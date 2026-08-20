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देश के 100 साल से ज्यादा पुराने रेलवे स्टेशनों का मनेगा 'हैप्पी बर्थ डे'; लखनऊ, गोरखपुर के साथ ये नाम शामिल

सौ साल से ज्यादा पुराने स्टेशनों का मनेगा जन्मदिवस ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर हो या फिर इसके प्रमुख स्टेशनों में भोजीपुरा, काठगोदाम, मैलानी, लखनऊ. इन सभी पुराने स्टेशनों की स्थापना कब और क्यों हुई थी, रेलवे अब इसे लोगों को बताएगा. रेलवे इन स्टेशनों के स्थापना दिवस को जन्मदिवस के रूप में मनाएगा. देश के ऐसे सभी प्रमुख स्टेशनों पर ऐसे आयोजन होंगे, जिनकी उम्र सौ साल से अधिक हो गई है. पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे स्टेशनों की संख्या करीब 103 हैं, जिनका जन्मदिवस 4 माह के भीतर मनाया जाएगा. इसे स्टेशन महोत्सव नाम दिया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार (Video Credit; ETV Bharat) देश के प्रमुख हेरिटेज स्टेशनों को स्थापना/ जन्मदिन के दिन न सिर्फ सजाया जाएगा, बल्कि विस्तृत आयोजनों के जरिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करते हुए इसके महत्व और उपयोगिता की चर्चा की जाएगी. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि, हाल ही में रेलवे बोर्ड से स्टेशनों की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उसके जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने का आदेश जारी हुआ है. गोरखपुर और लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन 100 वर्ष की आयु पहले ही पूरी कर चुके हैं, लेकिन इस योजना के तहत इसे फिर से सजाकर जनप्रतिनिधियों और लोगों की मौजूदगी में इसकी स्थापना और उसके महत्व की चर्चा की जाएगी. गोरखपुर रेलवे स्टेशन. (Photo Credit; ETV Bharat) कौन से प्रमुख स्टेशन शामिल मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (हेरिटेज) अनुपम वर्मा ने ई-फाइल के जरिए इसकी जानकारी सभी रेल मुख्यालय को भेजी है. जिसके तहत अगले चार महीनों में 103 विरासत स्टेशनों पर यह आयोजन किए जाएंगे. इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी, लखनऊ, भोजपुरा और कन्नौज, बरेली के अलाया उत्तराखंड का काठयोदाम स्टेशन शामिल है. 15 जनवरी 1985 को पूर्वोतर रेलवे के मुख्यालय स्टेशन गोरखपुर जंक्शन का निर्माण पूरा हुआ था. 15 जनवरी को ही गोरखपुर जंक्शन का हैप्पी बर्थ डे मनाया जाएगा. जिसने करीब 141 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है.