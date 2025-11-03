यात्रीगण कृप्या ध्यान दें, अब दिल्ली के अलावा NCR के इन दो शहरों से भी मिलेगी बिहार के लिए ट्रेन, रेलवे लाया स्पेशल तोहफा
त्योहारों में यात्रियों को बड़ी राहत: उत्तर रेलवे चला रहा कुल 6 विशेष ट्रेनें, जानिए रूट और समय
Published : November 3, 2025 at 10:18 AM IST
नई दिल्ली: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए छह विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. इनमें चार ट्रेनें करनाल व गुड़गांव से बिहार के बरौनी व भागलपुर के लिए तथा दो ट्रेनें दिल्ली जंक्शन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों का संचालन 3 व 4 नवंबर को किया जाएगा.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के इस कदम का उद्देश्य त्योहारों व तीर्थ यात्राओं के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देना है, जिससे बिना आरक्षण वाले यात्री भी सुगमता से सफर कर सकें.
करनाल और गुड़गांव से चलने वाली चार विशेष ट्रेनें
- ट्रेन संख्या 04486 करनाल-बरौनी जंक्शन स्पेशल ट्रेन करनाल से 3 नवंबर को सुबह 10:00 बजे चलेगी.
- पानीपत जंक्शन, सोनीपत, दिल्ली जंक्शन, टुंडला जंक्शन, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, शहपुर पटोरी होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी.
- ट्रेन संख्या 04488 करनाल-भागलपुर स्पेशल ट्रेन करनाल से सुबह 11:00 बजे निकलेगी.
- पानीपत, सोनीपत, दिल्ली जंक्शन, टुंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, किउल, जमालपुर, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन संख्या 04490 गुड़गांव-बरौनी जंक्शन स्पेशल ट्रेन गुड़गांव से दोपहर 3:00 बजे दिल्ली जंक्शन, टुंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, हाजीपुर, शहपुर पटोरी होते हुए बरौनी जंक्शन पहुंचेगी.
- ट्रेन संख्या 04492 गुड़गांव-भागलपुर स्पेशल दोपहर 4:00 बजे चलेगी. दिल्ली जंक्शन, टुंडला, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, किउल, जमालपुर, सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी. इन ट्रेनों में सभी कोच अनारक्षित होंगे, जिससे बिना टिकट आरक्षण वाले यात्री भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे.
दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए दो स्पेशल ट्रेनें
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि ट्रेन संख्या 04479 दिल्ली जंक्शन–कटरा 3 नवंबर 2025 को शाम 4:55 बजे चलेगी. भोड़वाल माजरी, पानीपत जंक्शन, अंबाला कैंट, साहनेवाल, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, कठुआ, हीरा नगर, सांबा, जम्मूतवी होते हुए गंतव्य तक पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 04481 दिल्ली जंक्शन–कटरा स्पेशल ट्रेन 4 नवंबर को शाम 4:55 बजे चलेगी. इन दोनों ट्रेनों में भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी. ये निर्णय उन तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें अंतिम समय में यात्रा करनी पड़ती है.
उत्तर रेलवे ने कहा कि यह विशेष ट्रेनें त्योहारों व तीर्थ यात्राओं के दौरान यात्रियों को भीड़ से राहत देने के लिए चलाई जा रही हैं. रेलवे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी यात्री को यात्रा से वंचित न रहना पड़े. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे भीड़ से बचने के लिए समय से पहले स्टेशन पहुंचें.
