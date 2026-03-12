ETV Bharat / state

रेलवे का जांबाज प्रहरी माइकल; अकेले संभाला स्टेशन और यात्रियों की सुरक्षा, जानिए कैसे करता ड्यूटी?

माइकल एक कर्मचारी की तरह ईमानदारी से ड्यूटी पर सुबह आता है और शाम को जाता है.

स्क्वॉड डॉग माइकल
स्क्वॉड डॉग माइकल (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: देश भर में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस महकमा डॉग स्क्वॉड का आकार बढ़ा रही है. पुलिस के ये प्रशिक्षित कुत्ते विस्फोटक सहित अन्य संदिग्ध वस्तुओं को ढूंढने की खास क्षमता रखते हैं. लखनऊ रेलवे स्टेशन पर तैनात माइकल की कहानी भी कुछ ऐसे ही है.

माइकल विस्फोटक खोजने में एक्पर्ट है: माइकल ट्रेन के साथ ही रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले संभालता है. किसी घटना के घटित होने से पहले ही पुलिस महकमा को अलर्ट कर देता है. किसी भी तरह का विस्फोटक खोजने में माइकल एक्पर्ट है. 32 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रेलवे में शामिल माइकल सरकारी कर्मचारी की तरह ड्यूटी पर तैनात है.

माइकल सुरक्षा की जिम्मेदारी अकेले संभालता है (Video Credit: ETV Bharat)

माइकल को वेतन भी मिलता है: रेलवे कर्मचारियों की तरह माइकल को वेतन भी मिलता है, जिससे माइकल अच्छा खाना खाता है. चार साल पहले 2022 में माइकल ने रेलवे ज्वाइन की थी, तब से अब तक माइकल एक कर्मचारी की तरह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर सुबह आता है और शाम को जाता है.

डॉग फूड
डॉग फूड (Photo Credit: ETV Bharat)

आइए जानते हैं माइकल में क्या है खास?
कांस्टेबल वनराज सिंह बताते हैं कि माइकल की पोस्टिंग चार मार्च 2022 लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हुई थी. तब से यह स्टेशन, ट्रेन और स्टेशन एरिया में ड्यूटी करता है. ड्यूटी के दौरान सेफ्टी का ख्याल रखते हुए विस्फोटक सर्च, ट्रेनों की जांच करता है. इसकी जन्मतिथि 18 अक्टूबर 2021 है. अभी लगभग साढ़े चार साल का है. इसके पिता का नाम एक्सेल है और माता का नाम कोको.


कैसे होती है तैनाती: कांस्टेबल वनराज सिंह के अनुसार, आरपीएफ में जो भी डॉग परचेज करके आते हैं, वह केसीआई रजिस्टर्ड डॉग होते है. उन्हें केसीआई नंबर तभी अलॉट होता है, जब इनके माता-पिता भी केसीआई रजिस्टर्ड हों. माइकल के माता-पिता रेलवे इंप्लाइज नहीं थे, पर यह रेलवे में कर्मचारी है. जो परचेज करके आया है. इसकी हिस्ट्री को देख कर परचेज किया गया है.

माइकल वेतन से खाना खाता है
माइकल वेतन से खाना खाता है (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ में है चार डॉग: लखनऊ रेलवे स्टेशन पर चार डॉग स्क्वॉड हैं. एक ट्रेका डॉग है और तीन स्नीफर डॉग हैं. जो ट्रेका डॉग हैं, वो मैक्सी एडल्ट है, डाबरमैन है, जर्मनसेफर्ड और लैब्राडोर है. सभी को उनके डाइट के मुताबिक फूड खिलाया जाता है. हाल ही में रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन आई है, अब उसके मुताबिक सभी को परंपरागत फूड दिया जाएगा है.

32 सप्ताह की होती है कड़ी ट्रेनिंग
कांस्टेबल वनराज सिंह बताते हैं कि इनकी ट्रेनिंग 32 सप्ताह की होती है. शेड्यूल में डॉग के साथ हैंडलर और सहायक हैंडलर को भी ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है. चार माह से छह माह की उम्र में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ट्रेनिंग कराकर ड्यूटी पर तैनात किया जाता हैं.

रेलवे एम्प्लॉई की तरह मिलती हैं सुविधाएं
माइकल को रेलवे एंप्लाई की तरह पास मिला है. खाने का पैसा मिलता है. जो भी सुविधा मैनुअल के अनुसार कर्मचारियों को दी जाती है, वही माइकल को भी मिलती है. अगर इमरजेंसी में कोई जरूरत होती है तो प्रशासन उसे भी पूरा करता है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस का 79वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अभेद्य दुर्ग बनेगी दिल्ली पुलिस

ये भी पढ़ें: BSF राज्य पुलिस बलों के 'डॉग स्क्वॉड' को करेगा प्रशिक्षित, आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ चलेगा अभियान

TAGGED:

RAILWAY STAFF SQUAD DOG MICHAELS
DOG SQUAD MICHAEL DEPLOYED LUCKNOW
DOG SQUAD MICHAEL IN LUCKNOW
TRAINED DOGS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.