाकर जनप्रतिनिधियों और लोगों की मौजूदगी में इसकी स्थापना और उसके महत्व की चर्चा की जाएगी.

गोरखपुर रेलवे स्टेशन.
गोरखपुर रेलवे स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन से प्रमुख स्टेशन शामिल

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (हेरिटेज) अनुपम वर्मा ने ई-फाइल के जरिए इसकी जानकारी सभी रेल मुख्यालय को भेजी है. जिसके तहत अगले चार महीनों में 103 विरासत स्टेशनों पर यह आयोजन किए जाएंगे. इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी, लखनऊ, भोजपुरा और कन्नौज, बरेली के अलाया उत्तराखंड का काठयोदाम स्टेशन शामिल है. 15 जनवरी 1985 को पूर्वोतर रेलवे के मुख्यालय स्टेशन गोरखपुर जंक्शन का निर्माण पूरा हुआ था. 15 जनवरी को ही गोरखपुर जंक्शन का हैप्पी बर्थ डे मनाया जाएगा. जिसने करीब 141 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है.

पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर.
पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर. (Photo Credit; ETV Bharat)

गोरखपुर स्टेशन का बदल रहा स्वरूप

मौजूदा समय में यह गोरखपुर रेलवे स्टेशन बदलने की प्रक्रिया से गुजर रहा है. गोरखपुर जंक्शन लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 07 जुलाई 2023 को पुनर्विकास योजना के तहत किया था. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस आयोजन में स्टेशन के इतिहास, स्थानीय संस्कृति और समुदाय की भावनाओं को प्रमुखता देने के निर्देश हैं. महोत्सव में इतिहास से संस्कृति तक की झलक दिखेगी. प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर शो आकर्षण के केंद्र होंगा.

काठगोदाम स्टेशन
काठगोदाम स्टेशन (Photo Credit; North Eastern Railway)

कन्नौज स्टेशन से शुरुआत

बताया कि यूपी में इसकी शुरुआत अगस्त में कन्नौज रेलवे स्टेशन से होगी, जिसकी स्थापना अगस्त 1881 में हुई थी. इसी प्रकार सितंबर महीने में मैलानी और लखनऊ स्टेशन का स्थापना/ जन्मदिवस मनाया जाएगा. लखनऊ स्टेशन की स्थापना 1867 में जबकि मैलानी की स्थापना 1885 में हुई थी. काठगोदाम और बरेली का स्टेशन महोत्सव अक्टूबर माह में मनाया जाएगा. काठगोदाम की स्थापना अक्टूबर 1884 और बरेली की स्थापना 12 अक्टूबर 1981 में हुई थी. भोजीपुरा स्टेशन की स्थापना भी अक्टूबर 1984 में हुई थी, जिसका स्थापना दिवस अक्टूबर में मनाया जाएगा. मुख्य जन संपर्क अधिकारी ने कहा कि आयोजन को लेकर जो निर्देश मिले हैं, उसके अनुसार तैयारी की जाएगी.

सम्मानित होंगे रेलकर्मी

उन्होंने कहा है कि स्टेशन महोत्सव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा. इस दौरान संबंधित क्षेत्र के खास लोगों व ऐसे रेलवे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने रेलवे या स्टेशन के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है. संभावित कार्यक्रम में स्टेशन पर फ्लैग मार्च, गुब्बारे उड़ाने और 'विरासत की पहचान की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. इस आयोजन का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा. हालांकि संबंधित जोनल रेलवे स्थानीय इतिहास, संस्कृति और भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम में बदलाव कर सकेंगे. इस पहल को रेलवे बोर्ड के चेगरमैन एवं सीईओं की भी संस्तुति मिल चुकी है.

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